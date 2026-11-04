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Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 100.000.000 đồng của anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm

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Sau khi chuyển khoản nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản người lạ, người dân đã được công an hai địa phương phối hợp xác minh, hỗ trợ nhận lại đầy đủ số tiền chỉ sau 2 ngày.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, sau khi tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm về việc chuyển khoản nhầm 100 triệu đồng, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đã kịp thời xác minh, phối hợp với Công an xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ giải quyết, giúp người dân nhận lại đầy đủ số tiền chỉ sau 02 ngày.

Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 100.000.000 đồng của anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm- Ảnh 1.

Cán bộ Công an xã Đinh Văn Lâm Hà kịp thời hỗ trợ anh Lâm lấy lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngày 31/10/2026, sau khi phát hiện chuyển khoản nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản của người khác, anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm đã đến Công an xã Đinh Văn Lâm Hà trình báo, đề nghị hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản nhận tiền cư trú tại xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long; đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp với Công an xã An Bình để hỗ trợ giải quyết.

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa hai đơn vị, chỉ sau 02 ngày, người dân đã nhận lại đầy đủ 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Sau khi nhận lại tài sản, anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm đã gửi thư cảm ơn Công an xã Đinh Văn Lâm Hà và Công an xã An Bình, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ.

Việc kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công an xã Đinh Văn Lâm Hà và sự phối hợp hiệu quả với Công an xã An Bình, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Theo Nam An (t/h)

Đời sống & Pháp luật

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