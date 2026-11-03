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Mẹ Hoài Linh 88 tuổi khiến Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên 1 câu

| | Lifestyle

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên: "Mẹ quá xịn!...".

Mới đây, em trai nghệ sĩ Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã tiết lộ một bí quyết giúp mẹ mình khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi 88. Anh chia sẻ: "Cách dưỡng sinh của mẹ em là hát! 88 tuổi mà vẫn hát lên cao chót vót, mấy câu cuối hát giọng mixed voice hay không cả nhà?".

Mẹ Hoài Linh 88 tuổi khiến Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên 1 câu - Ảnh 1.

Đi kèm những dòng chia sẻ là đoạn clip ngắn quay lại cảnh mẹ Dương Triệu Vũ đang ngồi trên giường vừa tự cầm đàn ukulele lên chơi vừa hát. Dù đã ở tuổi 88 nhưng bà vẫn có giọng hát trong và cao, lên được những note khá cao bằng giọng gió, hát chuẩn nhịp. Điều này chứng tỏ đôi tai của bà vẫn rất thính và nghe được cao độ, nhịp độ.

Không những vậy, bà còn chơi đàn rất hay, ngón tay linh hoạt. Thần thái chơi đàn và ngồi hát cũng tự nhiên, phiêu như một nghệ sĩ.

Phía dưới bài đăng, nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả không khỏi trầm trồ trước mẹ Dương Triệu Vũ. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra thán phục và thốt lên: "Mẹ quá xịn! Đàn ngon lành, hát chuẩn cao độ luôn!".

Mẹ Hoài Linh 88 tuổi khiến Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên 1 câu - Ảnh 2.

Nhiều khán giả để lại những bình luận ngưỡng mộ như: "Bà nghệ sĩ quá mới đẻ ra hai ông con danh tiếng tài ba"; "Cưng quá hà, bà hát rất hay đàn hát chuẩn nhịp luôn hèn gì mấy đứa con làm nghệ sĩ"; "Nhìn bác đánh đàn hay quá. Bác 88 tuổi mà nhìn không nghĩ là 88 tuổi. Chúc bác khỏe mạnh sống thọ bên con cháu"…

Bà Nguyễn Thị Lệ Phương, quê gốc tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được biết đến là thân mẫu của danh hài Hoài Linh, ca sĩ Dương Triệu Vũ và ca sĩ Phương Trang.

Bà Lệ Phương kết hôn cùng ông Võ Tòa sinh hạ được 6 người con, trong đó nghệ sĩ Hoài Linh là con trai trưởng. Thời trẻ, bà Lệ Phương từng bươn chải qua nhiều công việc, bao gồm cả việc điều hành một nhà hộ sinh nhỏ tại Cam Ranh để nuôi nấng đàn con thơ.

Sự hy sinh thầm lặng và đức tính chịu thương chịu khó của bà chính là nền tảng vững chắc tạo nên sự thành danh của các con sau này. Suốt hơn nửa thế kỷ chung sống, bà và người chồng quá cố chưa từng một lần tranh cãi, tạo nên một gia đình kiểu mẫu. Ở tuổi gần 90, bà vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, lạc quan và tận hưởng tuổi già viên mãn trong sự chăm sóc, hiếu nghĩa vẹn tròn từ con cháu.

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Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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