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Siêu đô thị 200.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào vòng bình chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

| | Doanh nghiệp

Siêu đô thị 200.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào vòng bình chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM bước vào vòng bình chọn toàn cầu của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, dự kiến công bố kết quả ngày 31/10/2027.

Ngày 31/10, Vingroup công bố dự án Vinhomes Green Paradise là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch do New7Wonders khởi xướng. Chương trình đã tiếp nhận hơn 260 ứng viên trên thế giới sau một năm mở hồ sơ.

Từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, cuộc bình chọn công khai sẽ xác định danh sách 77 ứng viên. New7Wonders sau đó lựa chọn 28 đại diện vào chung kết. Các ứng viên tiếp tục trải qua ba vòng bình chọn từ tháng 5 đến tháng 10/2027, trước khi công bố 7 đại diện được chọn.

New7Wonders là tổ chức tư nhân có trụ sở tại Thụy Sĩ, do nhà làm phim người Canada gốc Thụy Sĩ Bernard Weber thành lập năm 2001. Tổ chức này thực hiện các chiến dịch bình chọn kỳ quan trên toàn cầu với sự tham gia của công chúng.

Vinhomes Green Paradise có quy mô khoảng 2.870ha, nằm ven biển Cần Giờ, gần khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận. Theo quy hoạch được giới thiệu, dự án có mật độ xây dựng khoảng 17%, dành hơn 930ha cho cây xanh và mặt nước.

Vinhomes Green Paradise được khởi công ngày 19/4/2025, có tên pháp lý là dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, tổng vốn đầu tư khoảng 217.000 tỷ đồng.

Các hạng mục bao gồm biển hồ nước mặn Paradise Lagoon khoảng 800ha, nhà hát Sóng Xanh rộng 7ha, quần thể vui chơi giải trí VinWonders 122ha và cảng tàu quốc tế Landmark Harbour. Dự án còn được quy hoạch hệ thống khách sạn, trung tâm thương mại, trường học và bệnh viện.

Về kế hoạch vận hành, Vinpearl dự kiến đưa vào khai thác một loạt công trình từ ngày 1/7/2027, gồm VinWonders Cần Giờ, hai sân golf tổng cộng 36 hố, khách sạn 5 sao, chuỗi khách sạn boutique và biệt thự biển. Riêng tổ hợp sân golf có diện tích khoảng 155ha, với thiết kế gắn với Robert Trent Jones II và Tiger Woods.﻿

Yên Chi

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