Ông Dương Công Minh làm người đại diện theo pháp luật của SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK, mã STB) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao theo ba nghị quyết HĐQT được ban hành cùng ngày 2/11/2026.

Theo đó, HĐQT SACOMBANK thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của ngân hàng là ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 2/11/2026.

Cũng từ ngày 2/11, ông Faussier Loic Michel Marc (thường được biết đến với tên Loic Faussier) thôi giữ chức Tổng giám đốc và được HĐQT bổ nhiệm làm Cố vấn cấp cao HĐQT SACOMBANK. Để bảo đảm hoạt động điều hành không bị gián đoạn, HĐQT bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc, giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc ngân hàng từ cùng ngày.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam. Tại Việt Nam, ông từng giữ các vị trí Phó Tổng giám đốc VIB, Tổng giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban điều hành LPBank trong năm 2024.

Ông gia nhập SACOMBANK từ ngày 27/3/2026 với cương vị Phó Tổng giám đốc phụ trách Quản trị rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ. Đến ngày 22/4, ông được giao làm Quyền Tổng giám đốc, sau đó chính thức trở thành Tổng giám đốc từ ngày 10/7/2026 khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Tính đến nay, ông Loic Faussier đã ngồi ghế Tổng giám đốc chính thức của SACOMBANK gần 4 tháng.

Người tiếp quản vai trò điều hành, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, về SACOMBANK làm Phó Tổng giám đốc từ cuối năm 2025. Trước đó, bà có nhiều năm công tác tại LPBank và lần lượt đảm nhiệm các vị trí Giám đốc chi nhánh, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Thành viên Ban điều hành và Phó Tổng giám đốc. Từ tháng 3/2026, bà được giao kiêm nhiệm vai trò Người quản trị công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của SACOMBANK.

Theo Điều lệ SACOMBANK, ngân hàng có 1 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật theo một trong hai chức danh này trong từng thời kỳ. Vì vậy, việc ông Dương Công Minh kiêm người đại diện theo pháp luật trong lúc ngân hàng chỉ có Quyền Tổng giám đốc phù hợp với cơ chế nói trên.



