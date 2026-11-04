Tin cực vui đến với FPT

Năm nay, FPT xếp hạng 130 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu, tăng 5 bậc so với năm trước và tiếp tục giữ vị thế công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất Đông Nam Á.

Tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng Fortune Đông Nam Á, FPT duy trì vị thế dẫn đầu ngành dịch vụ CNTT khu vực

Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 được xây dựng dựa trên doanh thu của các doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Việc liên tục cải thiện thứ hạng phản ánh đà tăng trưởng bền vững của FPT tại các thị trường toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như AI, dữ liệu, điện toán đám mây và chuyển đổi số.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ, đạt 40.023 tỷ đồng doanh thu và 8.770 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng tương ứng 12,4% và 17,0%. Trong bức tranh tăng trưởng chung, AI đang nổi lên như một động lực mới khi doanh thu chuyển đổi số đạt 14.411 tỷ đồng, tăng 16,3%, còn doanh thu từ dịch vụ AI & Data Analytics tăng tới 55%, đạt 2.915 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ các dự án AI thử nghiệm sang triển khai ở quy mô doanh nghiệp, đồng thời cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp AI nhằm nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Cũng tại sự kiện, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail được Fortune vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực bán lẻ và quản trị doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail được Fortune vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026.

Trong phiên thảo luận“Building the AI Growth Engine”, ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Chuyển đổi AI (CAIXO) Tập đoàn FPT, chia sẻ cùng các lãnh đạo công nghệ trong khu vực về cách doanh nghiệp chuyển hóa các khoản đầu tư vào hạ tầng AI thành năng suất, hiệu quả vận hành và tăng trưởng kinh doanh.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn FPT tham gia phiên thảo luận “Building the AI Growth Engine” .

Ông Nguyễn Xuân Phong cho rằng: “Doanh nghiệp hôm nay không thiếu AI. Điều họ thiếu là một tấm bản đồ cho biết mình đang ở đâu và bước tiếp theo là gì. Nhiều tổ chức vẫn đo mức độ ứng dụng AI bằng số tài khoản AI đã mua. Điều quan trọng hơn là AI đã thực sự trở thành một phần của mô hình vận hành hay chưa. Năng suất của từng cá nhân tăng lên chưa đủ để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Chuyển đổi chỉ thực sự diễn ra khi tổ chức hiểu rõ mức độ sẵn sàng của mình, thiết kế lại quy trình và để con người cùng AI Agent và Digital Worker làm việc với nhau ở quy mô lớn. Từ hạ tầng tính toán đến các AI Agent vận hành trong nội bộ, FPT áp dụng AI vào chính hoạt động của mình trước, rồi mới mang những gì đã được kiểm chứng đến khách hàng.”

Cũng theo ông Phong, FPT đã và đang đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn bộ hành trình chuyển đổi AI. Năm 2026, FPT hoàn thiện CASAN, khung năng lực chuyển đổi AI-Native gồm năm cấp độ (Curious – Augmented – Standard – Automatic – Native), giúp doanh nghiệp xác định hiện trạng và xây dựng lộ trình chuyển đổi. Trên cơ sở đó, FPT cùng khách hàng thiết kế và triển khai toàn bộ quá trình, từ hạ tầng, các nền tảng, giải pháp AI đến mô hình chuyên biệt cho từng ngành, với mục tiêu gắn mỗi khoản đầu tư AI với kết quả đo lường được về năng suất và chi phí. “Chúng tôi áp dụng AI vào chính FPT trước, rồi mới mang những gì đã được kiểm chứng đến khách hàng. Trợ lý lập trình CodeVista là một ví dụ: công cụ này giúp rút ngắn tới 48% thời gian phát triển sản phẩm. Nhưng với tôi, giá trị lớn nhất không nằm ở việc AI viết thay con người bao nhiêu dòng code, mà ở chỗ kỹ sư có thêm thời gian cho tư duy, thiết kế và những phần việc tạo ra giá trị cao hơn,” ông Phong chia sẻ.

FPT xác định AI là trụ cột xuyên suốt trong chiến lược giai đoạn 2026–2028, với định hướng từng bước làm chủ chuỗi giá trị AI, từ hạ tầng tính toán, dữ liệu, mô hình đến ứng dụng và nguồn nhân lực. Ở tầng hạ tầng, FPT vận hành hai nhà máy AI (AI Factory) tại Việt Nam và Nhật Bản, mỗi cụm có quy mô đầu tư 200 triệu USD, sử dụng hơn 3.000 GPU NVIDIA HGX H100/H200/B300. Hai cụm từng có tên trong danh sách TOP500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới (tháng 6/2025), hiện đạt mức khai thác trên 90% công suất và có lãi từ quý II/2026.

Trên nền hạ tầng này, FPT phát triển các nền tảng AI tự chủ như FPT.AI, FPT AI Agents và FleziPT, ưu tiên các AI Agent chuyên biệt cho tài chính, sản xuất, y tế và logistics. Trong nội bộ, Tập đoàn đã đưa hơn 10.000 AI Agent vào vận hành, với khâu phê duyệt cuối do con người đảm nhận. Năng lực AI của FPT cũng được mở rộng qua hợp tác với các đối tác công nghệ như NVIDIA, Microsoft và NAVER Cloud.

Từ kinh nghiệm triển khai các chương trình chuyển đổi số và chuyển đổi AI quy mô lớn, FPT tập trung gắn đầu tư AI của khách hàng với những kết quả kinh doanh đo lường được về năng suất, chi phí và mô hình tăng trưởng mới.

Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 mang chủ đề "New Horizons, Enduring Growth", quy tụ hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện cơ quan hoạch định chính sách trong khu vực để thảo luận về các động lực tăng trưởng mới của Đông Nam Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng.