Kết nối hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ cao tại chuỗi triển lãm quốc tế ở TP.HCM

Được tổ chức bởi Informa Markets Việt Nam, Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo Ngành, nhà cung cấp các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực Năng lượng, HVACR, Trung tâm dữ liệu & Công nghiệp hỗ trợ. Tập trung vào tính bền vững, hiệu quả năng lượng và các công nghệ mới nổi, sự kiện mang đến những cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường và cơ hội trong tương lai.

Đến với triển lãm, Quý khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu ứng dụng, so sánh giải pháp và trao đổi với nhà cung cấp ngay tại khu vực trưng bày. Với sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu đến từ trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Quý khách còn có thể tham gia các hội thảo chuyên ngành, lắng nghe chuyên gia và cập nhật xu hướng thị trường với các chủ đề hấp dẫn: Thúc đẩy Năng lượng Bền vững tại Đô thị, Tòa nhà và Khu công nghiệp; Diễn đàn Chuyển đổi Năng lượng tại Việt Nam; Giảm phát thải Carbon trong ngành Xây dựng tại Việt Nam; Trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI; Các công nghệ mới trong lĩnh vực HVACR.

Đặc biệt, triển lãm còn mang đến chương trình Kết nối Doanh nghiệp (B2B Matching Program) với các cuộc gặp gỡ trực tiếp 1:1 được sắp xếp trước giữa khách mua hàng và doanh nghiệp trưng bày phù hợp. Thông qua những buổi trao đổi có định hướng, các bên có thể tập trung vào nhu cầu dự án, thông số kỹ thuật, khả năng cung ứng và triển vọng hợp tác.

Ngoài ra còn có sự kiện đồng tổ chức Vietwater 2026 - Triển Lãm Quốc Tế về Ngành Cấp Thoát Nước, Công Nghệ Lọc Nước và Xử Lý Nước Thải tại Việt Nam. Quy tụ hơn 450 doanh nghiệp từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến công nghệ, thiết bị và giải pháp mới cùng cơ hội kết nối cho doanh nghiệp hoạt động trong ngành Nước - Môi trường tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ những hoạt động đặc biệt từ chuỗi sự kiện triển lãm về Điện, Năng lượng tái tạo, Công nghệ hỗ trợ, HVACR & Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

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