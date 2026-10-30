3 cá nhân dùng 61 tài khoản thao túng cổ phiếu Kido suốt 8 tháng, loạt người liên quan nhận cái kết đắng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật đối với 20 cá nhân liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Kido (mã KDC).

Theo đó, UBCKNN phạt tiền 1,5 tỷ đồng mỗi người đối với ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo. Tổng số tiền phạt là 4,5 tỷ đồng.

Theo kết quả kiểm tra, trong giai đoạn từ ngày 02/05/2024 đến ngày 06/01/2025, ba cá nhân trên đã sử dụng tổng cộng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu KDC nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán. UBCKNN cho biết kết quả kiểm tra và tính toán không cho thấy khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi vi phạm của ba cá nhân.

Bên cạnh tiền phạt, ông Minh, bà Hằng và bà Thảo còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 02/11/2026. Ba cá nhân cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

Cùng ngày, UBCKNN quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng đối với 17 cá nhân cho người khác mượn tài khoản để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Trong đó, 8 cá nhân (Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Thảo Sương, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Văn Cường, Quách Vũ Hưng và Trần Võ Quang Sang) đã cho ông Thang Phú Minh mượn 8 tài khoản chứng khoán.

9 cá nhân (Lê Thị Mỹ Vinh, Lê Văn Quang, Lê Ngọc Hải, Võ Thành Tâm, Vương Kim Vy, Trịnh Hiếu Từ, Trần Bồi Tài, Trần Thị Thu Oanh và Trần Hoàng Nam) cho bà Lâm Thúy Hằng mượn tổng cộng 48 tài khoản để giao dịch dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu KDC trong giai đoạn từ ngày 02/05/2024 đến ngày 06/01/2025.

UBCKNN cho biết chưa có cơ sở xác định số lợi bất hợp pháp mà 17 cá nhân có được từ hành vi vi phạm. Ngoài hình thức đình chỉ giao dịch 9 tháng, 17 cá nhân cũng bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 02/11/2026; đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các tổ chức liên quan trong cùng thời hạn.