Nam nghệ sĩ SN 1975 làm Phó Viện trưởng: Có penthouse 650m2 ở TP.HCM, ngoài 50 tuổi sợ kết hôn, chỉ muốn sống cùng mẹ

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, kinh doanh

Ca sĩ Nguyên Vũ sinh năm 1975 tại TP.HCM, từng là giọng ca quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X với loạt ca khúc nổi tiếng như Tình yêu thầm kín, Hãy yêu người đến sau, Mơ những ngày bên nhau, Tiếng dương cầm trong đêm, Phố kỷ niệm, Dòng sông tình yêu...

Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình. Nam nghệ sĩ từng tham gia nhiều bộ phim như Lục Vân Tiên, Dollars trắng, Hộ chiếu vào đời, Những cuộc tình trắng đen, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn... Anh từng xuất hiện ở các chương trình truyền hình như Hát với ngôi sao, Nhịp cầu âm nhạc, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình, Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ... với vai trò MC. Những năm gần đây, Nguyên Vũ còn tham gia làm giám khảo tại nhiều cuộc thi âm nhạc, diễn xuất và sắc đẹp.

Ca sĩ Nguyên Vũ

Nhìn lại hành trình hơn 30 năm làm nghề, Nguyên Vũ thừa nhận đã trải qua đủ đắng cay, ngọt bùi. Có thời điểm, anh từng nghĩ đến chuyện giải nghệ vì cảm thấy không còn trẻ, muốn dành thời gian cho gia đình và những thú vui cá nhân từng phải gác lại vì công việc.

Nam ca sĩ cho biết kinh tế hiện tại đã ổn định, bản thân cũng bận rộn với nhiều hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi lần tạm rời xa sân khấu, anh lại cảm thấy trống trải, bứt rứt và nhớ cảm giác được đứng trước khán giả.

Ở tuổi ngoài 50, Nguyên Vũ hiểu rằng mình không còn giữ được sức hút như thời kỳ đỉnh cao. Thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ, thị hiếu khán giả cũng thay đổi. Thay vì cố gắng níu kéo hào quang, anh chọn thích nghi và hài lòng với vị trí hiện tại.

"Không ai có thể giữ được hào quang vĩnh viễn. Bù lại, đam mê âm nhạc trong tôi bất tận. Tôi cứ làm nghề tử tế và tin rằng khán giả yêu quý không chỉ bởi sản phẩm mà còn vì con người mình", nam ca sĩ từng chia sẻ.

Bên cạnh ca hát, Nguyên Vũ còn tham gia gameshow, diễn xuất, kinh doanh

Với nền tảng tài chính tích lũy sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Nguyên Vũ hiện không còn xem cát-xê là yếu tố quyết định. Nam ca sĩ quan niệm ca hát lúc này không đơn thuần là công việc kiếm tiền mà còn là cách tri ân nghề nghiệp và khán giả đã đồng hành với mình suốt nhiều năm.

Bên cạnh nghệ thuật, Nguyên Vũ còn lấn sân kinh doanh từ khá sớm. Từng trải qua tuổi thơ khó khăn, anh hình thành thói quen tiết kiệm, tích lũy tiền bạc ngay từ khi mới nổi tiếng. Nam ca sĩ từng chia sẻ có thời gian gửi tiền cho mẹ giữ, sau đó sử dụng nguồn vốn tích lũy để đầu tư vào nhiều lĩnh vực.

Các hoạt động kinh doanh của anh trải rộng từ nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng đến giáo dục. Đáng chú ý, Nguyên Vũ từng đầu tư khoảng 25 tỷ đồng vào một dự án trường mầm non quốc tế tại Đắk Lắk.

Năm 2025, Nguyên Vũ được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp và Tài năng Việt Nam. Anh xem đây là trọng trách và mong muốn hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc kết nối, tạo nhiều chương trình có tác động tích cực đến các doanh nhân, doanh nghiệp.

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Nguyên Vũ

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và đầu tư kinh doanh, Nguyên Vũ được xem là một trong những nghệ sĩ có tiềm lực kinh tế đáng chú ý trong showbiz Việt. Nam ca sĩ từng tiết lộ sở hữu nhiều bất động sản tại TP.HCM và một số địa phương khác.

Đáng chú ý, anh có căn penthouse rộng khoảng 650m2 tại TP.HCM, có thể mang lại nguồn thu từ cho thuê khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Tại Đà Lạt, nam ca sĩ cũng từng chia sẻ hình ảnh căn biệt thự rộng khoảng 1.000m2, nằm gần hồ Xuân Hương.

Penthouse tại TP.HCM của nam ca sĩ (Ảnh: FBNV)

Nguyên Vũ cho biết niềm vui lớn nhất hiện tại là được sống cùng mẹ đã ngoài 80 tuổi. Anh từng có thời gian chuyển ra ngoài sống để thuận tiện cho công việc, nhưng sau đó quyết định trở về vì không muốn mẹ phải một mình bên mâm cơm.

Trước đây, Nguyên Vũ từng có giai đoạn đảm nhận cùng lúc nhiều công việc, từ ca hát, đóng phim, dẫn chương trình đến kinh doanh. Lịch trình dày đặc khiến anh thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí có những chuyến lưu diễn nước ngoài kéo dài 1-2 tháng.

Tuy nhiên, những năm gần đây nam ca sĩ suy ngẫm nhiều hơn về giá trị của tình thân và sự hữu hạn của thời gian. Anh chủ động giảm lịch diễn, từ chối một số lời mời lưu diễn nước ngoài để dành thêm thời gian chăm sóc mẹ. Hàng ngày, Nguyên Vũ thường tự lên thực đơn, lựa chọn món ăn phù hợp với sở thích của mẹ. Anh cũng duy trì thói quen tranh thủ về nhà ăn tối, trò chuyện và xem tivi cùng bà.

Về chuyện tình cảm, Nguyên Vũ cho biết đây là khía cạnh anh muốn giữ riêng tư. Chứng kiến những cuộc chia tay, đổ vỡ hôn nhân của bạn bè, đồng nghiệp, nam ca sĩ cũng phần nào cảm thấy dè dặt với chuyện lập gia đình. Anh quan niệm mọi thứ trong cuộc sống đều tùy duyên, không muốn cưỡng cầu hay tạo áp lực cho bản thân mà chọn cách vui vẻ đón nhận những điều đến với mình.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Nguyên Vũ cho biết: "Đến độ tuổi nhất định, sau khi đi làm về nhà, tôi tự nhốt mình trong 4 bức tường và làm mọi thứ mình thích: ăn uống, xem phim, nghe nhạc... Đó không phải cô đơn mà là tận hưởng. Tối nào, tôi cũng đắp chăn, mở máy lạnh, bật âm thanh thật to, ngồi trước màn hình lớn xem phim kinh dị, tự mình hù mình, vậy mà lòng thấy bình yên".