5 nàng công chúa đẹp nổi bật nhất thế giới: Người đẹp tựa thiên thần, người mặc sang chẳng kém Vương phi Kate

Nhắc đến những biểu tượng thời trang hoàng gia, công chúng thường nghĩ ngay đến Vương phi Kate, Vương hậu Letizia hay Vương hậu Rania. Thế nhưng, thế hệ công chúa hoàng gia cũng đang tạo nên sức hút không kém. Không chỉ xuất hiện trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, họ còn khéo léo xây dựng phong cách riêng, vừa phù hợp với nghi thức hoàng gia vừa thể hiện cá tính.

Mới đây, tạp chí ELLE đã lựa chọn 5 nàng công chúa nổi bật về nhan sắc và gu thời trang đến từ Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển và Jordan. Điều thú vị là mỗi người đại diện cho một vẻ đẹp khác nhau, từ thanh lịch, ngọt ngào đến hiện đại và cá tính.

1. Công chúa Leonor - Tây Ban Nha: Vẻ đẹp của một nữ vương tương lai

Sinh năm 2005, Công chúa Leonor là con gái lớn của Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia, đồng thời đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Tây Ban Nha. Sở hữu mái tóc vàng, gương mặt thanh tú cùng phong thái tự tin, Leonor thường được truyền thông nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ hoàng gia trẻ châu Âu.

Điều khiến phong cách của Leonor được đánh giá cao nằm ở sự cân bằng giữa nét trẻ trung và vẻ trang trọng. Cô đặc biệt yêu thích những bộ suit may đo vừa vặn, váy midi tối giản và các thiết kế có đường cắt tinh tế. Không lạm dụng trang sức, Leonor thường để phom dáng cùng màu sắc trang phục tạo nên điểm nhấn.

Ảnh hưởng từ người mẹ nổi tiếng mặc đẹp là Vương hậu Letizia có thể nhận thấy rõ, nhưng Leonor cũng đang dần xây dựng bản sắc cá nhân. Tháng 7/2026, cô hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự kéo dài ba năm, trước khi tiếp tục con đường học tập. Hình ảnh một nữ vương tương lai vừa nghiêm túc với trách nhiệm vừa có gu thời trang hiện đại càng khiến Leonor thu hút sự chú ý.

2. Công chúa Kako - Nhật Bản: Nhan sắc ngọt ngào, gu thời trang thanh lịch

Công chúa Kako, sinh năm 1994, là con gái thứ hai của Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko, đồng thời là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito. Trong số các thành viên nữ của Hoàng gia Nhật Bản, Kako được chú ý nhờ nụ cười rạng rỡ, phong thái gần gũi và gu thời trang mang đậm tinh thần thanh lịch kiểu Nhật.

Khác với sự cầu kỳ thường thấy tại các buổi dạ tiệc hoàng gia châu Âu, Kako ưu tiên những bộ trang phục kín đáo, đường nét mềm mại và gam màu nhẹ nhàng. Hồng phấn, xanh pastel, trắng kem hay những tông màu trung tính thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của cô.

Đáng chú ý, Kako cũng không chỉ sử dụng trang phục đắt đỏ. Một số thiết kế đến từ thương hiệu nội địa Nhật Bản từng thu hút sự quan tâm của công chúng sau khi cô diện chúng tại các sự kiện. Sự kết hợp giữa trang phục đơn giản, phụ kiện nhỏ gọn và phong thái tự nhiên giúp Kako trở thành hình mẫu thời trang dễ học hỏi, đặc biệt với những phụ nữ yêu thích vẻ đẹp nữ tính, nền nã.

3. Công chúa Alexia - Hà Lan: Cá tính, sành điệu chẳng kém fashionista

Nếu Công chúa Leonor nổi bật với sự chỉn chu thì Công chúa Alexia của Hà Lan lại gây ấn tượng bằng phong cách hiện đại, có phần táo bạo hơn. Sinh năm 2005, Alexia là con gái thứ hai của Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima, hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Hà Lan.

Thừa hưởng tình yêu thời trang từ người mẹ nổi tiếng với những bộ trang phục rực rỡ, Alexia không ngại thử nghiệm các thiết kế có màu sắc nổi bật, đường cắt sắc sảo hoặc kiểu dáng mang hơi hướng thời trang đương đại.

