VPBank tiên phong đưa Visa Infinite Privilege về Việt Nam, nâng chuẩn trải nghiệm

Trong bối cảnh tầng lớp khách hàng sở hữu tài sản lớn ngày càng gia tăng, nhu cầu của phân khúc này cũng vượt xa những dịch vụ ngân hàng truyền thống. Bên cạnh các giải pháp quản lý tài sản và tài chính chuyên biệt, khách hàng Private ngày càng kỳ vọng những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, khả năng kết nối toàn cầu cùng các đặc quyền tương xứng với vị thế của mình.

Đón đầu xu hướng đó, tháng 10/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức nâng hạng dòng thẻ tín dụng dành cho khách hàng Private lên VPBank Private Visa Infinite Privilege. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hạng thẻ Visa Infinite Privilege, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược nâng cao trải nghiệm dành cho nhóm khách hàng tinh hoa.

Hệ sinh thái đặc quyền toàn cầu

Điểm nổi bật của VPBank Private Visa Infinite Privilege nằm ở hệ sinh thái đặc quyền toàn cầu, được thiết kế dành riêng cho khách hàng Private, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và liền mạch trên mọi hành trình quốc tế. Từ những chuyến công tác, kỳ nghỉ quốc tế đến các hành trình khám phá thế giới, chủ thẻ đều được tận hưởng chuỗi ưu đãi đẳng cấp như quyền sử dụng phòng chờ sân bay quốc tế không giới hạn, được đồng hành cùng tối đa 5 người thân mỗi lần trải nghiệm cùng gói bảo hiểm du lịch quốc tế thường niên do VPBank dành tặng, góp phần nâng tầm trải nghiệm và sự an tâm trong mọi hành trình.

Đặc biệt, với những khách hàng thường xuyên công tác hoặc du lịch nước ngoài, thẻ mang tới lựa chọn giữa dịch vụ đưa đón sân bay toàn cầu hoặc dịch vụ hỗ trợ làn thủ tục ưu tiên Global Fasst Track (Meet & Greet), với tối đa 8 lượt sử dụng mỗi năm khi đáp ứng điều kiện chi tiêu.

Không dừng lại ở đó, VPBank Private Visa Infinite Privilege còn mang đến các chương trình nâng hạng vé máy bay quốc tế lên thương gia, cũng như nâng hạng vé quốc nội, giúp khách hàng tận hưởng những hành trình thoải mái và đẳng cấp hơn. Đây là những quyền lợi giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, tối ưu trải nghiệm tại sân bay và nâng tầm sự tiện nghi trong mỗi chuyến đi.

Bên cạnh những đặc quyền hấp dẫn được thiết kế bởi VPBank, khách hàng còn được tận hưởng hàng nghìn đặc quyền hấp dẫn dành cho giới thượng lưu dành riêng cho chủ thẻ Infintie Privilege đến từ Visa. Theo đó, khách hàng có thể tiếp cận các chương trình khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp từ Accor Explorer, Banyan Voyager, Visa Luxury Hotel Collection hay Agoda 3-for-2 với mức giá ưu đãi; tận hưởng dịch vụ tư vấn và thiết kế hành trình du lịch cao cấp theo yêu cầu; tham dự các sự kiện đặc biệt dành riêng cho thành viên Visa Infinite Privilege trên khắp thế giới.

Ngoài ra, chủ thẻ còn có cơ hội sử dụng mạng lưới hơn 3.000 câu lạc bộ tư nhân toàn cầu (bao gồm những địa điểm nổi bật như Mandala tại Singapore, Soho House Bangkok và Home Hoise London), các chương trình chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ chuẩn quốc tế; trải nghiệm golf cao cấp tại hơn 160 sân golf trên khắp Việt Nam và Châu Á – Thái Bình Dương, ưu đãi ẩm thực tinh tuyển và hàng loạt đặc quyền mua sắm xa xỉ tại các thương hiệu quốc tế danh tiếng như Tam Sơn Fashion, Harrods.

Thông qua việc kết hợp các đặc quyền di chuyển, nghỉ dưỡng, phong cách sống và kết nối toàn cầu trong cùng một hệ sinh thái, VPBank Private Visa Infinite Privilege mang đến trải nghiệm toàn diện dành cho khách hàng Private, vượt ra ngoài khuôn khổ của một sản phẩm thanh toán thông thường.

Dấu ấn mới trong hành trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng Private

Bên cạnh hệ sinh thái đặc quyền toàn cầu, VPBank Private Visa Infinite Privilege còn đáp ứng được những nhu cầu tài chính và chi tiêu có giá trị lớn của nhóm khách hàng Private Banking.

Thẻ sở hữu hạn mức tín dụng lên tới 10 tỷ đồng, thuộc nhóm cao bậc nhất trên thị trường hiện nay, cùng hạn mức giao dịch lên tới 1 tỷ đồng mỗi ngày. Những giới hạn được mở rộng này giúp khách hàng chủ động hơn trong các nhu cầu chi tiêu, từ mua sắm hàng hiệu, thanh toán dịch vụ cao cấp, đặt vé máy bay quốc tế đến các giao dịch phục vụ công việc và đầu tư.

Thẻ có hạn mức lên tới 10 tỷ đồng, hạn mức giao dịch tới 1 tỷ đồng một ngày

Không chỉ mang đến năng lực thanh toán vượt trội, VPBank Private Visa Infinite Privilege còn cho phép khách hàng tích điểm trên mọi giao dịch chi tiêu, đồng thời nhân đôi điểm thưởng đối với các giao dịch quốc tế. Điểm thưởng có thể quy đổi thành nhiều ưu đãi và quà tặng trong hệ sinh thái VPBank, góp phần gia tăng giá trị trên mỗi giao dịch.

Dấu ấn của dòng thẻ mới còn được thể hiện qua thiết kế kim loại cao cấp với tông màu đồng ánh kim sang trọng. Ngôn ngữ thiết kế tối giản kết hợp cùng chất liệu hoàn thiện cao cấp tạo nên một diện mạo khác biệt, phản ánh tinh thần hiện đại và đẳng cấp của VPBank Private Visa Infinite Privilege.

Đại diện VPBank chia sẻ: "VPBank Private Visa Infinite Privilege được phát triển với định hướng mang đến những trải nghiệm tương xứng cho nhóm khách hàng sở hữu tài sản lớn và có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ. Không chỉ mở rộng các đặc quyền và năng lực tài chính, chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ sinh thái nơi các giải pháp tài chính, trải nghiệm cá nhân hóa và phong cách sống được kết nối liền mạch để phục vụ những nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Private."

Thông qua việc kết hợp giữa năng lực tài chính vượt trội cùng hệ sinh thái đặc quyền toàn cầu, VPBank Private Visa Infinite Privilege không chỉ mở rộng giới hạn của một sản phẩm thẻ tín dụng cao cấp mà còn góp phần định hình một chuẩn mực trải nghiệm mới cho phân khúc Private Banking tại Việt Nam. Đây cũng là bước đi tiếp theo trong chiến lược của VPBank nhằm không ngừng nâng cao giá trị phục vụ, mang đến những giải pháp tài chính và phong cách sống được cá nhân hóa, tương xứng với vị thế riêng của phân khúc khách hàng tinh hoa.