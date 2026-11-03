Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Ý Nhi được bổ nhiệm Giám đốc điều hành?

| | Lifestyle

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi tiếp tục nhận được sự chú ý của công chúng.

Mới đây, trong chia sẻ mới nhất từ Miss World Vietnam, hình ảnh Huỳnh Trần Ý Nhi được giới thiệu đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2026 đang thu hút đông đảo sự chú ý.

Đây là cột mốc mới trong hành trình của người đẹp sinh năm 2002, diễn ra ngay trước thời điểm cô dự kiến kết thúc 3 năm du học tại Australia và trở về Việt Nam.

Thông tin này cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bất ngờ trước bước chuyển hướng của nàng hậu, đồng thời gửi lời chúc mừng và chờ đợi những đóng góp của cô trong vai trò mới.

Một số ý kiến xem đây là cơ hội để Ý Nhi thử sức ở lĩnh vực tổ chức, điều hành các hoạt động liên quan đến cuộc thi sắc đẹp, thay vì chỉ xuất hiện với tư cách hoa hậu trong các sự kiện giải trí. Khán giả cũng kỳ vọng cô có thể tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế và từng bước thể hiện năng lực ở vị trí này.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Miss World Vietnam 2023. Tuy nhiên, sau khi giành vương miện, cô từng vướng tranh luận vì một số phát ngôn trong các buổi giao lưu với truyền thông. Những chia sẻ này tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, khiến nàng hậu chịu áp lực từ dư luận.

Vài tháng sau đăng quang, Ý Nhi quyết định sang Australia du học. Đến năm 2025, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World và dừng chân ở Top 40 chung cuộc. Dù chưa tiến sâu hơn, cuộc thi là dịp để người đẹp trải nghiệm môi trường quốc tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thể hiện bản thân trước bạn bè năm châu.

Sau thời gian học tập, sinh sống ở nước ngoài và tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, Ý Nhi được một bộ phận khán giả nhận xét có nhiều thay đổi. Những hình ảnh gần đây của cô nhận được phản hồi tích cực, với diện mạo được đánh giá ngày càng sắc sảo, mặn mà. Phong thái của người đẹp cũng được nhận xét là tự tin và điềm đạm hơn so với thời điểm mới đăng quang.

Hoa hậu Ý Nhi được bổ nhiệm Giám đốc điều hành? - Ảnh 3.NSND SN 1956 nghỉ hưu sớm từ 1993, vẫn nhận lương hưu 9 triệu đồng/tháng, có giọng nói mà ai cũng từng nghe

NSND Hương Dung sinh năm 1956, là gương mặt gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam.

Theo Nhật Linh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam vừa đón 1 siêu tàu đi từ Trung Quốc: Dài hơn 180 m, cao 11 tầng boong, chở theo người Mỹ, Canada, Australia, Anh vượt hơn 700 km qua Biển Đông, cập bến cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt đầu tiên cả nước

Việt Nam vừa đón 1 siêu tàu đi từ Trung Quốc: Dài hơn 180 m, cao 11 tầng boong, chở theo người Mỹ, Canada, Australia, Anh vượt hơn 700 km qua Biển Đông, cập bến cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt đầu tiên cả nước Nổi bật

Sáng nay - 3/11, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt dài gần 59m, sải cánh 60m, cao hơn 17m cất cánh

Sáng nay - 3/11, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt dài gần 59m, sải cánh 60m, cao hơn 17m cất cánh Nổi bật

Trung Quốc tiếp tục giáng đòn vào Mbappe

Trung Quốc tiếp tục giáng đòn vào Mbappe

14:14 , 03/11/2026
NSND SN 1956 nghỉ hưu sớm từ 1993, vẫn nhận lương hưu 9 triệu đồng/tháng, có giọng nói mà ai cũng từng nghe

NSND SN 1956 nghỉ hưu sớm từ 1993, vẫn nhận lương hưu 9 triệu đồng/tháng, có giọng nói mà ai cũng từng nghe

13:46 , 03/11/2026
Việt Nam có ca sĩ cưới vợ đẹp như tiên nữ: Chàng học chuyên Toán đi hát thành sao, nàng chuyên Văn tốt nghiệp trường Luật

Việt Nam có ca sĩ cưới vợ đẹp như tiên nữ: Chàng học chuyên Toán đi hát thành sao, nàng chuyên Văn tốt nghiệp trường Luật

13:46 , 03/11/2026
Mỹ nhân VTV mang thai sau gần 1 năm làm đám cưới với chồng quen 13 năm

Mỹ nhân VTV mang thai sau gần 1 năm làm đám cưới với chồng quen 13 năm

13:33 , 03/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên