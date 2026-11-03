Công ty đầu tiên hé lộ doanh thu cả năm 2026 đạt gần 224.000 tỷ đồng, tăng 56%

Ngày 2/11, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (HoSE: BSR) đã làm việc với đoàn giám sát thường niên của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy trì công suất vận hành bình quân khoảng 123% công suất thiết kế trong 9 tháng đầu năm 2026. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ cả năm dự kiến vượt kế hoạch từ 8-12%.

BSR ước đạt doanh thu hợp nhất năm 2026 khoảng 223.991 tỷ đồng, tương đương 117% kế hoạch và tăng 56% so với năm 2025.

Trong cơ cấu doanh thu, các sản phẩm chủ lực dự kiến đóng góp 177.466 tỷ đồng, chiếm 79,2%. Doanh thu từ sản phẩm mới và hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) ước đạt 40.732 tỷ đồng, tương đương 18,2%. Hoạt động kinh doanh quốc tế dự kiến mang về 3.224 tỷ đồng, vượt 45% kế hoạch.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản BSR ước đạt 118.051 tỷ đồng, tăng 33.047 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 81.447 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 50.073 tỷ đồng.

Về hoạt động sản xuất, BSR hiện có khả năng chế biến 40 chủng loại dầu thô. Tỷ lệ năng lượng tự dùng và hao hụt tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giảm còn 7,2%, mức thấp nhất kể từ khi nhà máy vận hành thương mại.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR đã ký hợp đồng EPC ngày 9/7/2026 và hoàn thành 86,6% khối lượng san lấp mặt bằng. Doanh nghiệp đang triển khai thiết kế chi tiết và mua sắm vật tư.

Trong kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6, dự kiến diễn ra năm 2027, BSR có kế hoạch thực hiện đồng thời 116 điểm đấu nối phục vụ dự án mở rộng nhà máy.

Giai đoạn 2026-2030, BSR tiếp tục tập trung vào dự án nâng cấp Dung Quất, mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế, phát triển các sản phẩm như nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), xăng sinh học E10, hydro xanh và các sản phẩm hóa dầu giá trị cao.