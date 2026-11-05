Google tắt công cụ AI đối với học sinh tại Mỹ

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Theo chính sách mới, các trường học có thể chủ động bật hoặc tắt từng công cụ AI - bao gồm chatbot Google Gemini, Gemini Notebook và các tính năng tìm kiếm tích hợp AI.

Quyết định tắt công cụ AI đối với học sinh tại Mỹ của Google được đưa ra sau những lo ngại về nguy cơ học sinh lạm dụng AI để gian lận bài tập, tiếp cận thông tin sai lệch và suy giảm khả năng tư duy phản biện.

Adobe tích hợp công cụ AI chuyên về trải nghiệm khách hàng vào các nền tảng AI từ Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, chính sách này cũng gây tranh cãi khi Google cho biết những trường cấm hoàn toàn AI sẽ không thể tiếp tục sử dụng công cụ tìm kiếm của hãng. Nguyên nhân là do hai hệ thống đã được tích hợp sâu với nhau.

Một số chuyên gia cho rằng các trường cần có quyền lựa chọn công cụ tìm kiếm không chứa nội dung do AI tạo ra.



