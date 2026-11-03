Chân dung Quyền Tổng Giám đốc Sacombank Nguyễn Thị Kiều Anh: Từ chuyên viên tín dụng VPBank đến ghế điều hành ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam

Hội đồng quản trị Sacombank bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng, giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động từ ngày 2/11/2026. Quyết định được đưa ra cùng thời điểm ông Loic Faussier thôi giữ chức Tổng Giám đốc, chuyển sang đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị, đánh dấu thêm một thay đổi trong bộ máy điều hành Sacombank.

Sinh năm 1983, bà Kiều Anh có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Trong hành trình nghề nghiệp, bà từng làm việc tại ba ngân hàng là VPBank, LPBank và Sacombank, trải qua nhiều vị trí từ chuyên môn tín dụng, quản lý kinh doanh đến tham gia ban điều hành.

Hơn 20 năm trong ngành ngân hàng, 18 năm gắn bó với VPBank

Theo thông tin Sacombank công bố, bà Nguyễn Thị Kiều Anh có 18 năm công tác tại VPBank. Trong thời gian này, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí chuyên viên tín dụng, Trưởng phòng Tín dụng, Giám đốc Chi nhánh và Giám đốc Khu vực.

Quá trình công tác tại VPBank là giai đoạn bà tích lũy kinh nghiệm từ nghiệp vụ tín dụng đến quản lý hoạt động kinh doanh ở nhiều cấp độ. Việc trải qua cả vị trí chuyên môn và quản lý đơn vị giúp bà có thời gian tiếp cận các khía cạnh khác nhau trong hoạt động ngân hàng, trước khi chuyển sang những vai trò có phạm vi trách nhiệm rộng hơn.

Sau gần hai thập kỷ tại VPBank, bà Kiều Anh chuyển sang LPBank trong giai đoạn 2023–2025. Tại đây, bà đảm nhiệm nhiều vị trí, gồm Giám đốc Chi nhánh Đông Đô, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành và Phó Tổng Giám đốc.

Nếu giai đoạn tại VPBank chủ yếu gắn với tín dụng và quản lý kinh doanh, thời gian ở LPBank đánh dấu bước mở rộng sang công tác tham mưu, quản trị và điều hành ở cấp cao hơn. Việc đảm nhiệm cả vị trí tại đơn vị kinh doanh lẫn các vai trò liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành giúp bà có thêm trải nghiệm trong cơ cấu tổ chức và hoạt động quản trị ngân hàng.

Liên tiếp đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại LPBank và Sacombank

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh gia nhập Sacombank vào cuối tháng 12/2025, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/12/2025, sau khi kết thúc công việc tại LPBank theo nguyện vọng cá nhân.

Đáng chú ý, việc bà Kiều Anh chuyển sang Sacombank diễn ra cùng ngày ông Nguyễn Đức Thụy rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank và được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Trước đó, trong thời gian ông Thụy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank, bà Kiều Anh từng đảm nhiệm vai trò Trợ lý Chủ tịch.

Như vậy, hai lãnh đạo từng làm việc tại LPBank cùng chuyển sang Sacombank trong ngày 23/12/2025 và đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại ngân hàng này.

Sau khi gia nhập Sacombank, bà Kiều Anh tiếp tục được giao thêm nhiệm vụ. Đến tháng 3/2026, bà kiêm nhiệm vai trò Người quản trị công ty và Công bố thông tin, trong bối cảnh ngân hàng triển khai mô hình tổ chức mới, chính thức vận hành từ ngày 16/3/2026. Mô hình này hướng tới tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và tăng cường trách nhiệm thực thi.

Việc đảm nhiệm thêm các vai trò liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin mở rộng phạm vi công việc của bà bên cạnh nhiệm vụ điều hành kinh doanh. Các vị trí này gắn với công tác điều phối, hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị và bảo đảm nghĩa vụ công bố thông tin của ngân hàng được thực hiện kịp thời, chính xác, tuân thủ quy định.

Đến ngày 2/11/2026, chưa đầy một năm sau khi gia nhập Sacombank, bà Kiều Anh được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng.

Việc bổ nhiệm bà Kiều Anh diễn ra khi Sacombank tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án tái cơ cấu. Trong bối cảnh đó, trọng trách của tân Quyền Tổng Giám đốc không chỉ là tiếp nhận công việc điều hành mà còn gắn với việc triển khai các mục tiêu kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu theo định hướng của Hội đồng quản trị.

Với hơn 20 năm trong ngành ngân hàng, trong đó có 18 năm tại VPBank và thời gian đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại LPBank, bà Kiều Anh có kinh nghiệm ở cả hoạt động tín dụng, quản lý kinh doanh và công tác quản trị. Đây là nền tảng nghề nghiệp mà bà mang theo khi tiếp nhận vị trí điều hành cao nhất tại Sacombank.