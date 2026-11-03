Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện than dưới 200 MW năm 2026

Theo Quyết định này, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho loại hình nhà máy nhiệt điện than có công suất dưới 200 MW dao động từ 0 - 2.230,51 đồng/kWh (mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá tối đa của khung giá phát điện được phê duyệt là 2.230,51 đồng/kWh.

Quyết định cũng nêu rõ các thông số kỹ thuật và tài chính nền tảng được sử dụng để tính toán ra mức giá tối đa của khung giá phát điện này. Cụ thể, công suất tinh của nhà máy được xác định là 98.441 kW. Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% được tính toán ở mức 2.705,41 kCal/kWh. Thông số nhiệt trị than (HHV) được sử dụng là 3.784 kCal/kg. Ngoài ra, mức giá than cơ sở dùng trong tính toán là 1.726.715 đồng/tấn, giá than này đã bao gồm đầy đủ các khoản chi phí vận chuyển, chi phí hao hụt cũng như chi phí điều hành và giao than.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện liên quan căn cứ vào khung giá phát điện đã được phê duyệt tại Quyết định này để tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện. Việc ký kết hợp đồng phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.



