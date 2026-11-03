Nam ca sĩ SN 1981 quê Hà Nội đổi đời nhờ 1 ca khúc: 10 năm an nhàn, tậu biệt thự, xe sang, đi diễn đâu cũng phải hát

Quang Hà là một trong những giọng ca quen thuộc của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Cô Bé Mắt Nai, Trăm Năm Không Quên, Tình Nhạt Phai và Ai Rồi Cũng Sẽ Khác. Hoạt động ca hát hơn hai thập kỷ, nam ca sĩ vẫn duy trì sức hút trên các sân khấu trong nước lẫn hải ngoại. Tuy nhiên, nhắc đến Quang Hà, khán giả khó có thể bỏ qua Ngỡ - bản hit gắn liền với tên tuổi và được chính nam ca sĩ thừa nhận đã nuôi sống anh suốt 10 năm.

Quang Hà là một trong những giọng ca quen thuộc của làng nhạc Việt

Quang Hà tên thật là Vũ Hoàng Hà, sinh ngày 19/1/1981 tại Hà Nội. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, có bố là nghệ sĩ cello, nhạc sĩ Vũ Cẩm. Thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ gia đình, Quang Hà sớm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Năm 2000, anh chính thức bước vào hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội. Đến tháng 6/2003, nam ca sĩ quyết định Nam tiến vào TP.HCM để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Quang Hà tên thật là Vũ Hoàng Hà, sinh ngày 19/1/1981 tại Hà Nội

Những ngày đầu lập nghiệp tại thị trường âm nhạc phía Nam, Quang Hà phải đối mặt với không ít khó khăn để tìm chỗ đứng. Bằng giọng hát nội lực, giàu cảm xúc cùng sự chăm chỉ chạy show, anh dần được khán giả biết đến qua những ca khúc như Cô Bé Mắt Nai, Những Ngọn Nến Trong Đêm và Định Mệnh. Đây cũng là giai đoạn giúp nam ca sĩ xây dựng lượng khán giả riêng, tạo nền tảng cho hành trình hoạt động nghệ thuật lâu dài.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Hà đến khi Ngỡ được phát hành vào khoảng năm 2010 - 2011. Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Việt sáng tác, sở hữu giai điệu pop ballad dễ nghe cùng ca từ giàu cảm xúc. Ngay khi ra mắt, bài hát nhanh chóng được đông đảo khán giả đón nhận, trở thành một trong những ca khúc được yêu cầu nhiều nhất tại các sân khấu ca nhạc thời điểm đó.

Ngỡ - Quang Hà

Thành công của Ngỡ đưa tên tuổi Quang Hà lên một vị trí mới. Từ một ca sĩ đã có thời gian hoạt động nghệ thuật nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn lớn trên thị trường, anh trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều chương trình biểu diễn. Ca khúc cũng gắn chặt với hình ảnh của nam ca sĩ đến mức khán giả thường gọi anh bằng biệt danh "chàng Ngỡ".

Đáng chú ý, sức hút của bài hát không chỉ dừng lại ở thời điểm phát hành. Trong nhiều năm, mỗi khi xuất hiện tại phòng trà, sân khấu ca nhạc hay các chương trình đại nhạc hội, Quang Hà thường xuyên nhận được yêu cầu thể hiện Ngỡ.

Trong nhiều năm, mỗi khi xuất hiện tại phòng trà, sân khấu ca nhạc hay các chương trình đại nhạc hội, Quang Hà thường xuyên nhận được yêu cầu thể hiện Ngỡ

Những bản trình diễn trực tiếp, bản thu âm và video sân khấu của ca khúc được đăng tải trên YouTube cũng thu hút từ hàng triệu đến hàng chục triệu lượt xem. Trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đây vẫn là một trong những sản phẩm tiêu biểu khi nhắc đến sự nghiệp của nam ca sĩ.

Không chỉ tạo dấu ấn về mặt tên tuổi, Ngỡ còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho Quang Hà. Nam ca sĩ từng chia sẻ với truyền thông rằng đây là ca khúc mang lại doanh thu lớn nhất trong sự nghiệp, thậm chí có thể nuôi sống anh suốt 10 năm. Thành công của bài hát giúp Quang Hà có giai đoạn hoạt động đặc biệt thuận lợi, liên tục nhận lời biểu diễn và tích lũy được khoản tiền lớn từ công việc ca hát.

Quang Hà từng chia sẻ với truyền thông rằng Ngỡ là ca khúc mang lại doanh thu lớn nhất trong sự nghiệp, thậm chí có thể nuôi sống anh suốt 10 năm

Nhờ nguồn thu nhập từ việc chạy show cùng hoạt động kinh doanh, Quang Hà từng bước xây dựng khối tài sản đáng mơ ước. Nam ca sĩ sở hữu nhiều bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM, bên cạnh những chiếc xe sang phục vụ nhu cầu đi lại. Anh cũng thường được truyền thông nhắc đến với những danh xưng như "đại gia ngầm" hay "đại gia sổ đỏ" của showbiz Việt. Đáng chú ý, chính Quang Hà từng nhắc đến việc ca khúc Ngỡ cũng là ca khúc tiêu biểu giúp anh có điều kiện mua biệt thự, sắm xe sang sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Đầu năm 2023, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của bản hit khi làm mới Ngỡ theo phong cách nhạc điện tử cùng DJ TiLo. Sản phẩm được phát hành dưới dạng album remix với mức giá 2,5 triệu đồng/album, một mức giá đáng chú ý trên thị trường album vật lý trong nước. Việc tiếp tục đầu tư làm mới ca khúc sau hơn một thập kỷ cũng cho thấy vị trí đặc biệt của Ngỡ trong hành trình âm nhạc của Quang Hà.

Chính Quang Hà từng nhắc đến việc ca khúc Ngỡ cũng là ca khúc tiêu biểu giúp anh có điều kiện mua biệt thự, sắm xe sang sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật

Bên cạnh Ngỡ, Quang Hà còn sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như Trăm Năm Không Quên, Cỏ Úa, Ai Rồi Cũng Sẽ Khác và Tình Nhạt Phai. Nam ca sĩ cũng ghi dấu ấn qua những liveshow được đầu tư quy mô như Hà Nội Trong Tôi, Không Thể Thay Thế và Đánh Thức Tình Yêu . Những chương trình này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của anh đối với con đường ca hát, đồng thời khẳng định sức hút của một giọng ca đã có hơn 20 năm hoạt động.

Từ một chàng trai rời Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp, Quang Hà từng bước xây dựng vị trí trong làng nhạc Việt bằng sự chăm chỉ và những ca khúc được khán giả đón nhận. Trong hành trình ấy, Ngỡ không chỉ là bản hit lớn nhất mà còn trở thành dấu mốc mang lại bước chuyển đáng kể về kinh tế cho nam ca sĩ. Sau hơn một thập kỷ, ca khúc vẫn là tiết mục gần như không thể thiếu trong những đêm diễn của Quang Hà, đồng thời là cái tên gắn liền với sự nghiệp của anh.

Ảnh:FBNV/MXH tổng hợp