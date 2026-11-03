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Hải Phòng giao 14,8ha đất làm khu dân cư mới thôn Đoàn Kết, xã Nam Sách

| | Bất động sản

Hải Phòng giao 14,8ha đất đợt 1 cho Công ty TNHH Minh Hiệp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới thôn Đoàn Kết, xã Nam Sách.

Tại Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 30/10/2026, UBND TP Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Minh Hiệp để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách (nay thuộc xã Nam Sách, TP Hải Phòng).

Theo đó, UBND TP Hải Phòng cho phép chuyển mục đích sử dụng 125.150,9 m² đất chuyên trồng lúa tại xã Nam Sách sang đất phi nông nghiệp. Sau chuyển mục đích sử dụng, UBND TP Hải Phòng giao và cho Công ty TNHH Minh Hiệp thuê đất (đợt 1) với tổng diện tích 148.709,4 m² để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới thôn Đoàn Kết, xã Nam Sách theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Trong tổng diện tích nêu trên có 41.662,5 m² đất ở được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng 15 năm. 1.417,8 m² đất dịch vụ thương mại được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền thuê đất hằng năm, thời hạn sử dụng 50 năm.

Đối với các diện tích đất công cộng 914,6 m²; đất cây xanh, mặt nước 25.009,8 m²; đất hạ tầng kỹ thuật 5.700,1 m²; đất giao thông 74.004,6 m² (đường giao thông 68.637,6 m²; đất bãi đỗ xe 5.367,0 m²), nhà đầu tự có trách nhiệm đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và dự án đầu tư được duyệt, sau đó bàn giao cho địa phương và các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành theo quy định.

Hải Phòng giao 14,8ha đất làm khu dân cư mới thôn Đoàn Kết, xã Nam Sách - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng thông tin điện tử xã Nam Sách

Được biết, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 do UBND tỉnh Hải Dương cấp. Tại Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 16/6/2022, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án.

Sau đó, dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 6/2023 và tháng 6/2025.

Về nhà đầu tư dự án, Công ty TNHH Minh Hiệp được thành lập năm 2005 trụ sở tại xã Nam Sách, Hải Phòng, đăng ký ngành nghề sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao.

Tại thời điểm tháng 11/2018, doanh nghiệp giảm vốn điều lệ từ 9 tỷ đồng xuống 4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Quý (SN 1973) là chủ sở hữu đồng thời giữ chức Giám đốc.

Từ năm 2019, doanh nghiệp liên tục tăng vốn trở lại và cán mốc 410 tỷ đồng vào tháng 4/2025. Ông Nguyễn Văn Quý vẫn là chủ doanh nghiệp đồng thời giữ chức Giám đốc.

Nguồn tin của PV cho biết, hồi tháng 9/2025, Công ty TNHH Minh Hiệp đem quyền khai thác và quản lý dự án cùng toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất phát sinh... có liên quan từ Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thôn Đoàn Kết, xã Nam Sách để thế chấp tại Agribank CN Hải Dương II.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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