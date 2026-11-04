Ông Trương Gia Bình muốn FPT và MobiFone hình thành liên minh công nghệ

Ngày 3/11, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tập đoàn FPT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực công nghệ, từ mạng viễn thông thế hệ mới đến trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và máy bay không người lái (UAV). Trong lĩnh vực công nghệ, MobiFone và FPT dự kiến đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, an ninh mạng, công nghệ 5G/6G và UAV.

Hai bên cũng hướng tới phát triển các nền tảng số phục vụ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế, an ninh, giao thông và đô thị thông minh. Ngoài ra, phạm vi hợp tác còn bao gồm thương mại, phân phối thiết bị và giải pháp công nghệ, truyền thông, khai thác hệ sinh thái nội dung và đào tạo nhân lực ứng dụng AI. Thỏa thuận kết hợp hạ tầng viễn thông, hệ sinh thái khách hàng và các dịch vụ số của MobiFone với năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và triển khai giải pháp của FPT.

Tại lễ ký kết, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho rằng, FPT và MobiFone cần phát huy uy tín đã xây dựng qua nhiều năm, mạnh dạn đề xuất những việc lớn, cách làm đột phá và triển khai nhanh để nắm bắt thời cơ. Hai bên có thể bắt đầu từ những công việc cụ thể, thử nghiệm để nhận diện vướng mắc, từ đó hoàn thiện đề án và mở rộng hợp tác. Ông Trương Gia Bình kỳ vọng hai doanh nghiệp sẽ hình thành một liên minh chặt chẽ về khoa học, công nghệ và công nghiệp, cùng đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Về phía MobiFone, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty, cho biết hai doanh nghiệp có thế mạnh và nguồn lực riêng, có thể bổ trợ lẫn nhau để mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ và bán lẻ.

Trước đó, MobiFone và FPT đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược vào năm 2020. Hai bên đã đưa mạng di động FPT vào hoạt động trên hạ tầng MobiFone, đồng thời phối hợp nâng cấp, vận hành các hệ thống tính cước, quản lý khách hàng và bán hàng tập trung.