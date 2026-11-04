TVS: DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đóng góp tới 96% mức tăng lợi nhuận ngành bất động sản

Theo báo cáo chiến lược đầu tư quý IV/2026 của Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS), lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp bất động sản trong 9 tháng đầu năm đạt 145.242 tỷ đồng, tăng 146,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những nhóm ngành đóng góp lớn nhất vào đà tăng trưởng lợi nhuận của thị trường chứng khoán.

Động lực chính đến từ việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao bất động sản. Đặc biệt, hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) và Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) đóng góp khoảng 96% mức tăng lợi nhuận của toàn ngành.

Lợi nhuận ngành bất động sản tăng tốc qua từng quý. Sau khi tăng 50,7% trong quý I, lợi nhuận toàn ngành tăng 213,6% trong quý II và tiếp tục tăng 264,6% trong quý III so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng, mức tăng trưởng 146,2% của ngành bất động sản vượt xa mức tăng 44,6% của lợi nhuận sau thuế toàn thị trường.

Những nhóm ngành được dự báo có triển vọng tích cực trong quý IV/2026

Bên cạnh bất động sản, TVS Research đánh giá một số nhóm ngành có triển vọng tích cực trong quý IV/2026, gồm đầu tư công, bán lẻ, dầu khí, bất động sản khu công nghiệp, đường và nhiệt điện.

Trong đó, đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng khi TVS dự báo tỷ lệ giải ngân cả năm có thể đạt 90–95% kế hoạch, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng. Với bán lẻ, sức mua phục hồi và xu hướng chuyển dịch từ kênh truyền thống sang các chuỗi hiện đại được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng doanh thu, đặc biệt tại MWG và Masan.

Ở nhóm dầu khí, sản lượng dầu thô trong nước tăng trở lại sau 9 năm suy giảm, trong khi các dự án lớn như Lô B – Ô Môn và Sư Tử Trắng giai đoạn 2B bước vào giai đoạn thi công. TVS dự báo vốn đầu tư thượng nguồn giai đoạn 2025–2029 bình quân khoảng 1,9 tỷ USD/năm, hơn gấp đôi giai đoạn 2016–2024, qua đó mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ dầu khí như PVS và PVD.

Đối với bất động sản khu công nghiệp, TVS nâng đánh giá từ trung lập lên tích cực nhờ nhu cầu thuê đất phục hồi và định giá ngành giảm về vùng thấp so với lịch sử. Ngoài ra, nhóm đường và nhiệt điện được kỳ vọng hưởng lợi từ hiện tượng El Niño, khi nguồn cung đường thế giới suy giảm và các nhà máy nhiệt điện được huy động nhiều hơn để bù đắp sản lượng thủy điện thiếu hụt.

Riêng ngành ngân hàng, TVS tiếp tục quan điểm lựa chọn có chọn lọc, ưu tiên những doanh nghiệp duy trì hiệu quả sinh lời cao, kiểm soát tốt chi phí vốn và chất lượng tài sản trong bối cảnh áp lực nợ xấu gia tăng.