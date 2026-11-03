“Thủ khoa ngành lấy chồng” sống trong cơ ngơi 1.200m² , mua hàng hiệu không cần nhìn giá

Trên mạng xã hội Trung Quốc, Đào Hỷ Nhi là cái tên thường được nhắc đến khi nói về những nữ vlogger có cuộc sống giàu sang đáng ngưỡng mộ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khí chất tao nhã cùng phong thái nhẹ nhàng, cô còn gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Kết hôn với người chồng có gia thế giàu có, môn đăng hộ đối, Đào Hỷ Nhi không chỉ được sống trong nhung lụa mà còn được ông xã hết mực yêu chiều. Anh thường xuyên đồng hành, hỗ trợ vợ trong công việc sáng tạo nội dung, thậm chí tự tay ghi lại những thước phim đẹp mắt chẳng khác nào được thực hiện trong studio chuyên nghiệp. Trên trang cá nhân, nữ vlogger thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ tận hưởng nhịp sống điền viên bình yên đến thú vui mua sắm hàng hiệu mà không cần quá bận tâm về giá cả.

Đặc biệt, cơ ngơi của gia đình nữ vlogger mới thực sự khiến dân tình choáng ngợp. Đó là một căn biệt phủ rộng lớn, sở hữu kiến trúc bề thế, cảnh quan sân vườn đẹp tựa chốn tiên cảnh cùng hệ thống tiện ích chẳng khác nào khu nghỉ dưỡng cao cấp. Những video tưởng chừng chỉ ghi lại nhịp sống bình dị của Đào Hỷ Nhi lại vô tình hé lộ thế giới xa hoa phía sau, nơi gia chủ có thể tận hưởng mọi tiện nghi ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Phú bà Đào Hỷ Nhi (SN 1993)

Đào Hỷ Nhi không ngần ngại khoe những lần shopping đồ hiệu không cần nhìn giá

Biệt phủ 1.200m² của gia đình Đào Hỷ Nhi

Nhắc đến những bất động sản đắt đỏ gắn liền với gia đình Đào Hỷ Nhi, không thể bỏ qua căn biệt phủ rộng tới 1.200m² tọa lạc tại khu Greentown Peach Blossom House (Lục Thành Đào Hoa Nguyên), Tô Châu. Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc tứ hợp viện truyền thống và là tài sản của gia đình nhà chồng từ năm 2000. Với quy mô bề thế cùng cảnh quan được quy hoạch công phu, nơi đây mang vẻ đẹp tựa chốn tiên cảnh, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ mỗi khi chiêm ngưỡng. Điểm gây ấn tượng của dinh thự là quần thể sân vườn rộng lớn với nhiều gian nhà được bố trí hài hòa, xen kẽ hồ sen, hòn non bộ và đình viện ngắm cảnh. Từng góc không gian đều gợi cảm giác cổ kính, thanh tao, chẳng khác nào khung cảnh trong những bộ phim cổ trang. Đặc biệt, cổng chính của biệt phủ được thiết kế mô phỏng phong cách cổng Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Bên trong khuôn viên còn có nhiều cổng ra vào cùng một số khu vực đỗ xe, càng làm tăng cảm giác bề thế của cơ ngơi, tựa như một Tử Cấm Thành thu nhỏ.

Không chỉ sở hữu kiến trúc ấn tượng, khuôn viên biệt phủ còn được chăm chút tỉ mỉ với nhiều cây cảnh, thảm xanh và những khoảng vườn riêng. Mỗi khi có thời gian rảnh, Đào Hỷ Nhi thường gọi người đến chăm sóc, cắt tỉa cây cối để cảnh quan luôn gọn gàng, thoáng đãng. Gia đình còn dành một phần diện tích để làm vườn rau và hồ nuôi cá, tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên giữa khu dinh thự rộng lớn. Sự cầu kỳ ấy cũng phần nào cho thấy việc duy trì một cơ ngơi như biệt phủ của gia đình Đào Hỷ Nhi đòi hỏi không ít công sức và chi phí. Bởi ngoài những gian nhà bề thế, gia chủ còn phải thường xuyên chăm sóc hệ thống cây xanh, sân vườn và các hạng mục cảnh quan trên diện tích rộng. Đó cũng là lý do khu Đào Hoa Nguyên thường được nhắc đến như nơi dành cho giới siêu giàu: sở hữu bất động sản tại đây đã tốn kém, nhưng để duy trì một không gian sống chỉn chu, xanh mát và đẹp mắt như vậy lại càng cần nguồn lực đáng kể.

Biệt phủ của gia đình Đào Hỷ Nhi nhìn từ trên cao

Không gian sống nguy nga, trang hoàng như trong phim cổ trang

Trong biệt phủ có hồ cá rộng lớn và bạt ngàn cây cảnh giá trị

Những lúc rảnh rỗi, Đào Hỷ Nhi thường thưởng trà, cắm hoa, vẽ tranh, xem kịch hay mời bạn bè đến cùng chuyện trò tâm sự

Góc nào trong cơ ngơi cũng gây ấn tượng bởi vẻ bề thế, hoành tráng

Thường xuyên quay video đời thường trong không gian sống xa hoa nhưng dân tình không hề khó chịu về việc Đào Hỷ Nhi “flex” sự giàu có, ngược lại còn thấy thu hút vì như được xem một bộ phim xuyên không

Không gian bên trong biệt phủ cũng hoành tráng không kém cảnh quan bên ngoài. Nếu kiến trúc ngoại thất mang đậm nét cổ điển, gợi liên tưởng đến những dinh thự cung đình xưa thì nội thất bên trong lại được đầu tư theo phong cách hiện đại, tiện nghi với đầy đủ công năng. Qua những video hé lộ không gian sống, nhiều người không khỏi choáng ngợp khi phát hiện gia đình Đào Hỷ Nhi còn bố trí hàng loạt khu vực phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe. Nơi đây có phòng gym, phòng tập yoga, bể bơi, phòng đọc sách, phòng vẽ tranh, rạp chiếu phim, phòng hát và thậm chí cả sân golf trong nhà. Với hệ thống tiện ích đa dạng như vậy, biệt phủ chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, nơi Đào Hỷ Nhi và gia đình có thể tận hưởng nhiều hoạt động ngay tại nhà mà không cần đi đâu xa.

Bên trong cơ ngơi của gia đình Đào Hỷ Nhi

Không gian chơi golf tại gia