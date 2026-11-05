T.A. - Người đặc biệt của Đình Bắc

Mới đây, một đoạn clip phỏng vấn Đình Bắc từ nhiều năm trước bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Trong video, nam cầu thủ nhận được câu hỏi về thần tượng của mình. Đình Bắc cho biết bản thân không thực sự thần tượng ai, nhưng nếu xét trong phạm vi Đội tuyển Việt Nam, cái tên anh yêu thích là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh.

Clip Đình Bắc chia sẻ về cầu thủ mà mình yêu thích từ năm 2023 hot trở lại. Nguồn: odoi123_

“Em thích cách chơi bóng của anh Tuấn Anh”, Đình Bắc chia sẻ. Khi ấy, cầu thủ quê Nghệ An vẫn còn khá rụt rè, biểu cảm có phần e thẹn và cách trả lời cũng không giấu được sự ngại ngùng trước ống kính.

Đình Bắc nói thích cầu thủ Tuấn Anh.

Thời điểm này, Đình Bắc đang khoác áo CLB Quảng Nam, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Ở tuổi 19, anh vừa trải qua mùa giải hạng Nhất 2023 ấn tượng với 8 bàn thắng và 7 đường kiến tạo, góp công giúp đội bóng giành quyền thăng hạng V.League. Những màn thể hiện này cũng giúp Đình Bắc lọt vào mắt xanh của HLV Philippe Troussier và được triệu tập lên Đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tháng 10/2023.

Trở lại với Tuấn Anh - người mà Đình Bắc nói thích cách chơi thì đó chính là Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1995, quê Thái Bình, là tiền vệ trưởng thành từ khóa I Học viện HAGL, cùng thế hệ với những cái tên quen thuộc như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn. Trong màu áo HAGL, Tuấn Anh được chú ý nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng kiểm soát bóng, những đường chuyền sáng tạo và lối chơi có phần mềm mại.

Cầu thủ Tuấn Anh.

Anh hiện đang thi đấu cho CLB Thép Xanh Nam Định. Ảnh: FBNV

Sự nghiệp của tiền vệ này cũng từng trải qua không ít thăng trầm vì chấn thương. Dù vậy, Tuấn Anh vẫn có nhiều dấu ấn trong màu áo các đội tuyển Việt Nam. Anh từng là đội trưởng U19 Việt Nam, sau đó được triệu tập lên ĐTQG và có trận ra mắt vào năm 2016.

Sau 17 năm gắn bó với HAGL, tháng 7/2024, Tuấn Anh chính thức chuyển đến CLB Thép Xanh Nam Định theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Đây cũng là giai đoạn anh có cơ hội thi đấu bên cạnh những người đồng đội cũ như Văn Toàn, Hồng Duy.

Đình Bắc và Tuấn Anh có điểm chung là từng cùng khoác áo Đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với Đình Bắc, Tuấn Anh là một đàn anh mà anh yêu thích cách chơi bóng và từng công khai nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn.

Nếu đoạn clip cũ khiến nhiều người chú ý bởi cách Đình Bắc nhắc đến thần tượng, thì nhìn lại hành trình vài năm qua, sự thay đổi của nam cầu thủ cũng là điều đáng nói.

Sinh năm 2004 tại Nghệ An, Đình Bắc từng có thời gian bị lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An trả về khi mới 14 tuổi vì thể hình chưa đáp ứng yêu cầu. Thời điểm đó, anh chỉ cao khoảng 1,5m và được bạn bè gọi bằng biệt danh Bắc “còi”. Sau khoảng thời gian gián đoạn việc tập luyện, Đình Bắc quyết định tiếp tục theo đuổi bóng đá tại Quảng Nam. Đây cũng là nơi giúp anh có cơ hội phát triển cả về thể chất lẫn chuyên môn.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt khi Đình Bắc được gọi lên ĐTQG ở tuổi 19. Tại Asian Cup 2023, anh tiếp tục gây chú ý với bàn thắng vào lưới Nhật Bản trong trận đấu vòng bảng. Pha lập công này giúp Đình Bắc trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất của Việt Nam ghi bàn tại sân chơi châu lục.

Sau khi rời Quảng Nam, tháng 8/2024, Đình Bắc gia nhập CLB Công an Hà Nội. Môi trường mới với sự cạnh tranh cao và nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng là một trong những bước tiếp theo trong hành trình phát triển của tiền đạo này.

Đặc biệt, năm 2025 và đầu năm 2026 chứng kiến nhiều dấu ấn đáng nhớ của Đình Bắc. Anh cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, giành HCV SEA Games 33 và Quả bóng Bạc Việt Nam 2025. Tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo quê Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Hiện tại, Đình Bắc vẫn đang khoác áo CLB Công an Hà Nội, đồng thời là một trong những gương mặt được chú ý của bóng đá Việt Nam.

Từ một cầu thủ trẻ còn khá ngại ngùng khi đứng trước máy quay, anh đã có thêm nhiều trải nghiệm, thành tích và sự tự tin sau những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp.

Đình Bắc hiện tại. Ảnh: FBNV

Một điểm khác cũng dễ nhận ra khi đặt hình ảnh cũ cạnh hiện tại là ngoại hình của Đình Bắc. Nếu trước đây anh từng được gọi là Bắc “còi” vì vóc dáng nhỏ bé, thì hiện tại tiền đạo sinh năm 2004 đã cao khoảng 1,80 m, sở hữu thân hình rắn rỏi và phong thái trưởng thành hơn. Sự thay đổi này cũng gắn với quá trình phát triển thể chất, tập luyện và sinh hoạt trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.