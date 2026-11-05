Grab giảm giá, phí, bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa công bố kết quả rà soát các chính sách liên quan đến giá, phí và tỷ lệ chiết khấu của Công ty TNHH Grab (Grab) tại thị trường Việt Nam. Sau quá trình làm việc với cơ quan quản lý, Grab đề xuất 6 nhóm giải pháp, trong đó có giảm phí nền tảng thu từ hành khách, điều chỉnh phí sử dụng ứng dụng đối với tài xế và bồi hoàn các chuyến xe có mức khấu trừ vượt ngưỡng 35%.

Cụ thể, từ ngày 10/11, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. Bên cạnh đó, Grab sẽ triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% trên tổng giá cước cho các chuyến xe có quãng đường từ 10km trở lên, áp dụng từ ngày 26/2/2027 đến hết 31/12/2027 theo điều kiện và điều khoản áp dụng.

Từ ngày 10/11, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. (Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia)

Cũng từ ngày 10/11, phí sử dụng ứng dụng của Grab đối với đối tác tài xế giảm từ mức 0% - 28,76% xuống còn 0% - 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán (bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng, thuế).

Theo đó, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà Grab được hưởng (chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ) được chủ động kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Như vậy, sau điều chỉnh, biên độ phần Grab thu về trên mỗi chuyến xe giảm từ tối đa 40,60% đối với GrabBike và tối đa 39,81% đối với GrabCar xuống còn 7% đến 32% tổng giá trị hành khách thanh toán. Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike nhận được trong khoảng từ 60,59% đến 85,59%; tài xế GrabCar nhận được trong khoảng từ 59,68% đến 84,31% trên tổng giá trị hành khách thanh toán; so với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ tài xế thực nhận tối thiểu tăng tương ứng 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar.

Ngoài khoản tiền này, tài xế còn có thể nhận thêm tiền thưởng và hỗ trợ từ Grab theo điều kiện của từng chương trình.

Một nội dung đáng chú ý khác trong kết quả rà soát là việc Grab ghi nhận một số chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt ngưỡng 35%.

Grab dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng cho các tài xế, bắt đầu từ hôm nay 5/11. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, quá trình rà soát của Grab cho thấy khoảng 0,13% số chuyến xe phát sinh từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt ngưỡng này. Mức 35% trên doanh thu chia sẻ tương đương 28,76% tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabCar và 28,28% đối với GrabBike.

Theo giải trình của Grab, các trường hợp phát sinh do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Để xử lý, Grab dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng cho các tài xế bị ảnh hưởng, bắt đầu từ hôm nay 5/11.

Đối với tài xế còn hoạt động, tiền bồi hoàn sẽ được tự động cộng vào ví. Với những tài xế đã thanh lý hợp đồng hoặc ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab sẽ thông báo qua tin nhắn SMS và email, đồng thời đề nghị cung cấp tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11 để nhận tiền.

Ngoài khoản bồi hoàn, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng trong quý IV/2026 cho các chương trình thưởng và hỗ trợ đối tác tài xế, bao gồm thưởng doanh thu giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt.

Doanh nghiệp cũng bố trí thêm 52 tỷ đồng cho chương trình thưởng nhằm hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc đối với xe điện.

Về phía hành khách, Grab dự kiến dành khoảng 1.808 tỷ đồng để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu trong quý IV.

Tính chung 5 nhóm giải pháp liên quan đến giảm phí, bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế và khuyến mại cho hành khách, tổng giá trị Grab dự kiến dành ra khoảng 2.950,9 tỷ đồng. Con số này bao gồm cả phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí, không hoàn toàn là khoản chi tiền mặt.

Song song với các điều chỉnh tài chính, từ ngày 10/11, Grab sẽ nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver để hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện các giải pháp đã đề xuất.

Trước đó, trong thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, qua công tác theo dõi, giám sát thị trường và tiếp nhận phản ánh của một số đối tác tài xế cung ứng dịch vụ vận tải hành khách thông qua ứng dụng Grab, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ghi nhận các phản ánh liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Công ty TNHH Grab (Grab).

Theo nội dung phản ánh, giá cước của một số chuyến xe được cho là ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi đối tác tài xế phải chịu các chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế. Các phản ánh cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ cũng như việc thông báo và thay đổi các chính sách này.