Không phải Sa Pa, Việt Nam có một nơi nằm ở độ cao hơn 1.500m được xây dựng thành khu nghỉ dưỡng rộng hơn 45ha, khởi công ngay tháng sau do công ty của nữ doanh nhân sinh năm 2003 đầu tư

Chiều ngày 02/11, Đảng ủy xã Tà Xùa (Sơn La) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phiên chuyên đề tháng 11/2026, nghe thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa do CTCP Đỉnh Gió Tà Xùa làm nhà đầu tư. Dự án có tổng diện tích 45,4 ha, dự kiến khởi công giai đoạn 1 vào cuối tháng 12/2026.

Theo thuyết minh của nhà đầu tư, dự án được định hướng phát triển thành không gian du lịch đa chức năng, kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và khám phá văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Kiến trúc chủ đạo sử dụng gỗ và đá, gắn với vật liệu quen thuộc trong đời sống địa phương; các không gian sản xuất, sinh hoạt, lễ hội, ẩm thực và giao thương được tái hiện, tạo điểm nhấn riêng cho sản phẩm du lịch Tà Xùa.

Các hình ảnh phối cảnh được giới thiệu tại hội nghị thể hiện định hướng xây dựng khu nghỉ dưỡng giữa núi rừng và biển mây, kết hợp các công trình lưu trú, cảnh quan và không gian trải nghiệm dành cho du khách trong nước, quốc tế.

Dự án dự kiến cần khoảng 300 lao động trực tiếp, chưa kể lao động gián tiếp; trong đó, khoảng 90% lao động dự kiến được tuyển dụng tại địa phương và được đào tạo nghiệp vụ phục vụ du lịch. Đây là cơ hội để người dân tham gia sâu hơn vào các hoạt động dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hồng – Bí thư Đảng ủy xã Tà Xùa nhấn mạnh, dự án là công trình hạ tầng du lịch quan trọng, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng tầm thương hiệu du lịch sinh thái Tà Xùa.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, phát huy giá trị văn hóa bản địa, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn.

Về CTCP Đỉnh Gió Tà Xùa, được thành lập vào 24/03/2025 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, Vũ Văn Thuận nắm giữ 98%, còn lại Trịnh Thúy Hiền và Nguyễn Công Lượng mỗi người nắm giữ 1%. Tháng 8/2025, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng. Hiện bà Trịnh Thúy Hiền (sinh năm 2003) là người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc của doanh nghiệp.