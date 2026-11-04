Hiện đại hóa Private Cloud: Tối ưu chi phí, giảm rủi ro kinh doanh

Thách thức đặt ra là chuyển đổi hạ tầng theo cách vừa kiểm soát rủi ro, vừa khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn

Hiện đại hóa Private Cloud phải bắt đầu từ mục tiêu kinh doanh

Trong nền kinh tế số, hạ tầng CNTT ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đổi mới sản phẩm, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh. Từ triển khai ứng dụng kinh doanh, xử lý dữ liệu đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), doanh nghiệp cần hạ tầng linh hoạt, an toàn và có khả năng mở rộng theo nhu cầu.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức đang vận hành các hệ thống được đầu tư, mở rộng qua nhiều năm. Kiến trúc phân tán, quy trình cấp phát tài nguyên thủ công và nhiều công cụ quản trị khiến hoạt động vận hành phức tạp, chi phí duy trì tăng, thời gian triển khai dịch vụ kéo dài.

Vì vậy, thay vì bắt đầu bằng câu hỏi nên nâng cấp công nghệ nào, doanh nghiệp cần xác định hạ tầng mới sẽ giải quyết vấn đề kinh doanh gì và tạo ra hiệu quả như thế nào so với chi phí đầu tư.

Với đơn vị cung cấp dịch vụ số, mục tiêu có thể là rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Với tổ chức tài chính, ưu tiên thường là bảo mật dữ liệu, khả năng phục hồi và hoạt động liên tục. Doanh nghiệp sở hữu hạ tầng lớn lại chú trọng nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên, giảm độ phức tạp trong quản trị và kiểm soát tổng chi phí sở hữu (TCO).

Theo định hướng của VMware by Broadcom, chuyển từ môi trường ảo hóa truyền thống sang VMware Cloud Foundation 9 (VCF 9) mở ra cơ hội thay đổi kiến trúc và mô hình vận hành, thay vì chỉ nâng cấp phiên bản phần mềm. VCF 9 tích hợp tính toán, lưu trữ, mạng, bảo mật, tự động hóa và quản trị trên một nền tảng thống nhất, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung và cung cấp tài nguyên linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, một nền tảng công nghệ mới chưa đồng nghĩa với dịch vụ Private Cloud hoàn chỉnh. Doanh nghiệp còn phải kết nối các năng lực như Kubernetes, cơ sở dữ liệu, bảo mật, sao lưu, khôi phục thảm họa với quy trình giám sát và vận hành xuyên suốt.

Hiện đại hóa Private Cloud do đó cần hướng đến kiến trúc dịch vụ và mô hình vận hành phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Nếu quy trình cấp phát, giám sát và phối hợp giữa các bộ phận không thay đổi, hiệu quả đầu tư cũng khó cải thiện tương xứng.

Kiểm soát rủi ro từ thiết kế đến vận hành

Một trong những thách thức lớn nhất khi hiện đại hóa Private Cloud không nằm ở việc lựa chọn công nghệ, mà ở khả năng chuyển đổi từ hệ thống hiện hữu sang kiến trúc mới mà vẫn bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục.

Đây cũng là thông điệp được Viettel IDC chia sẻ trong chuyên đề "De-Risking Enterprise Private Cloud Modernization: Lessons from Large-Scale VMware Cloud Foundation Deployments" tại VMware Explore Singapore tháng 10/2026.

Chuyên gia Viettel IDC chia sẻ kinh nghiệm triển khai VCF 9 tại sự kiện VMware Explore on Tour Singapore 2026. Ảnh: Viettel IDC

Từ kinh nghiệm triển khai và vận hành VMware Cloud Foundation quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á, Viettel IDC nhấn mạnh năm nguyên tắc: bắt đầu từ mục tiêu kinh doanh; đánh giá và phân loại workload trước khi thiết kế kiến trúc đích; hiện đại hóa dịch vụ thay vì chỉ nâng cấp hạ tầng; xây dựng đồng thời phương án chuyển đổi và quay lui (rollback); và thiết kế năng lực vận hành ngay từ đầu.

Trước hết, doanh nghiệp cần đánh giá từng ứng dụng theo mức độ quan trọng, yêu cầu hiệu năng, bảo mật, khả năng tích hợp và thời gian gián đoạn cho phép. Việc phân loại giúp xác định hệ thống nào có thể chuyển đổi trước, hệ thống nào cần thêm bước kiểm thử hoặc phương án bảo vệ đặc biệt.

