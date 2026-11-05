Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố kết quả rà soát chính sách giá, phí của Grab: Grab dành gần 3.000 tỷ đồng làm ngay những việc sau

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa công bố kết quả rà soát chính sách giá, phí của Grab và các giải pháp cải thiện quyền lợi người tiêu dùng, đối tác tài xế và minh bạch thông tin.

Trong thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 năm 2026, qua công tác theo dõi, giám sát thị trường và tiếp nhận phản ánh của một số đối tác tài xế cung ứng dịch vụ vận tải hành khách thông qua ứng dụng Grab, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) ghi nhận các phản ánh liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Công ty TNHH Grab (Grab).

Theo nội dung phản ánh, giá cước của một số chuyến xe được cho là ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi đối tác tài xế phải chịu các chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế. Các phản ánh cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ cũng như việc thông báo và thay đổi các chính sách này.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBCTQG đã chủ động triển khai các hoạt động rà soát, xác minh; làm việc với Grab, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình về các nội dung liên quan; làm việc với đại diện đối tác tài xế để ghi nhận, làm rõ các phản ánh về chính sách giá cước, phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ và ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của đối tác tài xế.

UBCTQG cũng làm việc, thu thập thông tin, số liệu từ một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe công nghệ khác tại Việt Nam để làm rõ các chính sách đang được áp dụng trên thị trường; thu thập thông tin về chính sách giá, phí và chiết khấu của Grab tại một số quốc gia Đông Nam Á nơi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe trực tuyến, phục vụ việc đối chiếu, đánh giá chính sách áp dụng tại Việt Nam.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab gồm nhiều cấu phần, trong đó phí nền tảng được thu từ hành khách, phí sử dụng ứng dụng được thu từ đối tác tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe. Do đó, việc đánh giá cần xem xét tổng thể các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế và việc cung cấp thông tin về giá, phí cho khách hàng, đối tác tài xế.

Theo đó, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ và minh bạch thông tin triển khai từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, cụ thể như sau:

(1) Giảm phí nền tảng thu từ hành khách

Từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. Cụ thể như sau:

Dịch vụ Phí nền tảng

hiện hành Mức phí nền tảng

áp dụng từ 10/11/2026 Số tiền giảm/chuyến GrabBike, chuyến từ 0 đến 2 km 3.000 đồng/chuyến 1.000 đồng/chuyến 2.000 đồng GrabBike, chuyến trên 2 km đến 6 km 3.000 đồng/chuyến 2.000 đồng/chuyến 1.000 đồng GrabBike, chuyến trên 6 km 3.000 đồng/chuyến 3.000 đồng/chuyến Không đổi GrabCar, chuyến từ 0 đến 3 km 5.000 đồng/chuyến 3.000 đồng/chuyến 2.000 đồng GrabCar, chuyến trên 3 km đến 4 km 5.000 đồng/chuyến 4.000 đồng/chuyến 1.000 đồng GrabCar, chuyến trên 4 km 5.000 – 9.000 đồng/chuyến 5.000 – 9.000 đồng/chuyến Không đổi

Bên cạnh đó, Grab sẽ triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% trên tổng giá cước cho các chuyến xe có quãng đường từ 10km trở lên, áp dụng từ ngày 26/2/2027 đến hết 31/12/2027 theo điều kiện và điều khoản áp dụng.

(2) Giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với đối tác tài xế và giới hạn tổng mức phí Grab thu

Từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, phí sử dụng ứng dụng của Grab đối với đối tác tài xế giảm từ mức 0% - 28,76% xuống còn 0% - 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán (bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng, thuế). Theo đó, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà Grab được hưởng (chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ) được chủ động kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán. Mức phí và tổng khoản khấu trừ trước, sau điều chỉnh cụ thể như sau:

Đối với GrabBike

Nội dung Trước

điều chỉnh Sau điều chỉnh Mức giảm Biên độ phí sử dụng ứng dụng, chưa gồm thuế thu hộ Tối đa 28,76% 0% – 25% 3,76 điểm % Tổng phí Grab được hưởng, gồm phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Tối đa 40,60% 7% – 32% 8,60 điểm % Tổng khoản khấu trừ, gồm phí Grab được hưởng và thuế thu hộ Tối đa 48% 14,41% – 39,41% 8,59 điểm %

Đối với GrabCar

Nội dung Trước

điều chỉnh Sau

điều chỉnh Mức giảm Biên độ phí sử dụng ứng dụng, chưa gồm thuế thu hộ Tối đa 28,28% 0% – 25% 3,28 điểm % Tổng phí Grab được hưởng, gồm phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Tối đa 39,81% 7% – 32% 7,81 điểm % Tổng khoản khấu trừ, gồm phí Grab được hưởng và thuế thu hộ Tối đa 48% 15,69% – 40,32% 7,68 điểm %

