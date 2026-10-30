BAF báo lãi gần 331 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) công bố báo cáo KQKD quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt 2.067 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần chạm mốc 5.956 tỷ đồng, tăng 63% nhờ đóng góp chủ lực từ hoạt động chăn nuôi và thực phẩm khép kín.

Cơ cấu doanh thu từ bán lẻ thịt mảnh cũng có sự tiến triển, ghi nhận trên 20%. Kết quả này minh chứng cho tính hiệu quả của chiến lược tập trung vào dòng sản phẩm thịt sạch và chế biến sâu, vừa giúp gia tăng giá trị chuỗi khép kín Feed – Farm – Food, vừa “gia cố” bệ phóng tự chủ trước các đợt biến động giá heo hơi.

Tuy nhiên, bức tranh lợi nhuận lại ghi nhận sự chững lại. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt gần 331 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so với cùng kỳ. Riêng trong Quý 3/2026, lợi nhuận sau thuế đạt 21,2 tỷ đồng (giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ).

Nguyên nhân đến từ thị trường biến động của giá heo hơi sụt giảm ngày càng mạnh về cuối quý trong khi chi phí sản xuất cám tăng, cùng với hoạt động đầu tư tiếp được được đẩy mạnh xuyên suốt toàn chuỗi Feed – Farm – Food.

Áp lực ngắn hạn, đầu tư dài hạn

Nhìn vào bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30/09/2026, áp lực tài chính của BAF phản ánh chiến lược rót vốn mạnh mẽ để mở rộng chuỗi giá trị 3F (Feed - Farm - Food). Đây được xem là “chi phí tăng trưởng” gần như bắt buộc đối với doanh nghiệp đang mở rộng nhanh chóng sang hệ thống chăn nuôi công nghệ cao với tiêu chuẩn thế giới.

Áp lực chi phí tài chính và sự sụt giảm lợi nhuận ngắn hạn là thử thách hiện hữu, nhưng đây là giai đoạn bản lề đối với các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô công nghiệp lớn như BAF. Khi các dự án siêu trang trại hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành tối đa công suất, áp lực chi phí giảm sẽ mở ra dư địa tăng trưởng biên lợi nhuận tốt hơn trong dài hạn.

Năm 2026, BAF sở hữu 3 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với năng lực cung ứng chủ động cho hệ thống hơn 50 trang trại trên cả nước. Ước tính tổng đàn heo đạt 1.000.000 heo.

Ở cuối chuỗi, doanh nghiệp đang phát triển 3 nhà máy giết mổ và chế biến sâu với các thương hiệu như thực phẩm sạch anfarm; mở rộng danh mục sản phẩm chế biến sâu từ thịt như xúc xích Kooltol, lạp xưởng, giò chả anfarm… Mạng lưới phân phối phát triển lên 42 cửa hàng SIBA Mart, 32 nhà hàng Cơm Ngon SIBA và Cơm niêu Siba cùng hệ thống các siêu thị lớn như Fuji Mart, BRG Mart, WinMart, WinMart+, Mega Market, AEON MaxValu, AEON Mart, Sendo, EBS (Go!, Top Market), Eco Food, Ready Mart, Vital Mart, KingFood, 3Sach Mart, Satra Food...

Mô hình nhượng quyền thương hiệu BAF Meatshop với khoảng 1.200 điểm bán thịt sạch toàn quốc nhằm đưa thịt sạch từ chuỗi khép kín đến các sạp thịt, cửa hàng truyền thống, giúp người tiêu dùng dễ dàng mua được thịt sạch.

Với chiến lược kiên định xây dựng hệ sinh thái chăn nuôi – thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế, tự chủ sản xuất thức ăn chăn nuôi, quy trình kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt và dòng tiền kinh doanh ngày càng cải thiện, BAF vẫn đang sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế để trở thành một trong những doanh nghiệp chăn nuôi khép kín quy mô lớn nhất Việt Nam, mang nguồn thực phẩm sạch, an toàn đến người tiêu dùng.

Trong dài hạn, hiệu quả của chiến lược sẽ được đánh giá không chỉ bằng số lượng heo BAF xuất chuồng, mà bằng tỷ lệ sản lượng được chuyển hóa thành thực phẩm cuối chuỗi, mức độ nhận diện của sản phẩm trên thị trường bán lẻ và khả năng tạo biên lợi nhuận ổn định hơn từ mảng Food. BAF đang trong quá trình nghiên cứu hợp tác phát triển thêm mảng sản xuất gia cầm trong tương lai.