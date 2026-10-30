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Thành viên HĐQT Hòa Phát muốn bán bớt cổ phiếu HPG

| | Thị trường chứng khoán

Thành viên HĐQT Hòa Phát muốn bán bớt cổ phiếu HPG

Mục đích bán cổ phiếu là phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Theo thông tin công bố ngày 30/10, ông Đặng Ngọc Khánh, Thành viên độc lập HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG), đăng ký bán 100.000 cổ phiếu HPG theo phương thức khớp lệnh. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 4/11 đến ngày 3/12/2026. Mục đích bán cổ phiếu được ông Khánh đưa ra là phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Hiện ông Khánh đang nắm giữ 550.000 cổ phiếu HPG, tương đương 0,007% vốn điều lệ Hòa Phát. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông sở hữu sẽ giảm xuống còn 450.000 đơn vị, tương đương tỷ lệ 0,005%.

Đóng cửa phiên 30/10, cổ phiếu HPG giảm 1% xuống vùng 21.000 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, ông Khánh có thể thu về khoảng 2,1 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch.

Thành viên HĐQT Hòa Phát muốn bán bớt cổ phiếu HPG - Ảnh 1.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, quý 3/2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 3% so với quý trước và tăng 85% so với cùng kỳ 2025. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,8 triệu tấn, tăng 8% so với quý 2 và tăng 54% so với quý 3/2025. Thép cuộn cán nóng (HRC) đóng góp sản lượng lớn nhất, đạt trên 2 triệu tấn trong quý 3, tăng 8% so với quý 2 và 64% so với cùng kỳ năm trước.

Hòa Phát đạt doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với quý 3/2025. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 8.265 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn lần lượt là 171.539 tỷ đồng và 23.746 tỷ đồng, tương ứng tăng 54% và 104% so với 9 tháng đầu năm 2025. 

Năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành 82% doanh thu và 108% lợi nhuận kế hoạch năm. Trong đó, lĩnh vực thép đóng góp 97% doanh thu và 77% lợi nhuận. Sau 9 tháng, Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 12.038 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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