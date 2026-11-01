Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng giảm sâu trong tuần qua, SHB, TCB, TPB, HDB và VPB chiếm hơn một nửa khối lượng giao dịch toàn ngành

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng giảm sâu

Tuần giao dịch cuối tháng 10 ghi nhận diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong tổng số 28 mã trên sàn chứng khoán, có 24 mã giảm giá, chỉ 4 mã tăng giá. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh xuất hiện trên diện rộng, từ các ngân hàng lớn đến nhiều cổ phiếu có quy mô nhỏ hơn.

LPBank (LPB) là mã giảm mạnh nhất nhóm khi giá đóng cửa ngày 30/10 ở mức 36.100 đồng/cổ phiếu, giảm 4.300 đồng, tương đương 10,64% so với cuối tuần trước. Xếp sau là Eximbank (EIB), giảm 9,80%; SeABank (SSB), giảm 9,61%.

Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. KienlongBank (KLB) mất 7,05%, còn 10.550 đồng/cổ phiếu; PGBank (PGBank) giảm 6,52%, xuống 8.600 đồng/cổ phiếu; Techcombank (TCB) giảm 5,26%, còn 21.600 đồng/cổ phiếu. VPBank (VPB) giảm 4,77%, xuống 22.950 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm ngân hàng có vốn hóa lớn, phần lớn cổ phiếu cũng đóng cửa trong sắc đỏ. MB (MBB) giảm 2,53%; VietinBank (CTG) giảm 2,10%; BIDV (BID) giảm 2,48%; Vietcombank (VCB) giảm 0,88%. ACB giảm 1,41%, trong khi HDBank (HDB) giảm nhẹ hơn, ở mức 0,67%.

Chiều ngược lại, chỉ có bốn cổ phiếu tăng giá trong tuần. MSB dẫn đầu với mức tăng 1,94%, đóng cửa tại 15.800 đồng/cổ phiếu. VietBank (VBB) tăng 1,60%, Saigonbank (SGB) tăng 0,78% và Nam A Bank (NAB) tăng 0,40%.

Như vậy, diễn biến điều chỉnh mạnh không chỉ xuất hiện ở một vài cổ phiếu riêng lẻ mà còn lan sang nhiều mã có thanh khoản cao như Techcombank, VPBank và TPBank.

Thanh khoản tập trung tại SHB, Techcombank và TPBank

Trong tuần 26–30/10, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh của 28 mã ngân hàng đạt gần 803,6 triệu cổ phiếu. Giao dịch tập trung chủ yếu ở một số mã có thanh khoản lớn, trong đó SHB đứng đầu với gần 130 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Techcombank đứng thứ hai với 102,95 triệu cổ phiếu, tiếp theo là TPBank (TPB) với 94,64 triệu cổ phiếu. HDBank đạt 72,13 triệu cổ phiếu, còn VPBank ghi nhận 66,21 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Năm cổ phiếu này chiếm khoảng 54% tổng khối lượng khớp lệnh của toàn bộ nhóm ngân hàng trong tuần. Điều đó cho thấy dòng tiền giao dịch tập trung đáng kể vào một số mã có mức độ quan tâm cao trên thị trường.

Dù dẫn đầu thanh khoản, SHB vẫn giảm 2,29% trong tuần, xuống 10.650 đồng/cổ phiếu. Techcombank giảm 5,26%, TPBank giảm 2,69%, HDBank giảm 0,67% và VPBank giảm 4,77%.

Ngoài nhóm dẫn đầu, ACB ghi nhận 42,76 triệu cổ phiếu khớp lệnh; MSB đạt 40,22 triệu cổ phiếu; MB đạt 38,94 triệu cổ phiếu và VIB đạt 35,03 triệu cổ phiếu. Eximbank có 33,16 triệu cổ phiếu được giao dịch, trong khi VietinBank đạt 27,17 triệu cổ phiếu.

Ở chiều thanh khoản thấp, nhiều mã chỉ ghi nhận dưới 5 triệu cổ phiếu khớp lệnh trong cả tuần, như NVB, VAB, KLB, ABB, PCB, PGB, VBB, SGB và BAB. Trong đó, PGB, VBB, SGB và BAB đều có khối lượng khớp lệnh rất thấp so với các cổ phiếu dẫn đầu.

Nhìn chung, tuần cuối tháng 10 chứng kiến sự kết hợp giữa diện rộng giảm giá và thanh khoản tập trung vào một số cổ phiếu chủ chốt. LPBank, Eximbank và SeABank chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất, trong khi SHB, Techcombank và TPBank là những mã được giao dịch sôi động nhất. Đây là hai điểm đáng chú ý khi đánh giá diễn biến nhóm cổ phiếu ngân hàng trong tuần qua.