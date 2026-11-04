Hơn 90% người dân Mỹ phản đối xây trung tâm dữ liệu AI - Lý do khiến ai cũng bất ngờ

Ngày 02/11/2026, công ty dữ liệu chính sách công Prophecy Gov (trụ sở tại San Francisco, Mỹ) đã chính thức phát hành cơ sở dữ liệu mở mang tên American Sentiment nhằm đo lường thái độ thực tế của người dân đối với cơn sốt xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Nhóm nghiên cứu đã thu thập và phân tích toàn bộ băng ghi hình cùng biên bản của 417 cuộc họp hội đồng thành phố, hạt và thị trấn trên khắp nước Mỹ trong hơn một năm qua, trích xuất nguyên văn 10.202 lượt phát biểu trực tiếp của người dân địa phương khi chính quyền đưa các dự án trung tâm dữ liệu ra lấy ý kiến công chúng.

Kết quả thống kê cho thấy sự phản kháng dữ dội từ cộng đồng dân cư cơ sở: hơn 90% tổng số lượt phát biểu tại các cuộc họp mang thái độ tiêu cực hoặc yêu cầu bác bỏ dự án. Đáng chú ý, tại 73% số cuộc họp hội đồng địa phương được ghi nhận trên toàn nước Mỹ, không có lấy một người dân nào đứng lên phát biểu ủng hộ việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại nơi mình sinh sống.

Khi phân loại theo nhóm nguyên nhân gây bức xúc nhất, nguy cơ cạn kiệt nguồn nước sạch phục vụ hệ thống làm mát máy chủ đứng ở vị trí số một với 2.164 lượt cư dân trực tiếp nhắc tới. Xếp ngay sau đó là nỗi lo chất lượng cuộc sống bị hủy hoại do tiếng ồn tần số thấp phát ra suốt ngày đêm từ dàn quạt tản nhiệt và máy phát điện dự phòng (1.842 lượt nhắc), cùng nỗi sợ hóa đơn tiền điện sinh hoạt của các hộ gia đình bị đẩy tăng vọt để bù đắp chi phí nâng cấp lưới điện cho các siêu máy tính (1.448 lượt nhắc).

Công trình xây dựng trung tâm dữ liệu của Meta tại thị trấn Middleton, bang Ohio, Mỹ. Ảnh: Eric Cox (Reuters)

Ở chiều ngược lại, những lời hứa hẹn quen thuộc của các chủ đầu tư công nghệ về việc đóng góp ngân sách thuế cho địa phương hay tạo thêm việc làm chỉ xuất hiện trong 1.124 lượt phát biểu, thậm chí phần lớn trong số đó là ý kiến hoài nghi của người dân rằng trung tâm dữ liệu khi vận hành thực tế chỉ cần vài chục nhân viên kỹ thuật và bảo vệ. Tại một cuộc họp hội đồng hạt Pittsylvania (bang Virginia), một cư dân địa phương đã thẳng thắn chất vấn các quan chức rằng gia đình họ không thể uống tiền thuế khi giếng nước ngầm bị hút cạn; trong khi tại bang Arizona hạn hán, người dân gọi việc cấp phép cho các trung tâm dữ liệu ngốn hàng triệu lít nước mỗi ngày là hành động thiếu trách nhiệm với tương lai của thị trấn.

Báo cáo của Prophecy Gov chỉ ra rằng làn sóng phản đối từ cấp cơ sở đang trở thành rào cản pháp lý lớn nhất làm chậm tiến độ mở rộng hạ tầng AI tại Mỹ, buộc nhiều tập đoàn công nghệ phải hủy bỏ dự án hoặc âm thầm tìm cách tự xây dựng trạm phát điện và hệ thống làm mát tuần hoàn khép kín để xoa dịu cử tri địa phương.