Giá vàng ngày 2/11: Vàng SJC cao hơn thế giới 14,3 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới quy đổi hiện ở mức khoảng 123,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao.
- 02-11-2026Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 2/11 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng
Theo dữ liệu cập nhật ngày 2/11, giá vàng thế giới ở mức khoảng 3.909,8 USD/ounce. Sau khi quy đổi sang tiền đồng, tính thuế và phí gia công, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,8 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.
Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,2 triệu đồng/lượng; nếu so với giá mua vào, mức chênh lệch khoảng 13,2 triệu đồng/lượng. Còn nếu so sánh với thời điểm giá vàng đạt 192 triệu đồng/ lượng vào cuối 1 đầu tháng 2 thì nay giá vàng đã giảm khoảng 52 triệu đồng/ lượng.
Đối với vàng nhẫn SJC 99,99%, giá mua vào được niêm yết ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra 136,8 triệu đồng/lượng. Với các loại vàng nhẫn trọng lượng nhỏ 0,5 chỉ và 0,3 chỉ, giá bán ra ở mức 136,9 triệu đồng/lượng.
Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng được niêm yết ở mức 134,5 - 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong bối cảnh giá vàng có thể biến động theo diễn biến thị trường quốc tế, việc mua vàng ở vùng giá cao tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi chênh lệch giá mua vào và bán ra vẫn ở mức vài triệu đồng mỗi lượng.
Đại đoàn kết