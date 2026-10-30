Cập nhật lợi nhuận 28 ngân hàng tối 30/10: Vietcombank, MB, VietinBank, BIDV, Eximbank,....

Cập nhật mới nhất, 26 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2026.

Vietcombank dẫn đầu 9 tháng, VietinBank dẫn đầu quý 3

Vietcombank tiếp tục đứng đầu về lợi nhuận trước thuế 9 tháng (LNTT) với 40.440 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Tuy vậy, LNTT riêng quý 3 của ngân hàng đạt 11.218 tỷ đồng, gần như không đổi so với quý 3/2025. Phần tăng trưởng 9 tháng của Vietcombank chủ yếu đến từ nửa đầu năm.

VietinBank bám sát ở vị trí thứ hai với 39.557 tỷ đồng LNTT 9 tháng, tăng 33,9%, chỉ thấp hơn Vietcombank chưa đến 900 tỷ đồng. Riêng quý 3, VietinBank lãi trước thuế 13.689 tỷ đồng, tăng 29%, cao nhất trong các ngân hàng đã công bố. Thu nhập lãi thuần 9 tháng của VietinBank đạt 61.931 tỷ đồng, tăng 27,7%, lãi thuần từ dịch vụ tăng 42,5% lên 6.602 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 22,6% lên 20.781 tỷ đồng.

BIDV lãi trước thuế 29.483 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 24,8%, đứng thứ năm. Quý 3, LNTT của BIDV đạt 10.579 tỷ đồng, tăng 39,3%. Thu nhập lãi thuần quý 3 tăng 12,4% lên 17.056 tỷ đồng, còn chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 25% xuống 4.640 tỷ đồng.

Xếp sau VietinBank là MB với 30.518 tỷ đồng LNTT 9 tháng, tăng 31,9%, VPBank với 29.911 tỷ đồng, tăng 46,7%, và Techcombank với 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7%. Riêng quý 3, cả ba ngân hàng này đều lãi trước thuế trên 10.000 tỷ đồng. VPBank đạt 11.031 tỷ đồng, tăng 20,3% và xấp xỉ Vietcombank, trong khi MB tăng 42,5% và Techcombank tăng 25,8%.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng/2026 Đơn vị: tỷ đồng 9 tháng/2026 9 tháng/2025 0 10.000 20.000 30.000 40.000 % so cùng kỳ Vietcombank 40.440 tỷ (cùng kỳ: 33.133) +22,1% VietinBank 39.557 tỷ (cùng kỳ: 29.535) +33,9% MB 30.518 tỷ (cùng kỳ: 23.139) +31,9% VPBank 29.911 tỷ (cùng kỳ: 20.396) +46,7% BIDV 29.484 tỷ (cùng kỳ: 23.632) +24,8% Techcombank 28.915 tỷ (cùng kỳ: 23.385) +23,7% ACB 16.614 tỷ (cùng kỳ: 16.072) +3,4% SHB 14.309 tỷ (cùng kỳ: 12.235) +17,0% LPBank 10.421 tỷ (cùng kỳ: 9.612) +8,4% VIB 7.592 tỷ (cùng kỳ: 7.046) +7,7% TPBank 7.464 tỷ (cùng kỳ: 6.048) +23,4% Sacombank 5.893 tỷ (cùng kỳ: 10.988) -46,4% MSB 5.440 tỷ (cùng kỳ: 4.760) +14,3% Nam A Bank 4.757 tỷ (cùng kỳ: 3.811) +24,8% ABBank 4.301 tỷ (cùng kỳ: 2.319) +85,5% OCB 4.123 tỷ (cùng kỳ: 3.431) +20,2% SeABank 3.940 tỷ (cùng kỳ: 6.739) -41,5% Kienlongbank 1.713 tỷ (cùng kỳ: 1.537) +11,5% NCB 1.574 tỷ (cùng kỳ: 654) +140,6% Vietbank 1.321 tỷ (cùng kỳ: 866) +52,5% VietABank 1.191 tỷ (cùng kỳ: 1.050) +13,4% Eximbank 864 tỷ (cùng kỳ: 2.049) -57,8% Bac A Bank 829 tỷ (cùng kỳ: 816) +1,5% BVBank 825 tỷ (cùng kỳ: 437) +88,9% PGBank 630 tỷ (cùng kỳ: 497) +26,8% Saigonbank 65,9 tỷ (cùng kỳ: 258) -74,5% Nguồn: BCTC quý 3/2026 của các ngân hàng







ACB đang tạm đứng thứ bảy với 16.614 tỷ đồng LNTT 9 tháng, nhưng tốc độ tăng chỉ đạt 3,4%. SHB lãi trước thuế 14.309 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 17%, trong đó riêng quý 3 tăng tới 57,1% lên 5.166 tỷ đồng.

