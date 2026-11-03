Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm tài chính 2027, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đã hoàn tất giao dịch chuyển đổi khoản cho vay cổ đông thành cổ phần tại Công ty Cổ phần Truyền thông AnPR.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Coteccons tại AnPR tăng từ 19% lên 64%, đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con của tập đoàn xây dựng. Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh được Coteccons ghi nhận cho thương vụ là hơn 33 tỷ đồng. Tại thời điểm mua, giá trị hợp lý tài sản thuần của AnPR đạt hơn 42 tỷ đồng, trong khi khoản lợi thế thương mại phát sinh là 6,53 tỷ đồng. Sau khi trừ gần 19 tỷ đồng tiền mặt thu về từ công ty con, dòng tiền thuần chi cho giao dịch mua doanh nghiệp vào gần 15 tỷ đồng.

AnPR được thành lập vào tháng 4/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Người sáng lập AnPR là bà Nguyễn Trình Thùy Trang, hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc Khối vận hành tại Coteccons. Đến tháng 8/2024, khi AnPR chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, bà Mai Thị Thúy Hồng tiếp nhận vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Coteccons tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trong và ngoài nước. Đến cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp có 22 công ty con và một chi nhánh, với các pháp nhân hiện diện tại Mỹ, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc).

Về tình hình kinh doanh, trong quý I năm tài chính 2027 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 11.269 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 75%, đạt 562 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỷ đồng, tăng khoảng 4%.

Lợi nhuận tăng chậm hơn doanh thu một phần do chi phí tài chính tăng hơn 3 lần, lên 160 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 158 tỷ đồng. Đồng thời, cùng kỳ năm trước, Coteccons ghi nhận khoản thu nhập bất thường từ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Năm tài chính 2027, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 33% so với năm trước. Sau quý đầu tiên, doanh nghiệp đã hoàn thành 27% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận cả năm.