Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 2/11 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trong nước mở đầu phiên sáng 2/11 ở mức thấp sau đợt giảm mạnh trong tuần trước. Vàng miếng SJC được niêm yết giá bán ra 139 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu, trong khi giá bán vàng nhẫn dao động từ 135,8 đến 138 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 131,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 136-139 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn ở mức 133,6-137,6 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC được mua vào ở mức 136 triệu đồng và bán ra 139 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 134-138 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này cũng ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng và vàng miếng SJC ở mức 136-139 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 131,8 135,8 136 139 PNJ 133,6 137,6 136 139 DOJI 134 138 136 139 Bảo Tín Minh Châu 133,8 137,8 Bảo Tín Mạnh Hải 133,8 137,8 136 139

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 3.895 USD/ounce, tăng 0,55% so với cuối tuần trước. Trước đó, giá vàng đã giảm hơn 3% trong tuần qua và mất mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi đà phục hồi đầu tuần nhanh chóng đảo chiều, kéo kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đã gia tăng áp lực lên thị trường vàng.

Khảo sát hằng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý giới phân tích đã thay đổi đáng kể sau khi vàng mất mốc 3.900 USD/oz. Trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ một người, tương đương 6%, dự báo giá tăng. Có 10 người, chiếm 63%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi 5 người còn lại, tương đương 31%, dự báo giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Trái ngược với Phố Wall, nhà đầu tư cá nhân vẫn tương đối lạc quan. Trong 184 người tham gia khảo sát, 53% kỳ vọng giá vàng tăng, 30% dự báo giảm và 16% cho rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định sức hấp dẫn của vàng đã suy giảm. Theo ông, nếu tiếp tục thiết lập mức thấp mới trong năm, giá vàng có thể lùi về vùng 3.750-3.850 USD/oz. Tuy nhiên, ông cho rằng thị trường chưa xuất hiện một đợt bán tháo mang tính đầu hàng.

Nhiều chuyên gia khác cũng nghiêng về kịch bản giảm. Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại investingLive, cảnh báo giá vàng có thể chịu sức ép từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và nguy cơ căng thẳng tại Iran tái diễn. Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng việc giá vàng phá vỡ mốc 4.000 USD/oz là tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định xu hướng giảm đã kéo dài gần hai tháng rưỡi, với các đỉnh ngắn hạn liên tục thấp dần. Theo ông, việc vàng giảm đồng thời với chứng khoán cho thấy nhà đầu tư có thể đang phải bán tài sản để đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ hoặc tái cơ cấu vị thế.

Ông cũng lưu ý thông điệp chính sách từ Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục củng cố kỳ vọng lãi suất có thể tăng trở lại vào tháng 12. Trong khi đó, giá dầu tiến gần giới hạn trên của biên độ giao dịch trong năm, làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát gia tăng. Nếu các vùng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ, thị trường vàng và bạc có thể đối mặt với làn sóng bán tháo mới.

Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều sức ép, một số chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn có thể tìm được điểm tựa nếu kinh tế Mỹ suy yếu. Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, dự báo vàng có thể đi ngang trong tuần tới do các yếu tố trái chiều. Ông vẫn xem những nhịp giảm giá là cơ hội mua vào ở mức hấp dẫn.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, cho rằng vàng đang chịu tác động đồng thời từ diễn biến chứng khoán công nghệ, giá năng lượng và kỳ vọng lãi suất. Theo ông, vị thế tài sản trú ẩn không giúp vàng tránh được áp lực bán khi nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ tiền mặt.

Yếu tố có thể làm thay đổi triển vọng là dấu hiệu suy yếu rõ rệt của kinh tế Mỹ, đặc biệt trên thị trường lao động. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10, dự kiến công bố vào thứ Sáu tuần tới, sẽ là phép thử quan trọng. Nếu số việc làm tăng chậm, tiền lương hạ nhiệt, tỷ lệ thất nghiệp tăng hoặc dữ liệu các kỳ trước bị điều chỉnh giảm, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 có thể suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vàng.

Tuy nhiên, Welsh cảnh báo một báo cáo đơn lẻ có thể chưa đủ để đảo chiều xu hướng nếu lạm phát vẫn cao và nền kinh tế tiếp tục thể hiện sức chống chịu.

Trong tuần tới, thị trường sẽ theo dõi thêm chỉ số PMI sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), số liệu việc làm còn trống JOLTS, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và PMI dịch vụ ISM. Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và khảo sát sơ bộ tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan cũng nằm trong lịch theo dõi.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và diễn biến địa chính trị sẽ tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường. Trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất còn bất định và hoạt động bán tháo chưa có dấu hiệu chấm dứt rõ ràng, triển vọng phục hồi của giá vàng trong ngắn hạn vẫn đối mặt nhiều thách thức.