Như vậy, sau điều chỉnh, biên độ phần Grab thu về trên mỗi chuyến xe giảm từ tối đa 40,60% đối với GrabBike và tối đa 39,81% đối với GrabCar xuống còn 7% đến 32% tổng giá trị hành khách thanh toán. Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike nhận được trong khoảng từ 60,59% đến 85,59%; tài xế GrabCar nhận được trong khoảng từ 59,68% đến 84,31% trên tổng giá trị hành khách thanh toán; so với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ tài xế thực nhận tối thiểu tăng tương ứng 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar. Ngoài khoản tiền này, tài xế còn có thể nhận thêm tiền thưởng và hỗ trợ từ Grab theo điều kiện của từng chương trình.

(3) Bồi hoàn đối với các chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt mức 35%

Trong quá trình làm việc với UBCTQG, Grab đã rà soát và ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt mức 35% tính trên doanh thu chia sẻ với đối tác tài xế (tương đương 28,76% trên tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabCar và 28,28% trên tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabBike). Do đó, Grab sẽ triển khai bồi hoàn với tổng số tiền dự kiến khoảng 3,9 tỷ đồng, từ ngày 05/11/2026 bằng hình thức tự động cộng vào ví đối với tài xế còn hoạt động; đối với tài xế đã thanh lý, ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab thông báo qua SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền. Theo giải trình của Grab, các chuyến xe bị ảnh hưởng phát sinh do biến động cung – cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

(4) Tăng cường các chương trình thưởng và hỗ trợ chi phí vận hành cho đối tác tài xế

Grab sẽ dùng khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ đối tác tài xế trong quý IV/2026, gồm thưởng doanh thu trong khung giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt; và 52 tỷ đồng cho chương trình thưởng nhằm hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc điện đối với xe điện, với mục tiêu hỗ trợ chi phí vận hành cho tài xế.

(5) Khuyến mại, kích cầu đối với hành khách

Grab sẽ dùng khoảng 1.808 tỷ đồng để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng đối với hành khách trong quý IV/2026.

Với các giải pháp như trên (1) đến (5), Grab sẽ dành khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần giảm doanh thu do giảm phí và các khoản bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế, khuyến mại cho hành khách.

(6) Nâng cấp giao diện ứng dụng của đối tác tài xế và minh bạch thông tin về phần thu của Grab

Kể từ ngày 10/11/2026, Grab sẽ nâng cấp và cải tiến giao diện trên ứng dụng Grab Driver dành cho đối tác tài xế nhằm hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng cuốc xe; đồng thời, tăng cường kênh liên hệ, kết nối giữa Grab và tài xế (như chat, liên hệ tổng đài) và áp dụng biểu mẫu tra soát giúp tài xế dễ kiểm tra, đối soát và yêu cầu giải thích các khoản thu, khấu trừ và số tiền thực nhận.

[Hiện tại]: Giao diện màn hình thể hiện các loại doanh thu, thuế, phí cho đối tác tài xế

[Dự kiến]: Minh họa thiết kế cải tiến giao diện màn hình cho đối tác tài xế hiển thị chi tiết các loại doanh thu, thuế, phí liên quan của chuyến xe

Trong thời gian tới, UBCTQG sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tình hình triển khai các giải pháp đã đề xuất; đồng thời xem xét thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ, tỷ lệ doanh thu thực nhận của đối tác tài xế và việc cung cấp thông tin cho khách hàng nhằm đảm bảo các giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, đối tác tài xế, bảo đảm tính minh bạch và cạnh tranh công bằng, lành mạnh trên thị trường. Trường hợp phát hiện vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBCTQG sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phản hồi chúng tôi về kết quả này, phía Grab cho biết: "Grab Việt Nam đã thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. Chúng tôi trân trọng các đánh giá, góp ý của Ủy ban và luôn tích cực góp phần xây dựng một thị trường minh bạch, công bằng cho các bên tham gia, đồng thời chú trọng lắng nghe và đối thoại để không ngừng hoàn thiện.

Song song với quá trình làm việc này, Grab đã chủ động nghiên cứu và đề xuất nhóm giải pháp nhằm tối ưu hóa cấu trúc giá và phí dịch vụ, tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy cung cầu. Chúng tôi sẽ triển khai các giải pháp này trong thời gian tới và sẽ thông báo đầy đủ cho người dùng, đối tác tài xế thông qua các kênh truyền thông chính thức của các Grab.

Grab cam kết sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới sáng tạo để mô hình kinh doanh của Grab ngày càng tạo ra nhiều giá trị hơn cho kinh tế nền tảng tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đồng thời tích cực lắng nghe đối tác tài xế để có thể đồng hành và hỗ trợ họ một cách thiết thực và hiệu quả nhất".



