Loạt công ty trên sàn phá kỷ lục “kép” cả doanh thu và lợi nhuận trong quý 3: Có công ty lợi nhuận tăng hơn 16.000%

Nổi bật nhất về quy mô là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), gắn liền với tên tuổi ông Nguyễn Đức Tài. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, MWG ghi nhận doanh thu thuần 52.614 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 4.239 tỷ đồng, tăng 95%.

Đến cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp sở hữu hệ thống 7.777 cửa hàng tại Việt Nam và Indonesia. Hai mảng kinh doanh chủ lực là điện thoại, điện máy và Bách Hóa Xanh tiếp tục mở rộng doanh thu, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận gộp. Đáng chú ý, công ty thành viên Điện Máy Xanh (DMX) đã hoàn tất IPO trong tháng 7/2026, huy động hơn 13.315 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực khoáng sản, Tổng công ty Khoáng sản TKV (KSV) ghi nhận doanh thu 9.453 tỷ đồng, tăng 144%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.220 tỷ đồng, tăng 330%. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong khai thác, chế biến và kinh doanh kim loại màu, trong đó có đồng, vàng và các khoáng sản khác.

Cùng ngành, Masan High-Tech Materials (MSR) báo doanh thu 14.557 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế gần 2.270 tỷ đồng, tăng hơn 16.000%. Động lực nổi bật đến từ giá vonfram tăng mạnh cùng sản lượng vonfram trong sản phẩm đầu ra tăng 55%.

Ở lĩnh vực bất động sản, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đạt doanh thu 1.958 tỷ đồng, tăng 466%; lợi nhuận trước thuế 929 tỷ đồng, tăng hơn 1.100%. Biên lợi nhuận gộp tăng lên gần 49%, trong bối cảnh doanh nghiệp tập trung phát triển các dự án bất động sản tại Hải Phòng.

Trong nhóm bán lẻ, FPT Retail (FRT) ghi nhận doanh thu 17.530 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 686 tỷ đồng, tăng lần lượt 34% và 111%. Chuỗi Long Châu đã mở rộng lên 2.741 nhà thuốc và 244 trung tâm tiêm chủng, trong khi FPT Shop tiếp tục phục hồi.

Viễn thông FPT (FOX), đơn vị cung cấp dịch vụ internet băng rộng, truyền hình và viễn thông, đạt doanh thu 5.916 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế 1.282 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực dệt may, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận doanh thu 3.229 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 188 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất xuất khẩu tiếp tục được hỗ trợ bởi các khách hàng lớn như Decathlon, Haddad và Asmara.

Trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, F88 đạt doanh thu thuần khoảng 1.277 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 400 tỷ đồng. Công ty mở rộng lên 1.000 phòng giao dịch, với dư nợ cho vay ròng đạt gần 9.540 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) ghi nhận doanh thu 433 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng, tăng 103%. Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp là cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất cho các hãng hàng không, trong bối cảnh vận tải hành khách hàng không phục hồi.

Hai doanh nghiệp khác cũng lập đỉnh lợi nhuận dù doanh thu chưa phá kỷ lục là PV OIL và Biwase.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) đạt doanh thu 90.407 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 902 tỷ đồng, tăng 438% so với cùng kỳ. Kết quả được hỗ trợ bởi giá xăng dầu tăng 10–43%, sản lượng tiêu thụ tăng 13% và khoản hoàn nhập dự phòng 152 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, BWE) ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 449 tỷ đồng, tăng 31%. Sản lượng nước tiêu thụ quý III tăng gần 10%, cùng sự cải thiện của hoạt động thương mại và dịch vụ khác.



