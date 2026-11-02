Giá vàng ngày 2/11: Vàng SJC cao hơn thế giới 14,3 triệu đồng/lượng

Theo dữ liệu cập nhật ngày 2/11, giá vàng thế giới ở mức khoảng 3.909,8 USD/ounce. Sau khi quy đổi sang tiền đồng, tính thuế và phí gia công, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,2 triệu đồng/lượng; nếu so với giá mua vào, mức chênh lệch khoảng 13,2 triệu đồng/lượng. Còn nếu so sánh với thời điểm giá vàng đạt 192 triệu đồng/ lượng vào cuối 1 đầu tháng 2 thì nay giá vàng đã giảm khoảng 52 triệu đồng/ lượng.

Đối với vàng nhẫn SJC 99,99%, giá mua vào được niêm yết ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra 136,8 triệu đồng/lượng. Với các loại vàng nhẫn trọng lượng nhỏ 0,5 chỉ và 0,3 chỉ, giá bán ra ở mức 136,9 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng được niêm yết ở mức 134,5 - 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong bối cảnh giá vàng có thể biến động theo diễn biến thị trường quốc tế, việc mua vàng ở vùng giá cao tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi chênh lệch giá mua vào và bán ra vẫn ở mức vài triệu đồng mỗi lượng.