Tại những sự kiện hoàng gia, cô có thể lựa chọn váy ôm, thiết kế trễ vai hay các bộ suit có màu sắc bắt mắt. Trong đời thường, phong cách lại trở nên trẻ trung và thoải mái hơn.

Alexia cũng có con đường học tập khá thú vị. Cô từng theo học tại UWC Atlantic College ở xứ Wales, sau đó lựa chọn ngành kỹ thuật dân dụng tại University College London. Sự độc lập trong lựa chọn cá nhân cùng phong cách ăn mặc hiện đại khiến Alexia trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của hoàng gia châu Âu.

4. Công chúa Madeleine - Thụy Điển: Vẻ đẹp cổ tích và những bộ váy dạ hội lộng lẫy

Công chúa Madeleine của Thụy Điển, sinh năm 1982, từ lâu đã được giới yêu thích hoàng gia chú ý bởi vẻ đẹp cổ điển. Mái tóc vàng nâu, đôi mắt xanh cùng phong thái quý phái giúp cô đặc biệt nổi bật trong những sự kiện trang trọng.

Nếu phải tìm một nàng công chúa có phong cách gợi nhớ đến những câu chuyện cổ tích, Madeleine chắc chắn là cái tên đáng nhắc đến. Cô thường lựa chọn những bộ váy dạ hội có chất liệu mềm mại, chi tiết ren, thêu hoặc đính kết tinh xảo. Khi kết hợp cùng vương miện kim cương và trang sức hoàng gia, diện mạo của Madeleine càng thêm lộng lẫy.

Tuy nhiên, phong cách đời thường và trang phục công vụ của cô lại khá giản dị. Những bộ váy vừa vặn, màu sắc trang nhã hay áo khoác có đường cắt gọn gàng giúp Madeleine duy trì hình ảnh sang trọng mà không phô trương. Đây cũng là điểm khiến phong cách của cô được đánh giá cao: Biết khi nào cần nổi bật và khi nào nên tiết chế.

5. Công chúa Iman - Jordan: Nhan sắc cuốn hút, phong cách sang trọng không phô trương

Công chúa Iman, sinh năm 1996, là con gái lớn của Quốc vương Abdullah II và Vương hậu Rania của Jordan. Có mẹ là một trong những biểu tượng thời trang hoàng gia nổi tiếng thế giới, Iman cũng sớm thu hút sự quan tâm nhờ phong cách ăn mặc tinh tế.

Khác với những nàng công chúa yêu thích trang phục nổi bật, Iman chuộng bảng màu dịu nhẹ, thiết kế có phom dáng thanh thoát và các chi tiết trang trí vừa phải. Cô thường lựa chọn những bộ váy dài mềm mại, mang đến cảm giác nữ tính mà vẫn sang trọng.

Phong cách của Iman thể hiện rõ tinh thần quiet luxury - sang trọng kín đáo, không cần sử dụng quá nhiều logo hay phụ kiện để gây chú ý. Trong những lần xuất hiện cùng gia đình, cô cũng khéo léo kết hợp yếu tố thời trang hiện đại với nét văn hóa Trung Đông.

Năm 2023, Iman kết hôn với Jameel Alexander Thermiotis và đến năm 2025, cô chào đón con gái đầu lòng. Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng như mẹ, mỗi lần lộ diện, Iman vẫn nhận được sự quan tâm nhờ vẻ ngoài thanh lịch.

Năm nàng công chúa, năm phong cách khác nhau nhưng đều cho thấy thời trang hoàng gia ngày nay không còn chỉ gói gọn trong những bộ lễ phục truyền thống. Nếu Leonor đại diện cho vẻ đẹp chỉn chu của một nữ vương tương lai, Kako dịu dàng theo phong cách Nhật Bản, Alexia cá tính và hiện đại, Madeleine lộng lẫy như công chúa cổ tích thì Iman lại ghi dấu ấn bằng sự sang trọng kín đáo.

Điểm chung đáng học hỏi chính là việc mỗi người hiểu rõ phong cách phù hợp với mình. Không cần chạy theo mọi xu hướng, sự tinh tế trong lựa chọn trang phục và thần thái tự tin mới là yếu tố giúp họ tạo nên dấu ấn riêng.