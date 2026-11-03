Vietcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 5.431 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) cho biết đã nhận được Công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2025 và 24/4/2026.

Theo đó, NHNN chấp thuận Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.431 tỷ đồng. Cổ phiếu được phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phù hợp với Quyết định 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 của Thủ tướng phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030, đồng thời tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng.

Với vốn điều lệ hiện tại 83.557 tỷ đồng, nếu phát hành hết, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng lên khoảng 88.988 tỷ đồng. Phương án phát hành riêng lẻ tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành tương đương khoảng 543,1 triệu cổ phiếu.

Kế hoạch bán 6,5% vốn được Vietcombank đưa ra từ năm 2019 nhưng chưa hoàn tất. Trước đó, vào tháng 1/2019, ngân hàng đã phát hành riêng lẻ hơn 94,4 triệu cổ phần (2,55% vốn) cho quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC và hơn 16,6 triệu cổ phần (0,4% vốn) cho Mizuho Bank. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết Mizuho sẽ tham gia đợt chào bán lần này, mục tiêu hoàn tất trong năm 2026.

Ngoài phát hành riêng lẻ, Vietcombank còn kế hoạch phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm khoảng 10.700 tỷ đồng trong năm 2026, phương án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua. Lãnh đạo ngân hàng cho biết sẽ ưu tiên triển khai phát hành riêng lẻ trước, sau đó mới đến các phương án khác.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, Vietcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần 20.386 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu nhập hoạt động đạt 25.431 tỷ đồng, tăng 41%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 6.184 tỷ đồng, gần gấp 8 lần cùng kỳ, khiến lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ đạt 11.218 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vietcombank đạt 40.440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu ngành ngân hàng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,68 triệu tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 1,82 triệu tỷ đồng, tăng 8,5%; tiền gửi khách hàng đạt 1,78 triệu tỷ đồng, tăng 6,5%. Nợ xấu ở mức 12.818 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu 0,71%; tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 243%.