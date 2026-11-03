Lần đầu tiên có 9 doanh nghiệp Việt Nam lãi trên 10.000 tỷ trong một quý

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý 3/2026 của các doanh nghiệp niêm yết, quý vừa qua ghi nhận 9 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế trên 10.000 tỷ đồng/quý gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), VietinBank (CTG), Vietcombank (VCB), VPBank (VPB), BIDV (BID), Techcombank (TCB), MB (MBB) và Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Tổng lợi nhuận trước thuế của 9 doanh nghiệp đạt 136.753 tỷ đồng.

Quý 2/2026, nhóm này có 7 thành viên với tổng lợi nhuận trước thuế 119.011 tỷ đồng. Cùng kỳ quý 3/2025, chỉ Vietcombank và VietinBank vượt ngưỡng lợi nhuận trước thuế 10.000 tỷ đồng, với tổng lợi nhuận 21.853 tỷ đồng.

Cơ cấu câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ quý 3/2026 xoay quanh ba nhóm: hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, sáu ngân hàng và một doanh nghiệp lọc hóa dầu.

Vingroup và Vinhomes dẫn đầu, BSR quay trở lại

Vingroup dẫn đầu câu lạc bộ với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 29.936 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 644% so với mức 4.024 tỷ đồng cùng kỳ và tăng 35% so với mức 22.169 tỷ đồng của quý 2/2026. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của tập đoàn từ trước đến nay. Lũy kế 9 tháng, Vingroup lãi trước thuế 64.336 tỷ đồng, tăng 324% so với 9 tháng năm 2025 và gấp 2,4 lần con số 26.300 tỷ đồng của cả năm 2025.

Vinhomes đứng thứ hai với 29.523 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 445% so với mức 5.420 tỷ đồng cùng kỳ. Quý 3/2026 là quý thứ 4 liên tiếp Vinhomes duy trì lợi nhuận trước thuế quanh mức 30.000 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp lãi trước thuế 92.811 tỷ đồng, tăng 407% so với cùng kỳ.

Thành viên duy nhất ngoài ngân hàng và hệ sinh thái Vingroup là Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Quý 3/2026, BSR ghi nhận doanh thu thuần 59.581 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.072 tỷ đồng, tăng 858% so với mức 1.051 tỷ đồng cùng kỳ và tăng 19% so với mức 8.484 tỷ đồng của quý 2/2026.

Đây là lần đầu tiên BSR trở lại câu lạc bộ kể từ quý 2/2022, khi doanh nghiệp lãi trước thuế 10.466 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, BSR lãi trước thuế 27.998 tỷ đồng, gấp 11,2 lần mức 2.504 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

6 ngân hàng trong 9 doanh nghiệp

Sáu ngân hàng trong câu lạc bộ lãi trước thuế tổng cộng 67.222 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 24% so với mức 54.113 tỷ đồng cùng kỳ.

VietinBank dẫn đầu khối ngân hàng với 13.689 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn 7% so với mức 14.729 tỷ đồng của quý 2/2026. Lũy kế 9 tháng, VietinBank lãi trước thuế 39.557 tỷ đồng, tăng 34%.

Vietcombank là thành viên duy nhất có lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ, đạt 11.218 tỷ đồng, giảm 0,2% so với quý 3/2025 và giảm 36% so với mức kỷ lục 17.420 tỷ đồng của quý 2/2026. Dù vậy, Vietcombank vẫn là ngân hàng có lợi nhuận 9 tháng cao nhất với 40.440 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

VPBank lãi trước thuế 11.031 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, VPBank đạt 29.911 tỷ đồng, tăng 47%, tốc độ tăng nhanh nhất trong 6 ngân hàng của câu lạc bộ.

BIDV lãi trước thuế 10.579 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ và là quý thứ hai liên tiếp ngân hàng giữ mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng. MB đạt 10.330 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, tốc độ tăng cao nhất trong 6 ngân hàng.

Gương mặt mới của câu lạc bộ là Techcombank. Ngân hàng lãi trước thuế 10.375 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 26% so với cùng kỳ và tăng 7% so với mức 9.670 tỷ đồng của quý trước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Techcombank vượt mốc 10.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong một quý, đồng thời là quý lãi cao nhất từ trước đến nay.

Thống kê trong giai đoạn từ quý 1/2021 đến quý 3/2025, chỉ có 1-2 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế trên 10.000 tỷ đồng/quý; quý đông nhất là quý 4/2024 với bốn doanh nghiệp. Từ quý 4/2025, số thành viên tăng lên 7, sau đó lần lượt là 5 doanh nghiệp trong quý 1/2026, 7 doanh nghiệp trong quý 2/2026 và 9 doanh nghiệp trong quý 3/2026.