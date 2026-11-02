Thôi giữ chức Tổng giám đốc SACOMBANK, ông Loic Faussier sẽ đảm nhiệm vị trí nào?

Theo đó, HĐQT SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc - đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của Ngân hàng từ ngày 02/11/2026.

Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Cùng thời điểm, SACOMBANK cũng công bố ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng trên cương vị Cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị.

"Việc này giúp SACOMBANK duy trì sự kế thừa, phát huy kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu hoạt động Ngân hàng của ông" - Thông báo của SACOMBANK nêu rõ.

Ông Loic Faussier

Ông Loic Faussier gia nhập SACOMBANK vào tháng 3/2026 với vai trò Phó Tổng giám đốc phụ trách Quản trị rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ. Ngày 22/4, HĐQT SACOMBANK bổ nhiệm ông làm Quyền Tổng giám đốc. Ngày 10/07/2026, SACOMBANK tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông sở hữu hai bằng Thạc sĩ, gồm Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Loic Faussier từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam như: Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó Giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó Tổng Giám đốc VIB, Tổng Giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban Điều hành LPBank.