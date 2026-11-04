Về tay đại gia Hàn Quốc, công ty bảo hiểm từng thuộc hệ sinh thái của bầu Hiển giảm gần 1.000 nhân viên, còn một nửa

Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH, mã chứng khoán BHI) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 549 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 125 tỷ đồng, gấp gần 8 lần mức 16 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận âm 65 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 3 tỷ đồng, khiến hoạt động tài chính lỗ gộp 59 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% lên 51 tỷ đồng.

Kết quả, BSH báo lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng trong quý 3/2026, cải thiện gần 41 tỷ đồng so với khoản lỗ gần 29 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.738 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 23% xuống 96 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 54 tỷ đồng, cải thiện hơn 68 tỷ đồng so với khoản lỗ hơn 14 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Theo văn bản giải trình ngày 30/10/2026, BSH cho biết đang triển khai chiến lược kinh doanh mới theo hướng thay đổi cơ cấu, chọn lọc dịch vụ, khiến doanh thu phí bảo hiểm giảm và chi phí quản lý tăng trong quý 3/2026.

Bên cạnh đó, quý 3/2025 chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, khiến chi phí bồi thường tăng cao. Sang quý 3/2026, mức độ thiên tai giảm, chi phí bồi thường thấp hơn, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Bên cạnh dại ngày 30/9/2026, BSH có 788 nhân viên, giảm 505 người so với mức 1.293 nhân viên tại cuối năm 2025, tương đương mức giảm 39%.

Nếu so với giai đoạn trước khi doanh nghiệp về tay cổ đông Hàn Quốc, quy mô lao động đã thu hẹp mạnh hơn nhiều. Cuối năm 2023, BSH có 1.715 nhân viên, như vậy sau chưa đầy 3 năm, số lao động đã giảm 927 người, tương đương khoảng 54%, tức giảm hơn một nửa.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BSH đạt 4.917 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn có tổng giá trị 2.188 tỷ đồng, giảm 17,5% so với mức 2.651 tỷ đồng đầu năm.

Nợ phải trả đạt 3.684 tỷ đồng, tăng 16%, còn vốn chủ sở hữu đạt 1.233 tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu năm.

BSH được thành lập năm 2008, từng là doanh nghiệp bảo hiểm thuộc hệ sinh thái T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển.

Tháng 6/2023, tập đoàn bảo hiểm Hàn Quốc DB Insurance ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 75% vốn điều lệ BSH từ nhóm 21 cổ đông, gồm 19 cá nhân và 2 tổ chức.

Đến ngày 19/2/2024, thương vụ được hoàn tất thông qua giao dịch chuyển nhượng 75 triệu cổ phiếu BHI, với tổng giá trị hơn 1.628 tỷ đồng, tương đương khoảng 21.708 đồng/cổ phiếu. DB Insurance qua đó trở thành cổ đông chi phối tại BSH với tỷ lệ sở hữu 75%.

DB Insurance được thành lập năm 1962, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Hàn Quốc. Bên cạnh BSH, tập đoàn này còn đầu tư vào thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc mua cổ phần tại Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Bảo hiểm Hàng không (VNI).