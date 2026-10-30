Vụ trộm tiền điện tử lớn nhất thế giới: Tin tặc đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance chỉ trong 20 phút

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Giá tiền điện tử đã sụt giảm sau thông tin này, trong khi Binance tạm dừng các giao dịch rút tiền và cam kết sẽ bù đắp những tổn thất. Khoảng một nửa số tài sản bị đánh cắp đã nhanh chóng bị các đơn vị phát hành stablecoin (tiền mã hóa ổn định) như Tether, Circle và World Liberty Financial phong tỏa.

Theo các công ty phân tích blockchain của Mỹ là TRM Labs và Chainalysis, phần lớn vụ tấn công diễn ra trong khoảng 20 phút, bắt đầu từ cuối ngày 29/10.

TRM cho biết, những kẻ tấn công đã có thể điều hướng các ví tiền điện tử của Binance, chuyển tài sản vào các ví do tin tặc kiểm soát. Phương thức này tương tự vụ tấn công sàn giao dịch tiền điện tử Bybit năm 2025 - một vụ việc mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng cáo buộc có liên quan đến Bình Nhưỡng.

Trong một bài phân tích về vụ tấn công ngày 29/10 được đăng tải trên trang web của mình, TRM nhận định thủ phạm là một đơn vị tin tặc tinh nhuệ của Triều Tiên. Cả TRM và Chainalysis đều khẳng định với mức độ tin cậy cao rằng Triều Tiên chính là bên chịu trách nhiệm.

Phái đoàn của Triều Tiên tại Geneva và Đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters.

Vụ tấn công mạng lớn nhất lịch sử

Binance cho biết tiền của người dùng vẫn an toàn và sàn đang phối hợp với các đối tác để phong tỏa một phần tài sản bị ảnh hưởng. Đến nay, khoảng 3 tỷ USD đã được xác định vị trí. Dự kiến, dịch vụ rút tiền sẽ được khôi phục trong vòng 48 giờ tới.

Tuy nhiên, Binance không đề cập đến tình trạng của 3,3 tỷ USD còn lại.

"Tiền của các bạn vẫn an toàn và chúng tôi sẽ chi trả cho mọi tổn thất”, đồng Giám đốc điều hành (co-CEO) Richard Teng chia sẻ trên nền tảng X. "Kết quả điều tra của chúng tôi hiện chưa xác định được cá nhân cụ thể nào phải chịu trách nhiệm”.

"Đây là vụ tấn công lớn nhất trong lịch sử”, Aravind Srinivasan - chuyên gia tại đơn vị tạo lập thị trường GSR - nhận định, trong bối cảnh giá các loại tiền điện tử đồng loạt sụt giảm.

Giá Bitcoin đã chạm mức thấp nhất trong sáu tuần là 76.368 USD, trong khi Ether giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 2.178 USD, trước khi thị trường ổn định trở lại.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, BNB - loại token từng được ra mắt với tên gọi Binance Coin và có thể dùng để thanh toán các khoản phí trên sàn Binance - đã giảm 5% trong 24 giờ qua, xuống còn 709,70 USD.

Niềm tin suy giảm cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu của các sàn giao dịch tiền điện tử niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase Global - đơn vị không bị ảnh hưởng - đã giảm 4,8%, trong khi cổ phiếu của MicroStrategy - công ty nắm giữ lượng lớn Bitcoin - cũng giảm gần 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ tại Mỹ.

Máy tính xách tay bị xâm nhập

Binance cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ tấn công có thể bắt nguồn từ việc một chiếc máy tính xách tay của một kỹ sư tại Binance bị xâm nhập. Việc này đã tạo điều kiện cho kẻ tấn công truy cập vào một trong các hệ thống của sàn và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.

"Đội ngũ bảo mật của chúng tôi đang truy vết toàn bộ lộ trình tấn công thông qua chiếc máy tính bị xâm nhập - vốn được cho là điểm khởi đầu của sự cố này”, Binance thông tin.

Mark Karpeles - cựu giám đốc sàn giao dịch bitcoin Mt Gox, vốn đã sụp đổ cách đây 12 năm sau khi số bitcoin trị giá 500 triệu USD bị đánh cắp - cho biết những kẻ tấn công có khả năng đã truy cập được các khóa cá nhân (private key) của ít nhất hai ví tiền điện tử thuộc sàn Binance.

Ông nhận định: "Có vẻ như Binance đã phân bổ tài sản của mình trên nhiều hệ thống khác nhau, nhờ đó một vụ tấn công chỉ có thể gây ảnh hưởng đến một phần tài sản. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, một vụ tấn công đơn lẻ vẫn dẫn đến tổn thất rất lớn".

Theo các nhà phân tích, ngoài nguy cơ mất mát tài sản, vụ vi phạm an ninh này có khả năng gây ra những hệ lụy rộng lớn hơn đối với thị trường tiền điện tử - vốn đã chịu áp lực từ lãi suất tại Mỹ tăng cao và nhu cầu suy giảm từ các nhà đầu tư.

Tim Sun, nhà nghiên cứu cấp cao tại HashKey Group (trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc), cho biết: "Sự việc này có thể làm giảm thêm mối lo ngại về rủi ro, đồng thời khiến các nhà đầu tư phải đánh giá lại mức độ an toàn của tài sản khi lưu trữ trên các sàn giao dịch tập trung".

Binance - nền tảng cho phép người dùng mua, bán và giao dịch các tài sản kỹ thuật số - hiện có 335 triệu người dùng đăng ký trên toàn cầu. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tổng tài sản đang được lưu trữ trên sàn này đạt khoảng 162,8 tỷ USD.

Binance duy trì một quỹ bảo vệ tài sản người dùng với quy mô 1 tỷ USD, hoàn toàn bằng bitcoin, nhằm mục đích bảo vệ tài sản của người dùng trong trường hợp xảy ra các sự cố an ninh.

Đồng CEO Teng cho biết, các khoản tổn thất sẽ được chi trả từ "nguồn vốn của công ty".

Ngay sau sự cố, đơn vị phát hành stablecoin Tether thông báo đã phong tỏa gần 1,57 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ việc, trong khi Circle cũng đã phong tỏa hơn 800 triệu USD. World Liberty Financial cho biết đã phối hợp với BitGo để phong tỏa các khoản tiền.

Sự việc này nối dài chuỗi các vụ trộm cắp trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, năm ngoái, những kẻ tấn công đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá tổng cộng 2,9 tỷ USD thông qua gần 150 vụ tấn công.

Vào tháng 9, sàn giao dịch tiền điện tử Bitget cho biết khoảng 350 triệu USD tiền điện tử đã bị đánh cắp khỏi nền tảng này, qua đó làm nổi bật lỗ hổng của ngành trước tin tặc.