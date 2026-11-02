‏Là tư vấn viên tài chính đã nhiều năm gắn bó với nghề, hai chị cho rằng, điều quý giá không chỉ là những gì bản thân đạt được, mà còn là niềm tin của khách hàng và những giá trị có thể trao lại cho người đến sau.‏

‏Có những "điều quý giá" lớn dần theo năm tháng‏

‏Những ngày đầu đến với Prudential, điều chị Kim Hồng mong muốn khá giản dị. Đó là nỗ lực hết khả năng, học hỏi để phát triển bản thân và có thu nhập tốt hơn để báo hiếu cha mẹ. Khi ấy, chị chưa nghĩ mình sẽ tiến xa đến đâu trên con đường sự nghiệp.‏

‏Với người mới, điều quý giá có thể là cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và chứng minh năng lực. Sau hơn 26 năm, cách chị nhìn về thành công đã rộng hơn. Chị gọi điều mình hướng đến là sự "giàu toàn diện", tức không chỉ về tài chính, mà còn có sức khỏe, hạnh phúc, lòng nhân ái và một cuộc sống chất lượng.‏

‏Ở chị Hòa Lan, sau 12 năm làm việc tại Prudential, có một điều gần như không thay đổi. Với chị, "Những lúc khách hàng cần thì mình luôn có mặt." Nếu phải nói về nền tảng để đi lâu với nghề, điều quý giá mà chị luôn gìn giữ, ấy chính là tận tâm, chân thành và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp. Chị cũng làm gương bằng sự cần cù, giữ vững đạo đức nghề nghiệp để thế hệ tư vấn viên trẻ học hỏi và phục vụ khách hàng tốt hơn.‏

‏Với hai chị điều quý giá không phải là những giá trị vật chất có thể nhìn thấy hay cầm nắm mà chính là những giá trị mong muốn được vun đắp cho bản thân rồi dần qua năm tháng trở thành niềm tin của khách hàng, những mối quan hệ được vun đắp và cả những giá trị mình có thể để lại cho người tiếp nối.‏

‏Đi lâu với nghề, thành công không còn là chuyện của riêng mình‏

‏Thời gian cũng giúp người tư vấn hiểu rằng niềm tin không được tạo nên trong một ngày, mà được tích lũy qua cách họ hiện diện khi khách hàng cần.‏

‏Với chị Hòa Lan, điều đó nằm trong một nguyên tắc tưởng như rất đơn giản. Đấy là sự "tận tâm", "chân thành", chăm sóc khách hàng nhiệt tình và đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu.‏

‏Còn với chị Kim Hồng, trải nghiệm làm nghề khiến mong muốn phát triển bản thân ngày đầu được mở rộng thành mong muốn tạo ra giá trị cho những người xung quanh. Chị muốn lan tỏa giá trị của bảo hiểm đến khách hàng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ tư vấn viên để "cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển".‏

‏Nhìn vào thế hệ tư vấn viên trẻ, hai người đi trước cũng có thêm một điểm nhìn khác về sự tiếp nối. Những tư vấn viên trẻ có thể mang đến năng lượng mới, khả năng thích ứng và những cách kết nối phù hợp hơn với thế hệ khách hàng hôm nay. Còn kinh nghiệm của người đi trước là những bài học đã được kiểm chứng qua nhiều năm làm nghề.‏

‏Sự khác biệt giữa các thế hệ vì thế không làm thay đổi mục tiêu cuối cùng. Trái lại, khi kinh nghiệm gặp năng lượng mới, tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm có thêm những cách thức mới để được tiếp nối.‏

‏Khi "điều quý giá" được trao lại‏

‏Một cộng đồng tư vấn viên có sức sống không chỉ bởi những cá nhân đạt thành tích, mà còn bởi những giá trị nghề nghiệp có thể được truyền từ người này sang người khác.‏

‏Tại Prudential, chị Kim Hồng cho biết chị có cơ hội chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm trên các diễn đàn, chương trình định kỳ để các tư vấn viên cùng học hỏi và phát triển. Chị Hòa Lan cũng đánh giá cao sự lắng nghe và những điều kiện mà đội ngũ lãnh đạo tạo ra cho tư vấn viên.‏

‏Qua đó, kinh nghiệm của những MDRT lâu năm có thể trở thành hành trang cho thế hệ tiếp nối, trong khi năng lượng và khả năng thích ứng của những tư vấn viên trẻ góp phần đưa những giá trị ấy đến gần hơn với thế hệ khách hàng mới.‏

‏Sau một hành trình dài, điều quý giá với một người tư vấn viên tài chính không chỉ là mình đạt được gì mà đôi khi, dấu ấn đẹp nhất của một hành trình nằm ở những kinh nghiệm mình tích lũy, những giá trị mình tin tưởng và niềm tin mình đã gây dựng vẫn được người đến sau tiếp tục lan tỏa.‏

‏Prudential Việt Nam triển khai chiến dịch "Cùng bạn gìn giữ điều quý giá" để làm nổi bật vai trò đồng hành của công ty trong hành trình mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt. Trên hành trình đó, các tư vấn viên chính là một mảnh ghép quan trọng, vì họ là những người sát cánh nhất với khách hàng. Đó cũng chính là động lực để các tư vấn viên có thể đi xa, đi lâu trên hành trình phát triển sự nghiệp.‏

MDRT (viết tắt của Million-Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô) là hiệp hội được thành lập từ năm 1927 dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc, được công nhận trên toàn cầu, xét duyệt trên các tiêu chí về kết quả kinh doanh và thu nhập cụ thể. Việc đạt và giữ vững danh hiệu MDRT là khát vọng, động lực của nhiều tư vấn viên, đồng thời khẳng định sự chuyên nghiệp và tâm huyết với nghề.

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