LPBank vượt mốc 10.000 tỷ đồng với 10.421 tỷ đồng LNTT 9 tháng, quý 3 tăng 29%. TPBank đạt 7.464 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 23,4%, và cũng có quý 3 tăng mạnh với 2.981 tỷ đồng, cao hơn 56,7% so với cùng kỳ. VIB lãi trước thuế 7.592 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 7,7%.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 Đơn vị: tỷ đồng. Quý 3/2026 Quý 3/2025 0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 % so cùng kỳ VietinBank 13.689 tỷ (cùng kỳ: 10.614) +29,0% Vietcombank 11.218 tỷ (cùng kỳ: 11.239) -0,2% VPBank 11.031 tỷ (cùng kỳ: 9.166) +20,3% BIDV 10.579 tỷ (cùng kỳ: 7.594) +39,3% Techcombank 10.375 tỷ (cùng kỳ: 8.250) +25,8% MB 10.330 tỷ (cùng kỳ: 7.250) +42,5% ACB 5.879 tỷ (cùng kỳ: 5.382) +9,2% SHB 5.166 tỷ (cùng kỳ: 3.288) +57,1% LPBank 4.448 tỷ (cùng kỳ: 3.448) +29,0% TPBank 2.981 tỷ (cùng kỳ: 1.902) +56,7% VIB 2.406 tỷ (cùng kỳ: 2.030) +18,5% MSB 2.017 tỷ (cùng kỳ: 1.587) +27,1% Sacombank 1.757 tỷ (cùng kỳ: 3.657) -51,9% OCB 1.653 tỷ (cùng kỳ: 1.538) +7,5% Nam A Bank 1.598 tỷ (cùng kỳ: 1.291) +23,8% SeABank 1.315 tỷ (cùng kỳ: 956) +37,5% ABBank 1.285 tỷ (cùng kỳ: 646) +98,8% NCB 847 tỷ (cùng kỳ: 191) +342,9% Kienlongbank 537 tỷ (cùng kỳ: 615) -12,7% Vietbank 377 tỷ (cùng kỳ: 352) +7,2% VietABank 366 tỷ (cùng kỳ: 336) +9,1% BVBank 278 tỷ (cùng kỳ: 343) -19,1% PGBank 190 tỷ (cùng kỳ: 212) -10,5% Eximbank 186 tỷ (cùng kỳ: 560) -66,8% Bac A Bank 147 tỷ (cùng kỳ: 145) +1,0% Saigonbank 17,8 tỷ (cùng kỳ: 83,5) -78,7% Nguồn: BCTC quý 3/2026 của các ngân hàng Lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 của các ngân hàng đã công bố

Những ngân hàng tăng trưởng cao

Ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn, NCB có mức tăng nổi bật khi LNTT 9 tháng đạt 1.574 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Riêng quý 3, ngân hàng lãi trước thuế 847 tỷ đồng, gấp 4,4 lần quý 3/2025.

ABBank đạt 4.301 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 85,5%, lợi nhuận quý 3 gần gấp đôi cùng kỳ.

BVBank tăng 88,9% sau 9 tháng, song lợi nhuận quý 3 lại giảm 19,1%.

Nhiều ngân hàng tăng trưởng âm sau 9 tháng

Ở chiều ngược lại, Sacombank có LNTT 9 tháng đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4% so với cùng kỳ, riêng quý 3 giảm 51,9% xuống 1.757 tỷ đồng. Eximbank lãi trước thuế 864 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 57,8%, trong đó quý 3 giảm 66,8%. Saigonbank chỉ đạt 65,9 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 74,5%.