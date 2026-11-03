Nhà máy quốc phòng Việt Nam sản xuất 2 triệu hộp thép chuẩn NATO mỗi năm, xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và Trung Đông, tham vọng số 1 thế giới

Ngày 31/10, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của nhà máy Z183 về tình hình sản xuất, thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Phan Quang Phúc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy Z183, cho biết doanh thu năm 2026 của đơn vị dự kiến đạt 2.342 tỷ đồng, tăng 229% so với năm 2025, tương đương gấp 3,3 lần. Giá trị sản xuất dự kiến đạt 2.352 tỷ đồng, tăng 212%, trong khi thu nhập bình quân người lao động dự kiến đạt 31,7 triệu đồng/tháng.

Nhà máy Z183 có tên doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 (83MEC), trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Một trong những sản phẩm chủ lực của công ty là hộp thép chuyên dụng dùng để bảo quản và vận chuyển đạn dược, với sản lượng khoảng 2 triệu hộp mỗi năm.

Theo website chính thức của 83MEC, sản phẩm được giới thiệu đáp ứng tiêu chuẩn NATO, gồm nhiều mẫu như M19A1, M2A1, M2A2, M548 và PA120.

Dù có hình dáng khá đơn giản, những chiếc hộp thép này đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Sản phẩm phải bảo đảm độ kín, khả năng chống nước, chống ăn mòn và chịu va đập khi vận chuyển, lưu kho. Các mối hàn, nắp khóa và gioăng kín cũng phải duy trì chất lượng đồng đều khi sản xuất hàng loạt.

Đáng chú ý, 7 mẫu hộp thép của Z183 từng được tổ chức SIRIM QAS International (Malaysia) cấp chứng nhận bao bì vận chuyển hàng nguy hiểm.

Sản phẩm hộp bảo quản đạn của công ty đã có mặt tại Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu (EU), Trung Đông, Singapore, Australia và Nam Phi. Theo catalogue của 83MEC, hộp sắt xuất khẩu đã tiếp cận hơn 20 quốc gia, đưa Z183 trở thành nhà sản xuất lớn nhất Việt Nam trong phân khúc này.

Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024, Z183 đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Astor Defence, doanh nghiệp Anh chuyên cung cấp giải pháp bảo quản và vận chuyển đạn dược cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Astor Defence cho biết khách hàng của doanh nghiệp bao gồm các công ty quốc phòng và lực lượng vũ trang thuộc nhiều nước NATO. Một số mã hộp do Z183 sản xuất như M2A2 và H83 cũng xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Astor.

Ngày 10/4/2026, Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Marine Defense (MLI), nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hộp thép quân dụng. Theo thỏa thuận, 83MEC đảm nhiệm sản xuất và cung ứng sản phẩm, còn MLI phụ trách phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối quốc tế. Phía MLI có Chủ tịch Edward Stanley McGrath tham dự lễ ký kết, trong khi đại diện 83MEC là Giám đốc Phan Quang Phúc.

Không chỉ sản xuất hộp thép xuất khẩu, Z183 còn làm chủ công nghệ chế tạo phần cơ khí đạn phản lực 122mm, một số cụm động cơ tên lửa và các loại đạn pháo có kích cỡ lên tới 155mm.

Được thành lập ngày 31/3/1981 trên cơ sở một bộ phận của Nhà máy Z111 tại Yên Bái trước đây, Z183 hiện phát triển song song sản phẩm quốc phòng và các mặt hàng kinh tế như thiết bị phòng cháy chữa cháy, phụ kiện ngành nước và hàng gia dụng.

Đoàn công tác của Bộ QP kiểm tra sản xuất tại Nhà máy Z183.

Doanh thu của đơn vị trong những năm gần đây tăng bình quân 22%/năm, riêng doanh thu xuất khẩu tăng 35%/năm. Cả năm 2024 và 2025, doanh thu đều vượt 1.000 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Z183 đã triển khai 14 nhiệm vụ khoa học công nghệ và phát triển 16 sản phẩm kinh tế mới. Trong định hướng giai đoạn 2025–2030, Công ty TNHH MTV Cơ khí 83 đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp lớn nhất thế giới về sản phẩm bao gói, bảo quản đạn dược, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng và thị trường xuất khẩu.