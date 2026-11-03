Con tàu 3.520 tấn được Việt Nam đóng mới: Chịu được bão cấp 12, chuyên thực hiện nhiệm vụ đặc biệt dưới biển

Ngày 15/9/2026, tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân phối hợp với Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tổ chức lễ hạ thủy tàu can thiệp khẩn cấp cứu nạn tàu ngầm 80m SERV, mang số hiệu 928.

Trước tàu 928, Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng Yết Kiêu, số hiệu 927, do Nhà máy Z189 đóng mới tại Hải Phòng và bàn giao ngày 30/7/2021.

Tàu 928 được đặt ky ngày 7/3/2025. Sau khoảng 18 tháng thi công, con tàu chính thức được hạ thủy, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện trang thiết bị, chạy thử trên biển trước khi nghiệm thu và bàn giao cho Quân chủng Hải quân.

Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam

Tàu can thiệp khẩn cấp cứu nạn tàu ngầm được thiết kế theo chuẩn quốc tế, đóng mới trong nước và biên chế cho Quân chủng Hải quân. Tàu có lượng giãn nước 3.520 tấn, tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý, thời gian hoạt động độc lập liên tục trên biển 30 ngày đêm.

Con tàu có tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý, tương đương khoảng 7.400 km, dài hơn hai lần đường bờ biển Việt Nam. Tàu có khả năng hoạt động độc lập liên tục 30 ngày đêm trên biển.

Theo thông số được công bố tại lễ đặt ky, tàu 928 có chiều dài 80,95 m, rộng 16,4 m, chiều cao mạn 6,95 m và lượng giãn nước đầy tải lên tới 3.520 tấn.

Con tàu có tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý. Tàu có khả năng hoạt động độc lập liên tục 30 ngày đêm trên biển. Một trong những thông số nổi bật của tàu 928 là khả năng chịu được sóng cấp 9 và gió cấp 12.

Tàu được lắp đặt, tích hợp hệ thống trang thiết bị chuyên dụng, thực hiện nhiều nhiệm vụ: khảo sát đáy biển; can thiệp khẩn cấp, bảo đảm sự sống cho thủy thủ tàu ngầm gặp nạn; tìm kiếm, cứu hộ các tàu mặt nước; đồng thời tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cứu nạn tàu ngầm…

Tàu 928 được đóng mới tại Tổng công ty Sông Thu, doanh nghiệp quốc phòng có trụ sở tại Đà Nẵng, rộng khoảng 23 ha. Hạ tầng đáng chú ý gồm hệ thống sàn nâng hạ tàu Syncrolift có sức nâng 3.000 tấn, cùng hệ thống dịch chuyển tàu có tổng sức nâng hơn 4.000 tấn, từng được sử dụng để phục vụ các tàu DN2000. Nhà máy cũng ứng dụng nhiều công nghệ như cắt thép, nhôm bằng máy CNC, hàn vỏ tàu tự động và bán tự động.

Trước dự án này, Sông Thu đã đóng nhiều dòng tàu phục vụ quốc phòng, chấp pháp và nhiệm vụ chuyên dụng như tàu khảo sát đo đạc biển HSV 6613, tàu tuần tra xa bờ OPV, tàu tuần tra SPA 4207 và tàu Cảnh sát biển DN2000. Doanh nghiệp cũng cho biết đã xuất khẩu hơn 40 tàu các loại sang nhiều thị trường ở châu Âu, châu Mỹ Latin, châu Phi và Trung Đông.

Sau khi hạ thủy, Tổng Công ty Sông Thu tiếp tục thi công hoàn thiện các trang thiết bị trên tàu theo đúng thiết kế; phối hợp với cơ quan tư vấn, đăng kiểm và các đơn vị chuyên môn của Quân chủng Hải quân để tổ chức chạy thử, kiểm tra các tính năng chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại. Đồng thời tổ chức huấn luyện, chuyển giao quy trình khai thác, sử dụng trang thiết bị trên tàu cho cán bộ, thuyền viên và nhân viên kỹ thuật của tàu bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, làm cơ sở cho việc nghiệm thu và sớm bàn giao tàu cho Quân chủng Hải quân đưa vào sử dụng.