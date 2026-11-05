Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 12 triệu, 30 triệu, 73 triệu, 200 triệu,... của các trường hợp sau

Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 11, lực lượng công an tại nhiều địa phương đã kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại hàng chục đến hàng trăm triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Đáng chú ý, có trường hợp số tiền chuyển nhầm lên tới 200 triệu đồng.

Ngày 4/11, Công an phường Đông A, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa kịp thời xác minh, hỗ trợ một công dân ở Thành phố Hồ Chí Minh nhận lại 200 triệu đồng do chuyển khoản nhầm .

Trước đó, ngày 27/10/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, một công dân ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển nhầm 200 triệu đồng vào tài khoản của một người dân trên địa bàn phường Đông A.

Công an phường Đông A nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Đông A đã khẩn trương xác minh, xác định chủ tài khoản nhận tiền, liên hệ các bên liên quan để làm việc, hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng công an, toàn bộ số tiền 200 triệu đồng đã được hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ, công dân đã viết thư cảm ơn gửi lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình và tập thể Công an phường Đông A.

Không chỉ tại Ninh Bình, một trường hợp chuyển khoản nhầm 70 triệu đồng tại Quảng Trị cũng được lực lượng công an hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Ngày 3/11, Công an xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người dân nhận lại 70 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Công an xã Hoàn Lão giúp người dân nhận lại 70 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo trình báo, ngày 19/10/2026, anh Lê Thế Anh (sinh năm 1985, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) trong quá trình đến địa bàn xã Hoàn Lão làm việc đã chuyển nhầm 70 triệu đồng vào tài khoản của người khác.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Thế Anh đã đến Công an xã Hoàn Lão trình báo, đề nghị hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp cần thiết, giúp anh Thế Anh nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ công an xã, ngày 2/11/2026, anh Lê Thế Anh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với lực lượng Công an xã Hoàn Lão.

Trong một vụ việc khác tại Hưng Yên, người nhận được tiền chuyển khoản nhầm đã chủ động trình báo công an để tìm người chuyển trả lại tài sản.

Trước đó, ngày 2/11, Công an xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thông tin trình báo của anh Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1980, trú tại thôn 1, xã Đông Quan) về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 12 triệu đồng từ một người không rõ danh tính. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển khoản nhầm, anh Cường đã chủ động trình báo công an xã để được hỗ trợ xác minh, giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Quan đã khẩn trương xác minh, rà soát thông tin giao dịch và xác định người chuyển nhầm tiền là anh Đỗ Văn Duyên (sinh năm 1985, trú tại Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Thư cảm ơn của anh Đỗ Văn Duyên và hình ảnh trao trả số tiền chuyển khoản nhầm dưới sự chứng kiến của Công an xã Đông Quan. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Công an xã đã chủ động liên hệ với anh Duyên để xác minh sự việc, đồng thời phối hợp với hai bên đối chiếu thông tin, làm rõ nguồn gốc và chủ sở hữu hợp pháp của số tiền. Sau khi xác định đây là khoản tiền anh Duyên chuyển nhầm, Công an xã đã hướng dẫn hai bên thực hiện việc hoàn trả 12 triệu đồng theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, dưới sự chứng kiến của cán bộ công an xã.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, anh Đỗ Văn Duyên đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự xúc động và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Quan. Đồng thời, anh cũng cảm ơn anh Nguyễn Văn Cường đã có ý thức tự giác, trung thực, chủ động phối hợp với lực lượng công an để hoàn trả tài sản cho người chuyển nhầm.

Tương tự, tại Tây Ninh, lực lượng công an cũng nhanh chóng xác minh người chuyển tiền, hỗ trợ hoàn trả 30 triệu đồng cho chủ sở hữu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, khoảng 8h ngày 2/11, Công an phường An Tịnh tiếp nhận trình báo của anh Huỳnh Ngọc Thúy (sinh năm 1982, ngụ khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) về việc tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận được 30 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, không rõ nguyên nhân và không biết thông tin người chuyển.

Anh Huỳnh Ngọc Thúy và bà Nguyễn Thị Hoa tại Công an phường để nhận lại tiền. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường An Tịnh đã khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan, nhanh chóng xác định được chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1969, cư trú tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai).

Đến 15h40 cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Công an phường An Tịnh, anh Huỳnh Ngọc Thúy và bà Nguyễn Thị Hoa đã trực tiếp gặp nhau để thực hiện việc giao nhận lại đầy đủ 30 triệu đồng qua hình thức chuyển khoản theo đúng quy định.