Bên cạnh kế hoạch di chuyển, kịch bản quay lui cần được chuẩn bị ngay từ đầu. Với ngân hàng, viễn thông và những ngành phải duy trì dịch vụ liên tục, doanh nghiệp cần xác định khi nào phải dừng chuyển đổi, làm cách nào khôi phục trạng thái trước đó và ai chịu trách nhiệm xử lý. Việc sao lưu dữ liệu cần đi cùng kiểm thử khôi phục và phương án duy trì hoạt động nếu kết quả triển khai không như dự kiến.

Một nguyên tắc khác là thiết kế năng lực vận hành sau triển khai (Day-2 Operations) ngay từ giai đoạn kiến trúc (Day-0). Theo đó, giám sát, quản lý vòng đời, phân quyền, tự động hóa, bảo mật và xử lý sự cố phải được tính đến trước khi đưa nền tảng vào sử dụng.

Từ thực tiễn triển khai, Viettel IDC cũng phát triển các mô hình Managed Private Cloud linh hoạt. Trong đó, lớp quản trị có thể tách biệt với hạ tầng xử lý ứng dụng đặt tại doanh nghiệp. Cách tổ chức này cho phép khách hàng tận dụng năng lực vận hành cloud chuyên sâu, đồng thời duy trì mức độ kiểm soát phù hợp đối với dữ liệu và hệ thống nghiệp vụ trọng yếu.

Không có một kiến trúc Private Cloud phù hợp cho mọi doanh nghiệp. Thành công phụ thuộc vào khả năng thiết kế giải pháp theo đặc thù hệ thống, yêu cầu quản trị và mức độ chấp nhận rủi ro của từng tổ chức.

Đo lường thành công bằng hiệu quả kinh doanh

Nếu quản trị rủi ro là điều kiện để chuyển đổi an toàn, hiệu quả vận hành và kinh doanh mới là thước đo giá trị của quá trình hiện đại hóa. Việc hoàn thành migration hoặc đưa VCF 9 vào sử dụng là cột mốc quan trọng, nhưng chưa đủ để kết luận dự án đã thành công.

Theo khảo sát khách hàng do Broadcom công bố, các tổ chức sử dụng VCF Automation ghi nhận mức giảm 49% thời gian cấp phát môi trường ứng dụng và 49% công sức thủ công trong quản lý vòng đời ứng dụng. Nghiên cứu về tác động kinh tế của VCF 9 do Forrester thực hiện theo đặt hàng của Broadcom cũng cho thấy tiềm năng giảm chi phí hạ tầng và vận hành. Đây là các kết quả khảo sát, nghiên cứu; mức cải thiện thực tế phụ thuộc vào hiện trạng và cách triển khai của từng doanh nghiệp.

Gian hàng của Viettel IDC tại sự kiện VMware Explore on Tour tại Singapore thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Ảnh: Viettel IDC

Để đánh giá hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng bộ chỉ số trước khi chuyển đổi và tiếp tục theo dõi khi vận hành. Những chỉ số quan trọng gồm thời gian cấp phát tài nguyên, mức độ tự động hóa, hiệu suất sử dụng hạ tầng, tổng chi phí sở hữu, thời gian khôi phục dịch vụ và khả năng đáp ứng yêu cầu bảo mật, tuân thủ.

Ở góc độ kinh doanh, cần xem xét tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, mức độ gián đoạn được hạn chế và khả năng triển khai các dịch vụ số, ứng dụng AI.

Đây cũng là thông điệp Viettel IDC nhấn mạnh tại VMware Explore Singapore: "Thành công của quá trình hiện đại hóa được đo bằng kết quả kinh doanh, không phải bằng các cột mốc triển khai." Cách nhìn này giúp doanh nghiệp tránh đầu tư công nghệ mới nhưng không thay đổi được hiệu quả vận hành.

Với kinh nghiệm triển khai và vận hành cloud quy mô lớn, vị thế VMware Cloud Service Provider Pinnacle Partner của Broadcom cùng danh hiệu VMware Cloud Service Provider Partner of the Year 2025 – APAC, Viettel IDC hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp từ tư vấn kiến trúc, xây dựng lộ trình, chuyển đổi đến quản trị và tối ưu lâu dài.

Bởi đích đến của hiện đại hóa Private Cloud không phải là sở hữu một nền tảng công nghệ mới, mà là xây dựng năng lực công nghệ giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, kiểm soát rủi ro tốt hơn và tăng trưởng bền vững hơn./.