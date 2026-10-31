Cách Đình Bắc sửa sai

Sau những ngày thi đấu và tập luyện dày đặc, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) đang tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi để trở về quê nhà - Nghệ An thăm gia đình. Cũng trong dịp này, nhiều khoảnh khắc đời thường của nam cầu thủ được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, Đình Bắc tiếp tục khiến fan thích thú với một tình huống ký tặng khá hài hước. Trong lúc viết tên mình trong dòng chữ “Chú Đình Bắc tặng cháu Đình Đức”, nam cầu thủ vô tình viết nhầm “Đình Bắc” thành “Đình Bặc”.

Vì mực đã viết lên áo không thể xóa đi ký lại nên Đình Bắc đã nhanh trí biến dấu nặng thành hình trái tim nhỏ xinh. Một pha xử lý vừa gọn gàng, vừa đáng yêu, khiến chữ ký sau màn nhầm lẫn còn có thêm điểm nhấn riêng.

Đình Bắc ký tặng mọi người khi về quê (Nguồn: Đặng Hùng Dũng)

Chữ Bắc bị viết nhầm thành Bặc (Ảnh cắt từ clip)

Đình Bắc nhanh chóng sửa sai ngay sau đó (Ảnh cắt từ clip)

Khoảnh khắc này nhanh chóng được người hâm mộ chú ý. Nhiều người bật cười trước sự nhanh trí của Đình Bắc, đồng thời dành lời khen cho cách xoay xở đi vào lòng người của nam cầu thủ.

“Thích cái cách ảnh nhanh trí sửa dấu nặng thành trái tim”, “Đình Bắc về quê ký mỏi tay luôn”, “Dễ thương vậy”, “Tinh tế và nhanh trí quá nha! Xoay xở không kém idol showbiz luôn”, “Ký nhầm mà vẫn sửa được là Đình Bắc cười tươi lắm”,... là một số bình luận từ dân tình.

Trước đó, Đình Bắc cũng chia sẻ khoảnh khắc quây quần bên bố mẹ trong dịp về quê. Không cần những hoạt động cầu kỳ, nam cầu thủ đơn giản đăng tải hình ảnh gia đình sum họp cùng dòng trạng thái: “Thích cảm giác được về nhà”.

Cập nhật của Đình Bắc khi được về quê (Ảnh: IGNV)

Được biết, thời gian này, Nguyễn Đình Bắc không cùng các đồng đội ở CLB Công an Hà Nội sang Trung Quốc trong trận đối đầu với CLB Shanghai Port thuộc khuôn khổ AFC Champions League Elite 2026 - 2027. Quyết định này của CLB chủ quản nhằm giúp chân sút chủ lực có thời gian hồi phục thể trạng, tránh rủi ro quá tải trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Ngoài việc dành thời gian cho gia đình, Đình Bắc cũng đang trong quá trình phục hồi tại một trung tâm ở TP.HCM. Nam cầu thủ cũng liên tục chia sẻ khoảnh khắc tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho lịch thi đấu sắp tới. "Tôi thích cái dáng vẻ của sự nỗ lực này!" - Đình Bắc chú thích về những buổi tập của mình.