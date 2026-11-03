Doanh thu tăng trưởng trưởng trong quý I, AgriS củng cố nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng đến niên độ 2030–2031

‏Kết quả phản ánh sự tăng trưởng của mảng kinh doanh cốt lõi, cùng đóng góp ngày càng mở rộng từ các lĩnh vực nông sản và hoạt động ngoài đường.

AgriS hoàn thành quý I với doanh thu tăng trưởng gần 42%‏

‏Ngày 30/10, AgriS công bố Báo cáo tài chính quý I niên độ 2026–2027 ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.616 tỷ đồng, tăng trưởng gần 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 196 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4%. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 204 tỷ đồng, tăng 0,45%. ‏

‏Về cơ cấu doanh thu, mảng đường ghi nhận sự tăng trưởng với doanh thu đạt hơn 6.600 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 87% trong tổng doanh thu. Động lực tăng trưởng đến từ sản lượng tiêu thụ tăng hơn 55%, cùng diễn biến tích cực tại các thị trường xuất khẩu. ‏

‏Ở nhóm nông sản, doanh thu từ gạo, chuối và các sản phẩm khác đạt hơn 583 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ, nâng tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu từ 2,7% lên 7,7%. Các mảng còn lại gồm dịch vụ nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống, điện, mật rỉ chiếm gần 400 tỷ, chiếm 5,2% tổng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ. ‏

‏AgriS mở rộng các dịch vụ nông nghiệp, gia tăng giá trị cho người nông dân và đối tác trong hệ sinh thái thông qua các giải pháp toàn diện từ sản xuất đến tiêu thụ‏

‏Đẩy mạnh hoạt động R&D, thúc đẩy thương mại hóa các giá trị mới ‏

‏Tháng 9/2026, AgriS đưa vào hoạt động AgriS Global Innovation Center – Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore. Được phát triển trên nền tảng mạng lưới nghiên cứu và hợp tác tại Việt Nam, Australia, Indonesia và Singapore, Trung tâm đóng vai trò kết nối khoa học, công nghệ, dữ liệu và thông tin thị trường với năng lực sản xuất và chuỗi giá trị của AgriS, thúc đẩy quá trình phát triển, thử nghiệm và thương mại hóa các giải pháp mới tại thị trường toàn cầu.‏

‏Với hệ thống gần 78.000 ha vùng nguyên liệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Australia, 11 Trung tâm AgTech cùng khoảng 9.000 ha nông trường nghiên cứu, AgriS có nền tảng triển khai thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ trong môi trường sản xuất thực tế. Thông qua Trung tâm tại Singapore, Công ty tăng cường kết nối với mạng lưới viện nghiên cứu, đối tác công nghệ, nhà đầu tư và khách hàng quốc tế, mở rộng khả năng thương mại hóa các giải pháp công nghệ, phát triển sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, từng bước đa dạng hóa nguồn thu.‏

‏AgriS Global Innovation Center tại Singapore - kết nối hệ sinh thái R&D toàn cầu, thúc đẩy thương mại hóa đổi mới sáng tạo‏

‎‏Hoạt động thương mại hóa chuỗi giá trị cây mía cũng được đẩy mạnh trong 3 tháng đầu niên độ với các sản phẩm có nguồn gốc sinh học (bio-based) nổi bật như pallet sinh khối ép từ bã mía - giải pháp logistics bền vững, góp phần giảm thiểu sử dụng tài nguyên gỗ, giảm phát thải carbon. Sản phẩm đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam và Campuchia, bước đầu ghi nhận phản hồi thực tế, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, hướng đến thương mại hóa rộng rãi trong nước và quốc tế.‏

‏Pallet sinh khối ép từ bã mía - giải pháp logistics bền vững, có nguồn gốc sinh học, góp phần đa dạng hóa ứng dụng và thương mại hóa giá trị từ cây mía.‏

‏Chuyển dịch cơ cấu cổ đông, củng cố nền tảng phát triển dài hạn‏

‏Trong quý I của niên độ, AgriS đã ghi nhận sự dịch chuyển đổi lớn trong cơ cấu cổ đông, nổi bật là các giao dịch gia tăng tỷ lệ sở hữu của Ban lãnh đạo và sự tham gia của cổ đông tổ chức quốc tế. ‏

‏Tháng 6 và tháng 9/2026, bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS đã nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 53,8 triệu cổ phiếu SBT từ bà Huỳnh Bích Ngọc và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, nâng lượng cổ phiếu phổ thông nắm giữ lên gần 120,8 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 12,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.‏

‏Bên cạnh các giao dịch trong nhóm cổ đông sáng lập, đội ngũ lãnh đạo Công ty cũng gia tăng tỷ lệ sở hữu. Tháng 9/2026, Tổng Giám đốc Thái Văn Chuyện đã mua vào 15,5 triệu cổ phiếu SBT; ba Phó Tổng Giám đốc và người phụ trách quản trị Công ty hoàn tất mua thêm tổng cộng 1 triệu cổ phiếu. Tổng lượng cổ phiếu được nhóm lãnh đạo này mua vào đạt 16,5 triệu đơn vị.‏

‏Hiện cơ cấu cổ đông tại AgriS đang được mở rộng ra ngoài nhóm sáng lập. Brilliant Solutions INC – tổ chức tài chính có trụ sở hoạt động chính tại Singapore mua thêm gần 11,7 triệu cổ phiếu SBT, nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,18% và trở thành cổ đông lớn. Cùng với sự hiện diện của Legendary Venture Fund 1, cơ cấu cổ đông AgriS tiếp tục ghi nhận sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.‏