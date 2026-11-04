Friendship Bakery & Desserts tổ chức Tea-Break ấn tượng cho sự kiện Quốc Tế

NExT Forum 2026 — dấu mốc lớn trong hành trình phát triển dịch vụ tổ chức tiệc TeaBreak B2B của Friendship Bakery

Ngày 15/10/2026, tại THISKYHALL Sala, TP.HCM, NExT Forum 2026 do Newing tổ chức đã diễn ra với chủ đề "Tăng tốc giữa biến động: Khát vọng hay thực lực?". Chương trình có sự góp mặt của ông Jørgen Vig Knudstorp, nguyên Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn LEGO và ông Dongye Yang, lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực phát triển chiến lược tại Ant International.

Sự kiện quy tụ hơn 1.200 khách tham dự là lãnh đạo doanh nghiệp Quốc Tế & Việt Nam, đại diện cho hơn 200 doanh nghiệp từ 6 thị trường ASEAN.

Các phiên đối thoại còn có ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc U&I Investment Corporation; bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS và Betrimex; ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập MoMo. Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Newing, tham gia điều phối chương trình

Friendship Bakery & Desserts đồng hành với vai trò đối tác triển khai Tea Break tại sự kiện quy mô Quốc Tế

Để phục vụ chương trình, Friendship đã chuẩn bị nhiều set Bánh Âu Cao Cấp cùng trái cây và nước uống, được phục vụ tại chỗ gồm 2 Head Chef từng có kinh nghiệm làm việc trong môi trường khách sạn, nhà hàng 5 sao và 8 quản lý dịch vụ cao cấp.

Bên cạnh khâu chuẩn bị sản phẩm, Friendship Bakery chú trọng trưng bày hộp Tea Break sang trọng, cùng cách thức phục vụ chuyên nghiệp tại sự kiện.

Theo ghi nhận từ ban tổ chức, hoạt động Tea Break nhận được phản hồi rất tích cực từ khách mời và là điểm kết nối đặc biệt trong hoạt động NetWorking.

Việc được lựa chọn đồng hành trong một diễn đàn có chương trình nội dung chuyên sâu, quy mô lớn và sự hiện diện của hơn ngàn lãnh đạo cấp cao là một dấu mốc lớn đối với Friendship Bakery.

Từ thế mạnh Chuỗi Bakery đến giải pháp Tea Break hiện đại

Xuất phát từ chuyên môn về chuỗi Bakery & Desserts, Friendship lựa chọn chất lượng sản phẩm và sự chuyên nghiệp làm nền tảng cho dịch vụ Tea Break B2B.

Những dòng bánh Âu được tuyển chọn từ 100+ loại đang bán, từ bánh nướng, bánh mặn đến các sản phẩm dessert đặc trưng, được phát triển thành các thực đơn phù hợp với nhiều hình thức sự kiện.

Bên cạnh yếu tố hương vị, Friendship chú trọng thiết kế cách trình bày và phục vụ. Tiêu biểu là ý tưởng "Mở Hộp - Mở Tiệc", trong đó các set bánh được sắp xếp trong hộp thiết kế riêng, thuận tiện vận chuyển, mở ra và phục vụ tại những cuộc họp, buổi đào tạo, workshop hay sự kiện nội bộ.

Với những chương trình có yêu cầu cao hơn về hình ảnh, giải pháp Tea Break còn được phát triển theo hướng đồng bộ thực đơn, dụng cụ trưng bày và trải nghiệm phục vụ với tính chất của sự kiện.

Cách tiếp cận này thể hiện định hướng kết hợp giữa Product-lead và Service-lead: sản phẩm bánh là nền tảng tạo giá trị, còn thiết kế và dịch vụ giúp nâng cao trải nghiệm cho khách hàng doanh nghiệp.

undefined

Hướng tới đối tác Tea Break đáng tin cậy và tận tâm cho doanh nghiệp

CEO Friendship Bakery & Desserts chia sẻ:

"Đối với chúng tôi, Tea Break không đơn thuần là những chiếc bánh phục vụ giữa hai phiên hội nghị. Đó còn là một phần trong cách doanh nghiệp đón tiếp khách mời, thể hiện sự trân trọng đối với đối tác và tạo nên những trải nghiệm kết nối đáng nhớ.

Friendship đang phát triển Tea Break & Corporate Gifting trở thành một mảng kinh doanh chiến lược, trên nền tảng thế mạnh về Chuỗi Bánh Âu cao cấp & hiện đại, chất lượng sản phẩm cao- và vận hành chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp tổ chức những khoảnh khắc đón tiếp, kết nối và tri ân một cách chuyên nghiệp, chỉn chu và giàu cảm xúc."

Trong định hướng phát triển, Friendship tập trung vào các giải pháp Tea Break tiện lợi, được chuẩn hóa cho nhu cầu sử dụng thường xuyên, đồng thời mở rộng khả năng thiết kế và phục vụ các chương trình doanh nghiệp có yêu cầu riêng về hình ảnh, trải nghiệm.

Song song, mảng Corporate Gifting được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu quà tặng nhân viên, đối tác và khách hàng trong những dịp tri ân, lễ hội.

Từ những chiếc bánh Âu hiện đại đến những trải nghiệm kết nối tại doanh nghiệp, Friendship hướng tới xây dựng một hệ giải pháp lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng và sự chỉn chu trong trải nghiệm làm giá trị khác biệt.