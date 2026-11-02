Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung trực tiếp cho PNJ vay 700 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), tại ngày 30/9, doanh nghiệp ghi nhận khoản vay 700 tỷ đồng từ bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT. Khoản vay có lãi suất 10%/năm, không có tài sản bảo đảm và đáo hạn ngày 25/9/2027.

Đây là khoản vay trực tiếp đáng chú ý từ người đứng đầu PNJ, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang duy trì dư nợ hàng nghìn tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, tổng dư nợ vay của PNJ đạt gần 4.320 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng so với cuối quý II. Trong đó, ngoài khoản vay 700 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT, doanh nghiệp còn có hơn 3.616 tỷ đồng vay ngân hàng và 3,7 tỷ đồng vay từ các cá nhân khác.

PNJ ghi nhận khoản vay 700 tỷ đồng từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung. Nguồn: BCTC quý III/2026

Cụ thể, tại ngày 30/9, PNJ đang có dư nợ tại 5 ngân hàng, gồm VietinBank với 1.278 tỷ đồng, BIDV 1.000 tỷ đồng, Vietcombank gần 998 tỷ đồng, KEB Hana Bank 180 tỷ đồng và Woori Bank 161 tỷ đồng.

Các khoản vay ngân hàng này có lãi suất từ 6-9%/năm. Tài sản bảo đảm chủ yếu là hàng tồn kho, riêng khoản vay tại KEB Hana Bank là tín chấp.

Lãi suất vay Chủ tịch cao hơn mặt bằng vay ngân hàng

Điểm đáng chú ý là mức lãi suất 10%/năm của khoản vay từ bà Cao Thị Ngọc Dung đang cao hơn lãi suất các khoản vay ngân hàng mà PNJ ghi nhận tại cùng thời điểm.

Không chỉ vậy, so với lịch sử huy động vốn của doanh nghiệp, mức lãi suất này cũng cao hơn đáng kể so với các khoản vay ngân hàng trong hai năm trước.

Mức lãi suất này có thể được lý giải do tình hình tín dụng của PNJ đã khác, đặc biệt sau khi công ty lâm vào tình trạng mất thanh khoản và các ngân hàng "e ngại" cho vay. 10% cũng đang là mức phổ biến trên thị trường tín dụng nói chung hiện nay.

Lãi suất vay của PNJ tại các ngân hàng mấy năm gần đây.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của PNJ, cuối năm 2024, doanh nghiệp từng vay VietinBank với lãi suất 3,5%/năm, BIDV 3,2%/năm, Vietcombank 3,8%/năm và ACB 4%/năm. Một số khoản vay tín chấp tại Shinhan Bank, KEB Hana Bank cũng có lãi suất khoảng 3,2-3,8%/năm.

Đến cuối năm 2025, mặt bằng lãi suất vay ngân hàng của PNJ tăng lên. Vietcombank áp dụng lãi suất 4-6,3%/năm, BIDV 4,2-6,5%/năm và VietinBank 4,1-8%/năm. Đáng chú ý, khoản vay 180 tỷ đồng tại KEB Hana Bank có lãi suất 4,1%/năm dù không có tài sản bảo đảm.

Sang nửa đầu năm 2026, lãi suất vay tại Vietcombank tăng lên 7,6%/năm, BIDV 7%/năm và VietinBank khoảng 7,5%/năm.

Đến cuối quý III/2026, lãi suất các khoản vay ngân hàng của PNJ dao động 6-9%/năm, trong khi khoản vay từ Chủ tịch HĐQT được áp dụng mức 10%/năm.

Như vậy, lãi suất khoản vay từ bà Cao Thị Ngọc Dung cao hơn 1 điểm phần trăm so với mức lãi suất ngân hàng cao nhất mà PNJ đang ghi nhận tại cuối quý III. Nếu duy trì dư nợ 700 tỷ đồng trong đủ 12 tháng, số tiền lãi doanh nghiệp phải trả ước tính khoảng 70 tỷ đồng.

Việc PNJ vay vốn từ cá nhân không hoàn toàn mới. Trong báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, doanh nghiệp từng ghi nhận khoản vay cá nhân có tài sản bảo đảm từ cán bộ nhân viên tập đoàn. Khoản vay này có thời hạn 3 tháng, lãi suất 3,5%/năm.