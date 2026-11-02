Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng ngày 2/11: Vàng SJC cao hơn thế giới 14,3 triệu đồng/lượng

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng ngày 2/11: Vàng SJC cao hơn thế giới 14,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới quy đổi hiện ở mức khoảng 123,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo dữ liệu cập nhật ngày 2/11, giá vàng thế giới ở mức khoảng 3.909,8 USD/ounce. Sau khi quy đổi sang tiền đồng, tính thuế và phí gia công, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,2 triệu đồng/lượng; nếu so với giá mua vào, mức chênh lệch khoảng 13,2 triệu đồng/lượng. Còn nếu so sánh với thời điểm giá vàng đạt 192 triệu đồng/ lượng vào cuối 1 đầu tháng 2 thì nay giá vàng đã giảm khoảng 52 triệu đồng/ lượng.

Đối với vàng nhẫn SJC 99,99%, giá mua vào được niêm yết ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra 136,8 triệu đồng/lượng. Với các loại vàng nhẫn trọng lượng nhỏ 0,5 chỉ và 0,3 chỉ, giá bán ra ở mức 136,9 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng được niêm yết ở mức 134,5 - 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong bối cảnh giá vàng có thể biến động theo diễn biến thị trường quốc tế, việc mua vàng ở vùng giá cao tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi chênh lệch giá mua vào và bán ra vẫn ở mức vài triệu đồng mỗi lượng.

Theo Hồ Hương

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SACOMBANK công bố quyền Tổng Giám đốc mới

SACOMBANK công bố quyền Tổng Giám đốc mới Nổi bật

Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất quý 3/2026: VietinBank vượt Vietcombank, 6 ngân hàng lãi hơn 10.000 tỷ

Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất quý 3/2026: VietinBank vượt Vietcombank, 6 ngân hàng lãi hơn 10.000 tỷ Nổi bật

Lợi nhuận, nợ xấu, tiền gửi khách hàng,... của ngân hàng lớn nhất Việt Nam

Lợi nhuận, nợ xấu, tiền gửi khách hàng,... của ngân hàng lớn nhất Việt Nam

14:30 , 02/11/2026
World tour BIGBANG và bài toán Ecosystem Marketing của VPBank

World tour BIGBANG và bài toán Ecosystem Marketing của VPBank

14:30 , 02/11/2026
Ông Dương Công Minh làm người đại diện theo pháp luật của SACOMBANK

Ông Dương Công Minh làm người đại diện theo pháp luật của SACOMBANK

13:45 , 02/11/2026
Thôi giữ chức Tổng giám đốc SACOMBANK, ông Loic Faussier sẽ đảm nhiệm vị trí nào?

Thôi giữ chức Tổng giám đốc SACOMBANK, ông Loic Faussier sẽ đảm nhiệm vị trí nào?

11:34 , 02/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên