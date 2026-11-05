Lời khuyên cho người đang có tài khoản VNeID, kiểm tra ngay thông tin sau

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, ban hành ngày 31/3/2026, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026. Từ mốc này, người dân có thể kiểm tra các số điện thoại đang đứng tên mình ngay trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Nếu danh sách xuất hiện số điện thoại lạ hoặc số cũ đã lâu không dùng, người dùng nên chọn “Không sử dụng số thuê bao” tại chức năng “Xác nhận tích hợp thông tin” để loại số đó khỏi tài khoản. Với số đang dùng, người dùng chọn “Đang sử dụng số thuê bao” để xác nhận chính chủ.

Việc kiểm tra còn cho biết thuê bao đã được chuẩn hóa thông tin hay chưa, có nguy cơ bị khóa SIM do thông tin cá nhân chưa chính xác hay không. Người dùng cũng có thể phát hiện số cũ vẫn đăng ký bằng thông tin của mình, hoặc số lạ do nhà mạng tích hợp nhầm vào tài khoản định danh điện tử.

Nếu phát hiện số điện thoại không chính chủ trên VNeID, người dân cần loại bỏ số đó ngay lập tức (Ảnh: Khả Văn)

Số lạ, số cũ trên VNeID gây rủi ro gì?

Sau khi được chuẩn hóa, số điện thoại sẽ gắn với thông tin cá nhân của người dùng. Nếu thông tin bị chuẩn hóa nhầm, số đó có thể bị người khác dùng để lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật. Khi đó, chủ sở hữu thông tin cá nhân có nguy cơ bị ảnh hưởng hoặc phải làm việc với cơ quan chức năng để xác minh.

Rủi ro còn tăng thêm từ ngày 28/9/2026, khi Nghị định 320/2026/NĐ-CP (ban hành ngày 13/8/2026) có hiệu lực. Nghị định này sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, theo đó tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số thuê bao dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Người đã đổi số nhưng chưa cập nhật, hoặc đăng ký VNeID bằng số đứng tên người thân, người khác cần rà soát lại.

Người dân cần kiểm tra số điện thoại trên VNeID

Cách kiểm tra số điện thoại đã tích hợp trên VNeID

Bước 1. Mở ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập tài khoản định danh điện tử.

Bước 2. Tại giao diện chính, nhấn “Ví giấy tờ” ở menu phía dưới, chọn “Số điện thoại”.

Bước 3. Nhập mã bảo mật hoặc dùng vân tay, gương mặt để mở ví giấy tờ. Thông tin số điện thoại sẽ hiện ra.

Nếu nhà mạng và số điện thoại hiển thị chính xác, số của bạn đã được xác nhận chính chủ và không cần làm thêm gì. Nếu số đang dùng chưa có trong danh sách, nhiều khả năng nhà mạng chưa cập nhật xong dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các bước kiểm tra và xác nhận số điện thoại chính chủ đang sử dụng trên VNeID

Cách loại bỏ số lạ, số cũ khỏi VNeID

VNeID tích hợp trước số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản, sau đó cập nhật dần các số khác mà người dùng đã chuẩn hóa thông tin với nhà mạng.

Bước 1. Khi đăng nhập, nếu thấy hộp thoại “Bạn có thông tin giấy tờ chờ xác nhận tích hợp. Truy cập chức năng Xác nhận tích hợp thông tin để thực hiện”, nhấn “Truy cập chức năng”. Nếu không có hộp thoại, vào “Ví giấy tờ”, nhấn thông báo “Bạn đang có thông tin chờ xác nhận tích hợp. Truy cập để xác nhận” rồi nhập mã PIN. Nếu ứng dụng báo “0 thông tin chờ xác nhận tích hợp”, các số của bạn chưa được tích hợp.

Bước 2. Tại giao diện “Xác nhận tích hợp thông tin”, nhấn “Số điện thoại” để xem danh sách số chờ xác thực.

Bước 3. Với số đang dùng, chọn “Đang sử dụng số thuê bao” rồi nhấn “Xác nhận”. Với số lạ hoặc số cũ đã lâu không dùng, chọn “Không sử dụng số thuê bao” rồi nhấn “Xác nhận”.

Hoàn tất các bước này, số chính chủ được xác thực để tránh bị khóa SIM, còn số cũ, số tích hợp nhầm được loại khỏi tài khoản VNeID.

Số điện thoại trên VNeID có thể bị khóa SIM trong trường hợp sau

Số điện thoại chưa hiển thị trên VNeID không đồng nghĩa thuê bao chưa được chuẩn hóa hoặc sẽ bị khóa SIM.

Theo Điều 10 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, doanh nghiệp viễn thông có 30 ngày kể từ ngày 15/4/2026 để gửi danh sách thuê bao đã đăng ký, sử dụng về cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an, nhằm cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng mới cập nhật số thuê bao lên VNeID của người dùng. Do số lượng thuê bao rất lớn, quá trình này có thể kéo dài.

Đến đầu tháng 9/2026, khoảng 102 triệu số di động đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào Ví giấy tờ, trong khi khoảng 13 triệu thuê bao bị dừng dịch vụ hai chiều hoặc thu hồi do chưa hoàn thành. Người dùng vẫn chưa thấy số đang dùng xuất hiện nhưng thuê bao hoạt động bình thường, không nhận cảnh báo từ nhà mạng thì chưa cần lo lắng; có thể đến điểm giao dịch của nhà mạng để kiểm tra nếu muốn chắc chắn.

Cơ quan quản lý khuyến nghị người dân hình thành thói quen kiểm tra định kỳ mục số điện thoại trên VNeID, phản hồi ngay khi thấy số lạ để hạn chế SIM rác và tránh bị liên lụy pháp lý.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh