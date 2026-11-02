Không chỉ vì tỷ giá: Điều gì đang thúc đẩy doanh nghiệp giao dịch đồng Nhân Dân Tệ?

Ưu đãi lên đến 30 đồng/CNY, áp dụng đến hết 31/12/2026 cho cả chiều mua và bán từ ACB góp phần giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí một cách đáng kể.

Khi giao thương tăng trưởng, yêu cầu với dòng tiền cũng thay đổi

Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu hải quan, kim ngạch thương mại song phương đạt 253,1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 65,8 tỷ USD, tăng 32,9%, trong khi nhập khẩu đạt 187,3 tỷ USD, tăng 39,3%

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, thương mại Việt Nam - Trung Quốc còn gắn chặt hơn với chuỗi cung ứng, logistics, đầu tư và hợp tác sản xuất giữa doanh nghiệp hai nước. Các dự án cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng, Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan tại Lạng Sơn, … đang được thúc đẩy với mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan xuống còn 4-6 giờ, giảm 30-40% chi phí và nâng năng lực thông quan lên gấp 3 lần trong những năm tới. Đồng thời, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với các trung tâm sản xuất và cảng biển phía Bắc Việt Nam. Các dự án này không chỉ góp phần thúc đẩy thương mại và giảm chi phí logistics mà còn tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới diễn ra thường xuyên, nhanh chóng và quy mô lớn hơn.

Khi dòng hàng được tăng tốc và mối liên kết giữa doanh nghiệp hai nước ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với dòng tiền cũng thay đổi tương ứng. Doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến tốc độ giao nhận hàng hóa mà còn cần những phương thức thanh toán giúp quản lý chi phí hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro phát sinh từ biến động tỷ giá và quá trình chuyển đổi ngoại tệ.

Ở góc độ thị trường, vai trò của đồng nhân dân tệ cũng ngày càng rõ nét hơn trong các hoạt động giao thương. Từ đầu năm 2026, đồng CNY đã tăng khoảng 4,6% so với USD và khoảng 3% so với VND. Diễn biến này có thể làm gia tăng chi phí nhập khẩu tính bằng VND đối với doanh nghiệp thanh toán bằng CNY nhưng đồng thời hỗ trợ giá trị quy đổi doanh thu của các doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc.

Có thể nói, khi quy mô giao dịch ngày càng lớn và hoạt động thương mại ngày càng gắn với chuỗi cung ứng, bài toán của doanh nghiệp không còn dừng ở tỷ giá của từng giao dịch mà là hiệu quả của toàn bộ dòng tiền. Xu hướng thanh toán trực tiếp bằng CNY và chủ động quản trị rủi ro tỷ giá vì thế được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu khu vực biên mậu.

Không chỉ là kênh thanh toán, ngân hàng đang trở thành một phần trong chuỗi vận hành thương mại

Việc chuyển dịch sang các kênh thanh toán chính thức mới chỉ là điểm khởi đầu. Khi hoạt động giao thương ngày càng có tính kết nối cao, doanh nghiệp cần những giải pháp tài chính toàn diện hơn để đồng thời tối ưu dòng tiền, hàng hóa và nhu cầu vốn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Đáp ứng nhu cầu đó, ACB phát triển bộ giải pháp tổng thể, đáp ứng đồng bộ các nhu cầu của doanh nghiệp có hoạt động thương mại với Trung Quốc.

Giải pháp của ACB giúp doanh nghiệp kết nối trực tiếp với ngân hàng Trung Quốc không qua trung gian, hỗ trợ chốt tỷ giá kịp thời.

Cụ thể, ACB hiện cung cấp bộ tứ giải pháp gồm Thanh toán biên mậu tốc độ cao - Tỷ giá và phí ưu đãi - Tài trợ xuất nhập khẩu - Hỗ trợ chứng từ và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành nhanh, chuẩn và an toàn. Giải pháp cho phép doanh nghiệp thực hiện chuyển và nhận tiền với các đối tác tại châu Á ngay trong ngày đối với nhiều loại tiền tệ như CNY, USD, VND và các ngoại tệ tự do chuyển đổi khác; đồng thời tối ưu chi phí giao dịch và tỷ giá trong quá trình thanh toán.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được tiếp cận các công cụ quản lý rủi ro tỷ giá, giải pháp tài trợ vốn phù hợp với chu kỳ xuất nhập khẩu cũng như dịch vụ tư vấn, chuẩn hóa chứng từ nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa dòng tiền, dòng hàng và tiến độ giao nhận tại cửa khẩu. Việc kết nối trực tiếp với ngân hàng đối tác tại Trung Quốc, hỗ trợ chốt tỷ giá kịp thời và xử lý giao dịch nhanh chóng góp phần giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình vận hành thực tế.

Đặc biệt, nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động giao thương với Trung Quốc, ACB đang triển khai chương trình ưu đãi tỷ giá lên đến 30 đồng/CNY cho cả chiều mua và chiều bán CNY, áp dụng đến 31/12/2026. Đối với những doanh nghiệp có giá trị giao dịch lớn và thường xuyên, mức ưu đãi này mang lại hiệu quả tài chính rõ rệt. Chẳng hạn, với giao dịch trị giá 1 triệu CNY, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí hoặc gia tăng giá trị giao dịch tương ứng tới 30 triệu đồng, tùy theo từng chiều giao dịch và điều kiện áp dụng.

Trong bối cảnh thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, lợi thế cạnh tranh ngày càng được quyết định bởi tốc độ xử lý, khả năng kết nối và hiệu quả vận hành. Đây cũng là lý do các giải pháp thanh toán biên mậu toàn diện đang trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn giao thương bước sang kỷ nguyên không tiền mặt.

Để tìm hiểu thêm thông tin về gói ưu đãi thanh toán biên mậu của ACB, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.