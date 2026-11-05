Binance công bố thủ đoạn tin tặc đánh cắp 6,34 tỷ USD

Từ một lời mời phỏng vấn xin việc, một bài tập lập trình tưởng chừng rất bình thường và cuối cùng là vụ đánh cắp hàng tỷ USD tiền mã hóa. Sàn Binance vừa công bố chi tiết thủ đoạn tin tặc sử dụng để xâm nhập hệ thống của sàn giao dịch này.

Cụ thể, theo Binance, cuộc tấn công được chuẩn bị qua nhiều tháng. Tháng 6, một kỹ sư thuộc nhóm phát triển ví đã tải về phần mềm lập trình bị chỉnh sửa độc hại trong quá trình tìm kiếm công cụ hỗ trợ công việc.

Dù Binance phát hiện bất thường và thay thiết bị, tin tặc đã thu thập được thông tin về nhân viên và bộ phận phụ trách hệ thống ví. Đến tháng 9, tin tặc tiếp cận một kỹ sư khác qua nền tảng tìm việc, giả danh nhà tuyển dụng và tổ chức phỏng vấn trực tuyến. Sau đó, chúng yêu cầu người này tải bài tập lập trình có chứa mã độc về máy tính công ty.

Ngày 20/10, tin tặc tiếp tục lợi dụng máy tính bị xâm nhập cùng công cụ AI nội bộ để mở rộng quyền truy cập. 9 ngày sau, chúng triển khai mã độc, rút tài sản từ các ví nóng của Binance. Tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng ước tính hơn 6,3 tỷ USD.

Ngày 31/10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết vụ tấn công do nhóm hacker TraderTraitor thực hiện.

Báo cáo từ Công ty phân tích tiền mã hóa Elliptic cho thấy các hacker đã di chuyển số tiền bị đánh cắp qua khoảng 12.000 ví điện tử nhằm xóa dấu vết và né tránh nỗ lực phong tỏa.

Đại diện Binance giải thích việc tạm dừng rút tiền không đủ để chặn cuộc tấn công vì hacker khai thác tính năng cho phép di chuyển quỹ độc lập với hệ thống công ty, khống chế một phần tài khoản trên mạng Ethereum. Đến nay, khoảng 2,85 tỷ USD đã bị phong tỏa hoặc chặn lại. Binance cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại cho khách hàng và đã hoàn trả 98% số mã thông báo bị ảnh hưởng.

Vụ việc tiếp tục gây chấn động ngành tiền mã hóa, vượt qua kỷ lục bị đánh cắp 1,5 tỷ USD của sàn Bybit tại Dubai vào tháng 2/2025. Trước đó vào năm 2023, Binance từng nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và nộp phạt 4,3 tỷ USD, còn người sáng lập Binance Changpeng Zhao phải chấp hành 4 tháng tù liên bang trước khi được Tổng thống Donald Trump ân xá.